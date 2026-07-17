Zgomotul devenea mai puternic când accelera

Totul a început cu un zgomot pe care nu îl putea identifica. Sunetul devenea tot mai puternic pe măsură ce mașina accelera, iar Liana a început să se întrebe dacă poate continua drumul în siguranță.

„Ce naiba se aude?”, și-a amintit Liana că s-a întrebat în timp ce conducea.

Fără să știe ce se întâmplă sub mașină, femeia a redus viteza și a reușit să oprească pe banda de urgență. Când a coborât să verifice autoturismul, a descoperit că una dintre roți nu mai era prinsă.

„Nu mai aveam roata!”, a povestit ea, potrivit publicației Republica.

Roata se desprinsese cel mai probabil cu foarte puțin timp înainte ca șoferița să oprească. Faptul că mașina ajunsese deja aproape de banda de urgență ar fi putut face diferența dintre o sperietură uriașă și un accident grav.

Prezoanele fuseseră montate fără verificarea filetului

Potrivit Lianei, problema ar fi pornit de la modul în care fuseseră montate prezoanele roții. Persoana care efectuase lucrarea le-ar fi pus fără să verifice în prealabil starea filetului. La viteza de autostradă, prinderea a cedat, iar roata s-a desprins de mașină.

Liana a descris situația spunând că cineva „doar punea prezoane”, fără să se gândească la faptul că de calitatea acelei operațiuni depinde siguranța oamenilor aflați în autoturism.

O lucrare care poate părea de rutină devine periculoasă atunci când piesele nu sunt verificate atent, iar prinderile nu sunt făcute corect. În cazul ei, eroarea nu a dus la un accident, însă urmările puteau fi mult mai grave.

A reușit să oprească înainte de producerea unui accident

Sursa nu precizează cu ce viteză circula Liana, care dintre roți s-a desprins sau cât timp trecuse de la ultima intervenție făcută asupra mașinii. Nu este menționat nici dacă roata desprinsă a lovit un alt vehicul sau dacă autoturismul a suferit avarii importante.

Cert este că femeia a reușit să controleze mașina și să o oprească pe banda de urgență, fără să fie implicată într-un accident. Zgomotul care se intensifica la accelerare a fost semnalul care a determinat-o să nu-și continue drumul. Iar experiența Lianei arată cât de importante sunt verificările făcute după montarea unei roți și cât de periculoasă poate deveni o operațiune tratată superficial.

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