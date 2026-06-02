Surse diplomatice au declarat că Ungaria a semnalat că este dispusă să renunțe la opoziția față de candidatura Ucrainei la aderarea la UE, ceea ce ar permite deschiderea primului „cluster” de negocieri, o etapă formală în procesul de aderare. Întrucât Ucraina și Republica Moldova au avansat împreună pe acest traseu, progresul Chișinăului depinde de cel al Kievului.

Schimbarea de poziție a Budapestei ar fi venit după o reuniune desfășurată luni între experți ucraineni și maghiari, dedicată drepturilor minorității maghiare din Ucraina. Potrivit diplomaților, partea ucraineană a oferit garanții privind soluționarea majorității problemelor incluse într-un plan în 11 puncte elaborat anterior de autoritățile ungare.

Un oficial ungar a declarat însă că nu există încă o decizie finală privind deschiderea negocierilor. „Negocierile continuă. Nu s-a ajuns la niciun acord”, a afirmat acesta, sub protecția anonimatului.

Foarte important, totul s-a schimbat după ce premierul ungar Peter Magyar s-a întâlnit la Bruxelles cu oficiali de rang înalt ai UE pentru a discuta deblocarea a 16,4 miliarde de euro din fondurile europene înghețate.

Potrivit surselor citate de POLITICO, ambasadorii statelor membre ale UE urmează să își finalizeze poziția privind deschiderea primului cluster de negocieri până la sfârșitul acestei săptămâni, după ce Ucraina va prezenta planurile sale de reformă și măsurile privind protecția minorităților.

Deschiderea clusterelor de negociere necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene. Chiar dacă primul pas va fi aprobat, orice stat membru va putea bloca ulterior procesul de aderare în oricare dintre etapele următoare.

