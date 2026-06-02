Pasagerii care folosesc aeroportul din Rzeszów din Polonia nu mai sunt obligați să transfere cosmeticele și băuturile în recipiente mici. Aeroportul a implementat noi soluții pentru controlul de securitate, care permit transportul unor cantități mult mai mari de lichide în bagajul de mână.

Datorită scanerelor 3D moderne, pasagerii pot transporta recipiente cu o capacitate de până la doi litri.

Aeroportul din Rzeszów taie limita pentru lichide înainte de termenul stabilit

Schimbarea va avea un impact semnificativ asupra confortului călătoriilor. Până acum, regulile impuneau ambalarea lichidelor în recipiente cu o capacitate maximă de 100 ml, ceea ce reprezenta o neplăcere pentru mulți călători.

De acum înainte, pasagerii care pleacă din Rzeszów pot beneficia de soluții deja utilizate pe anumite aeroporturi din Polonia și din Europa.

Potrivit portalului Fly4free, noile reguli au intrat în vigoare la sfârșitul lunii mai, după obținerea aprobării din partea Autorității Aviației Civile din Polonia.

Interesant este că schimbările au fost introduse mai devreme decât se estimase inițial. La început se preconiza că pasagerii vor beneficia de ele abia din toamnă.

Accelerarea procesului a fost posibilă după finalizarea modernizării punctului de control de securitate.

Aeroportul a fost dotat cu trei scanere 3D moderne, care permit o analiză mai precisă a conținutului bagajului de mână. Inaugurarea oficială a zonei modernizate este programată pentru jumătatea lunii iunie.

Lichidele în bagajul de mână: ce se schimbă pentru pasageri

Cea mai importantă modificare privește transportul băuturilor, cosmeticelor și al altor produse lichide.

Călătorii nu mai trebuie să folosească exclusiv recipiente de mici dimensiuni.

În practică, aceasta înseamnă că în bagajul de mână pot fi transportate, printre altele:

sticle mai mari cu băuturi

produse cosmetice în ambalajele lor standard

lichide în recipiente cu o capacitate de până la doi litri.

Pentru majoritatea pasagerilor, acest lucru înseamnă mai mult confort la pregătirea bagajelor.

Alte aeroporturi care vor să elimine limita de 100 ml pentru lichide

Rzeszów este în prezent al treilea aeroport din Polonia care a eliminat limita de 100 ml pentru lichidele transportate în bagajul de mână. Anterior, soluții similare au fost introduse pe aeroporturile din Cracovia și Poznań.

Procesul nu se oprește însă aici. La aeroportul din Gdańsk, punerea în funcțiune a două linii de control de securitate dotate cu scanere 3D este programată pentru sfârșitul lunii iunie. Astfel, și acolo pasagerii vor putea transporta recipiente mai mari cu lichide.

Schimbări similare sunt pregătite și la Aeroportul Chopin din Varșovia. Primele trei scanere 3D urmează să fie instalate la începutul sezonului estival, iar înlocuirea completă a echipamentelor este programată să se încheie până în luna decembrie.

