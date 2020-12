Prima oară când a ajuns în fruntea Ministerului Sănătăţii, Vlad Voiculescu nu era politician. Era un tânăr de 32 de ani, care ajunsese să fie cunoscut publicului pentru reţeaua citostaticelor, un mecanism neoficial prin care voluntari aduceau în ţară medicamente pentru bolnavii de cancer care altfel nu ar fi avut acces la tratament.

Mulţi dintre cei care îl cunoşteau dinainte de a fi numit ministru îl ştiau pentru altruismul şi capacitatea de a mobiliza oameni pentru a-i ajuta pe alţii. Pe-atunci nu existau nici Vlad Voiculescu – politicianul, nici Vlad Voiculescu – icoana (fragilă, ca orice icoană), nici Vlad Voiculescu – personaj principal în două documentare româneşti. Exista doar Vlad Voiculescu – voluntarul.

Apoi, Voiculescu şi-a asumat unul dintre cele mai grele job-uri din România la vremea respectivă: să conducă un minister aflat în lumina reflectoarelor, la jumătate de an de la tragedia Colectiv.



Pe-atunci, pentru orice neajuns al său ca ministru avea oricum din oficiu mai multe scuze: scuza lipsei de experienţă pentru un astfel de post, scuza că nu era deloc politician, scuza că venea din privat, din Austria şi nu avea toate datele despre cum funcţionează lucrurile într-un minister din România şi, în fond, şi scuza că, deşi foarte bine intenţionat, nu era un om pregătit în sănătate publică.



Nu era însă nici primul economist pus în fruntea Sănătăţii – să nu uităm de mandatele lui Eugen Nicolaescu pe acelaşi post – iar Voiculescu avea, totuşi, ceva experienţă în advocay pentru pacienţii cu cancer, în cadrul European Cancer Patient Coalition.

Şi mai avea de partea lui toată reputaţia pozitivă dinaintea numirii sale, binele făcut voluntar, întâi anonim, apoi ca Alin, personajul din articolul lui Vlad Mixich despre reţeaua citostaticelor, pe vremea când nu dorea deloc ca numele său să apară în presă, apoi ca Vlad Voiculescu, personajul principal al documentarului “Reţeaua” realizat de Claudiu Mitcu.



Oamenii care fuseseră întâi sideraţi de pozele în chiloţi ale lui Andrei Baciu (care a ajuns, totuşi, câţiva ani mai târziu, secretar de stat la Ministerul Sănătăţii – lucru pentru care oricum acele imagini nici nu-l calificau, nici nu-l descalificau) – prima propunere a lui Dacian Cioloş pentru postul respectiv, şi îndepărtaţi apoi de răceala lui Achimaş-Cadariu şi de legăturile lui prea strânse cu un sistem pe care românii îl voiau cu disperare înlocuit, găsiseră în Vlad Voiculescu o figură proaspătă de care îşi puteau agăţa încrederea.



În primul mandat, marcat de dezvăluiri foarte grave din sistemul medical, precum investigaţia legată de dezinfectanţii diluaţi a echipei GSP, Vlad Voiculescu a avut mereu de partea lui această încredere a celor mulţi, alimentată inclusiv de toate atacurile care veneau înspre el din două direcţii: dinspre politicieni (via Antena3 deseori), mai ales din zona PSD, dar şi dinspre “domnii profesori”, care nu erau deloc de acord cu ideile lui despre cum trebuie făcută bine sănătatea.

Mandatul a fost unul scurt şi multe dintre proiectele începute de echipa lui Vlad Voiculescu au fost ulterior abandonate, blocate sau anulate efectiv, precum ordonanţa care depolitiza managementul spitalicesc ori strategia de resurse umane în sănătate.



Primul mandat al lui Vlad Voiculescu a fost marcat nu doar de acest val de încredere şi dorinţele lui de a face bine, ci şi de multiple ezitări şi nesiguranţă în comunicare şi decizii, ambele de înţeles dată fiind atât vârsta sa, cât şi lipsa de experienţă, dar şi, obiectiv fie spus, de expertiză pentru postul pe care îl ocupa.



Patru ani mai târziu, Vlad Voiculescu este politician şi unul dintre cei mai vocali şi frecvent aflaţi în atenţia publicului membri PLUS sau USRPLUS. S-a luptat, până relativ aproape de pragul alegerilor locale, să fie candidatul USRPLUS la Primăria Capitalei. Iar ulterior, a susţinut candidatura lui Nicuşor Dan, cu promisiunea -făcută votanţilor – că va fi viceprimarul Capitalei, în mandatul acestuia. Asumarea portofoliului de la Sănătate ar însemna implicit să încalce această promisiune.



Ar echivala, de asemenea, cu a intra în toate jocurile politice încâlcite ale unui guvern scindat şi ameninţat de lipsă de popularitate, încă dinainte de învestire.



Dar asumarea poziţiei de ministru al Sănătăţii nu ar însemna doar asta. Oricine va prelua la acest sfârşit de an sănătatea românilor face asta într-un moment critic: va avea de coordonat gestionarea pandemiei pentru tot restul iernii, dar şi desfăşurarea campaniei de vaccinare anti-COVID. Iar dacă mandatul va fi unul suficient de generos, va trebui să se ocupe şi de repornirea sănătăţii după pandemie.



Viitorul ministru va trebui să calibreze, cel puţin jumătate de an, un echilibru fin între toate măsurile care trebuie luate pentru stoparea pandemiei şi nevoia de a găsi soluţii pentru toţi bolnavii cronici şi nu numai care au rămas pe dinafară din cauza rigorilor ameninţării COVID.



Pandemia a avut un impact dezastruos asupra accesului la tratament pentru bolnavii de HIV, pentru cei cu tuberculoză, cu diabet sau cu scleroză multiplă. Oricine va ocupa fotoliul de ministru al Sănătăţii va trebui să găsească soluţii pentru toţi aceşti pacienţi, în vreme ce, în acelaşi timp, va trebui să comunice clar şi convingător toate “ce”, “cum” şi “de ce”-urile campaniei de vaccinare.



Din martie până astăzi, Nelu Tătaru a avut de gestionat provocări asemănătoare din perspectiva pandemiei, cu deosebirea că nimeni nu aştepta de la el şi o reformă a sistemului medical, fiind ministru într-un an dedicat exclusiv crizelor.



Dacă mandatul viitorului ministru al Sănătăţii va fi mai lung decât pandemia, atunci acestuia i se va cere şi această reformă. O reformă care ar trebui să înceapă, în primul rând, cu transparentizarea deciziilor.



În repetate rânduri, decizii controversate ale ministrului sau cabinetului său nu au fost explicate absolut deloc, cum ar fi decizia recentă de a numi, în fruntea Institutului de Urologie şi Transplant Renal de la Cluj un fost poliţist de comună, care fusese condamnat cu suspendare după ce a bătut un om la interogatoriu, încercând să-l facă să mărturisească un furt.

Tătaru şi ministerul său nu au explicat, printre altele, nici de ce ministerul său nu colectează şi nu centralizează date privind cazurile de infecţii nosocomiale la pacienţii cu COVID – cu toate că infecţiile nosocomiale rămân una dintre cele mai grave probleme de sănătate publică din România.

A doua condiţie esenţială este să-şi fundamenteze deciziile pe dovezi. Iar din acest punct de vedere, mandatul lui prinde cel mai fertil teren, vine după un an întreg în care vocabularul cetăţeanului de rând s-a îmbogăţit cu termeni ca “studii clinice”, “dovezi ştiinţifice” ş.a.m.d.



Acest an, pierdut în atâtea sensuri, an dureros în mod autentic și de neșters, a fost, dincolo de teoriile conspirațiilor și un an a fost în care majoritatea oamenilor şi-au recăpătat încrederea în ştiinţă sau, mai bine spus, şi-au reîntors atenţia spre ştiinţă, înţelegând că sănătatea trebuie fundamentată în cercetare.