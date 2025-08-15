Sunt mai mulți vinovați. E, în primul rând, Daniel David, cu alura lui de tehnocrat, pe care l-a apucat lupta cu deficitul începând chiar cu învățământul. De unde e deficitul? Unde-s banii? La oamenii lui Bolojan, ăia care au cumpărat sau au vândut microbuze cu 200.000 când ar fi trebuit să dea pe ele 100.000 de euro.

Sigur că sunt complici din tot spectrul politic. Dar două partide au o obsesie cu distrugerea infrastructurilor mari: PNL și USR. De câte ori au ajuns la guvernare au început să urle că trebuie să mai privatizeze o bucată de ceva, că trebuie să mai vândă vreo companie profitabilă de stat etc. 

Isărescu a ieșit să ne spună că avem inflație serioasă și una dintre surse e liberalizarea energiei. PNL și USR se dădeau de ceasul morții acum vreo 5 ani că nu liberalizăm mai repede. Aceste două partide nu sunt doar fanatic liberale, sunt pur și simplu o adunătură de ciocli, trăiesc din înmormântări.

Când mă apucă totuși remușcările că devin cam pamfletar, mă mai uit o dată la rânjetul lui Moșteanu, că doar el cheltuie pe arme cât pentru două sisteme de educație, ba chiar s-ar putea să-l lase Trump să-i pupe mâna; sau mai citesc o dată declarația lui Bolojan cum că s-au băgat bani în educație, dar nu s-au obținut rezultate! Și-mi revin.

Și Bolojan, și David sunt incoerenți și în interiorul propriilor minciuni. Bolojan a bătut orice record. El spune că s-au micșorat normele și nu s-au văzut rezultate. Rezultatele sunt mult mai complexe. Ele se măsoară altfel. Uită-te la categoriile care pleacă de la școală, care abandonează, ce faci cu tinerii ăia? Întreabă-te ce rămâne dacă tu le tai și ultima șansă: educația gratuită. Să mai spun de minciuna absolută a banilor cheltuiți cu noi, profesorii, când niciodată Ministerul Educației nu și-a primit bugetul de 6% stabilit prin lege?

Îi înțeleg pe cei nemulțumiți de profesori

Sunt și oameni bine intenționați care sunt nemulțumiți de școală, vin cu exemple punctuale de profesori care nu-și fac treaba, nu vin la ore, nu-și știu propria materie. Argumentul nu merge însă în favoarea unor David-Bolojan. Dacă voiau să mai schimbe din cadrele incompetente, nu tăiau pe ani de zile șansa unor tineri buni de a mai intra în învățământ! Prin mărirea normei, ei dau afară mulți profesori cu un contract pe termen determinat și apoi îngheață angajările. Profesorii care nu vă plăceau, dar erau titulari, vor avea și mai multe ore, și mai mulți copii. Trimiteți-i mulțumiri viziunii excepționale din capul lui „Bolo”.

Aici, și sindicatele greșesc când îi tot dau cu mărimea normei cu două ore. Cei care nu se pricep tot ridică din umeri și spun: ce mare lucru două ore? Și sindicaliștii, și toată lumea trebuie s-o spună tare și clar: se dau oameni afară!, de ordinul zecilor de mii! N-au mai fost concedieri de dimensiunile astea din anii 90.

David le e dator cu scuze tuturor celor care au dat examen de titularizare anul acesta. Ministerul Educației a schimbat regulile în timpul unui concurs. Ai ales, prin examen, cei mai buni oameni care ar putea intra în învățământ (mulți dintre ei, deja prezenți în școli de ani buni), iar în toamnă îi lași și fără bruma de ore pe care le aveau ca suplinitori?

Vă plac comisioanele!

În fine, chestiunea banilor mulți cheltuiți pentru școli și în numele școlilor. S-au îmbuibat mulți din lumea politică de pe seama unor contracte precum ăla cu microbuzele, dar nu sunt singurele cazuri. Supraprețul e la modă. Îmi amintesc că am văzut în scurta mea carieră de profesor, 5 ani, și un glob pământesc pentru ora de geografie care arăta ca o minge de baschet pictată și costa cât o mașină în stare bună.

Dar banii ăștia nu au mers la noi, profesorii! Banii ăștia au mers tot la tine și ai tăi, că te-o chema Bolojan, Ciolacu, Hunor etc.!

Am avut o revelație după ce am văzut scandalul cu microbuzele electrice, vândute la un preț enorm de un om de casă al PNL. Noi, profesorii, n-avem comision. Dacă ar putea să ne cumpere și pe noi la suprapreț, din vreun talcioc, vreun fin, vreo cumătră liberală de-a lui Bolojan, atunci am fi OK. Valoarea fără comision, adică oameni care învață să educe alți oameni, va fi arsă public.

Se cumpără tone de tablete care devin gunoi într-un an, s-au cumpărat tone de table inteligente care în cinci ani vor deveni mai puțin inteligente, se semnează pentru milioane pentru teste standardizate – alte obsesii de psihologi provinciali care au fost în țări străine și s-au întors mai țărănoi decât au plecat.

S-au câștigat bani cu lopata de pe lângă școală, nu investind direct în profesori și copii. Chiar și renovarea școlilor nu știu dacă a ajutat mai mult copiii decât mii de antreprenori locali. Ăștia ar fi în stare să închidă școala, dar s-o mai renoveze o dată înainte, pe fonduri europene.

Așadar, ce trebuie să reținem de la Bolojan, David și Nicușor Dan – da, el e cel mai vinovat dintre ei pentru că patronează în tăcere distrugerea acelui vehicul miraculos care pe el l-a smuls de prin Făgăraș și l-a dus la Paris. Simplu: nu au niciun argument rațional să dea afară atâția profesori și să lase copiii vulnerabili fără școli, o fac pentru că pot și pentru că sunt incapabili să răspundă și atunci când minciunile le sunt demontate. „Așa vrem noi!”, e singurul argument al puterii. Porecla „Bolovan” e cum nu se poate mai potrivită.

Nu vor să taie de la lux, de la bogătași, de la privilegiați politic, dau bani ca să se plimbe jandarmii cu mitraliera la metrou sau ca să aibă vreun userist orgasm când mai cumpără o rachetă. Dau bani la SRI, pentru aparat polițienesc și militar, nu dau bani pentru sănătate și educație. 

Ăștia sunt PNL și USR, cu marii lor complici PSD și UDMR. Apropo, dacă-l mai aud o dată pe vreunul de la PSD că el a rămas la guvernare, dar vrea „respect”, în timp ce în jur sunt flăcările cât casa, o să mă apuc să scriu un pamflet cu dedicație, pentru fiecare mutră publică pesedistă. Mai bine tăceți!

Am scris mult despre pericolul din educație. De fiecare dată îmi vin pe rețele georgiștii, acea specie aparte care emite sunete precum: „v-am spus noi!”, „turul doi înapoi”. Principalul lor reproș e că profesorii au fost cei care au oprit valul georgist. Nu am făcut campanie electorală în școală. Dar am avut ore la a 11-a, când se discută originile limbii, doar nu era să le spun copiilor că latina se trage din română? Nicio grijă însă, dragi georgiști! Bolojan lucrează pentru voi. 

Fotografii: Inquam Photos / Octav Ganea, George Calin

