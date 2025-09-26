Vladimir Plahotniuc, personajul real, tocmai a fost extrădat din Grecia. Serialul „Plaha”, regizat de Igor Cobileanski, tocmai a cucerit internetul (lansat în august, cu episoade difuzate de atunci încoace), în ultima lună adunând pe youtube milioane de vizualizări. Coincidențele dau apă la moară, desigur, pentru tot felul de conspirații. Toată lumea are impresia că a reușit să arunce un ochi în adâncurile secrete ale puterii. 

Mie nu-mi pare decât un alt film, dintr-un milion, cu mafioți, politicieni corupți și restul ingredientelor. Se poate să fie și din cauză că nu recunosc precum un spectator moldovean tot felul de detalii, dar ceva-ceva e de spus și dacă nu știi contextul.

Regizorul Cobileanski a declarat că a urmărit să lanseze filmul înainte de alegeri pentru simplul fapt că publicul e mai sensibil la povești cu subiect politic în astfel de perioade. O explicație comercială care face mai mult decât o mie de conspirații. Să nu-i nedreptățim totuși nici pe conspiraționiști: toate par că se leagă.

Filmul e o investiție serioasă și pentru Republica Moldova, și pentru România. 1,5 milioane de dolari e bugetul declarat. Regizorul a refuzat oferta Ministerului Culturii din Moldova pentru preluarea drepturilor de difuzare pentru 120.000 de euro, tocmai ca să evite discuții politice.

Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre
Recomandări
Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre

Să începem însă chiar cu aceste bănuieli. Ca să fim conspiraționiști până la capăt, ar trebui să vedem pentru cine „trage” acest film, e el europenist sau pro-Rusia, cum îi place presei să împartă lumea? 

După 8 episoade, treaba e simplă, nu prea iese nimeni neșifonat. Desigur, sunt făcuți harcea-parcea comuniștii lui Voronin, dar și urmașii europeniști sunt prezentați ca niște creaturi manevrate de păpușarul Plaha. Revoltele din 2009, văzute ca eliberarea tinerilor de dominația comunistă, sunt prezentate în film ca niște manipulări ale mafiotului nostru. Nu e mult diferit de cum apare Revoluția din 89 românească în filmele autohtone (alea proaste), adică o „făcătură”, o „manevră”. 

Asta e problema generală cu filmele „politice” de public, toate uită de oameni, de mecanismele complicate care mișcă „poporul”, indiferent de diverși mari gușteri care se cred manipulatori-șefi. Plaha s-ar putea simți flatat uitându-se la film, o fi furat el un miliard, dar atâta carismă n-a avut niciodată.

Așadar, în „Plaha” își poate găsi motiv de vot orice moldovean, cu orice fel de simpatii. Ai acolo motive să te și enervezi pe români și europeni, ai motive să te enervezi și pe sfera influențată de ruși. Ca-n viața reală, de altfel. Statul român s-a băgat să facă el ordine europeană în Moldova încă de acum două decenii și tot ce-a reușit a fost să crească o pepinieră bine plătită de Plahotniuc, cel care și-a văzut de treburi liniștit: împreună cu alde Iulian Chifu (din tabăra Băsescu) sau Cristi Tabără (jurnalist care a reușit să-i facă una dintre cele mai grețoase emisiuni de periere mogulului). În film, cu excepția unui episod în care era șantajat sexual un oficial român (inspirat din fapte reale), România nu prea e prezentă, deși Plahotniuc n-ar fi rezistat și fără sprijin de aici. Să sperăm la noi povești, acum că mogulul în carne și oase e arestat.

Regizorul Cobilanski e și cel care a făcut „Umbre”, serialul cu mafioți românesc de la HBO. Ăla era cu mafiotul de cartier, și el puternic clișeizat. Problema cu astfel de filme, când sunt luate prea în serios, e că alimentează ideea greșită că lucrurile merg groaznic în lumea din cauza câte unui „malefic”. Plaha face de toate, trafic de femei, de droguri, e criminal, e perfid etc. Iar acolo unde ai un malefic prea pronunțat, ai și eroi prea eroi: jurnalista care planifică și mai diabolic răzbunarea. Dacă ar fi mai complex, n-am avea atâția spectatori, asta e. Sperăm să-și recupereze banii investitorii din publicitatea Google, că doar filmul e difuzat gratis pe Youtube de JurnalTV. Altfel, ”comercialul gratis” îi va înnebuni și mai mult pe conspiraționiști.

Nu neagă nimeni dezastrul din anii 90-2000, cruzimea primilor capitaliști, poveștile îngrozitoare din spațiul ex-URSS sau ex-comunist. Dar, dacă o ții doar într-un clișeu exotic despre mafioți estici, nu faci decât exerciții de auto-colonizare, dorința de a prezenta lumea așa cum o vede deja vestul, ca pe aventuri din Estul sălbatic.

„Plaha” e un fenomen binevenit, lumea mai vorbește rar despre filme, iar acest serial a deschis gustul de discuție, nici vorbă. Dar e doar un serial tip Netflix/HBO care nu e pe Netflix sau HBO (deocamdată), e făcut de pe poziții clișeu de „noi vedem cum toți sunt corupți, putrezi”, flatând spectatorul ingenuu, făcându-l să se simtă victimă totală și nevinovată a acestor malefici. E o viziune și românească, și moldovenească, și hollywoodiană care doar ne poate plictisi plăcut. 

MApN confirmă pentru Libertatea că în 38 de situații, fragmente de dronă au ajuns pe teritoriul României de la începutul războiului
Recomandări
MApN confirmă pentru Libertatea că în 38 de situații, fragmente de dronă au ajuns pe teritoriul României de la începutul războiului

Însă acest film nu te va lămuri nici cum să votezi în Moldova, nici cum să înțelegi istoria recentă, doar îți va gâdila orgoliul de „victimă a politicii”. Pericolul când vezi totul ca o „făcătură”, e să cazi victimă primei conspirații antidemocratice care-ți pică în mână. În România și aiurea, unul dintre motoarele extremismelor de dreapta e tocmai ecuația „toți ăia de sus sunt corupți, eu sunt curat”.

În loc de încheiere, aș spune că m-am simțit flatat ca spectator de banii și știința cheltuite pentru serial. Adică reconstituirea unor epoci, țoale, muzici plasate cu atenție, detaliile sunt tratate îngrijit. Mi-a amintit de serialul „Spy/Master”, făcut pentru HBO, care prezenta un soi de Pacepa hollywoodian. Numai că Spy/Master (Sădeanu, Peters – creatori, regizor: Cristopher Smith) e cu adevărat un eșec. Un eșec clișeistic despre războiul rece estic. Mori de de plictiseală de la atâta malefic, dar filmul e salvat de cravate, cămăși, rochii și actori/actrițe frumoși. „Plaha” e o idee mai deștept de atât și mai îndrăzneț prin referința la un mafiot care, iată, e plimbat în cătușe prin Europa.

Cum nu putem ști dacă adevăratul Plahotniuc se va apuca să le spună procurorilor povești și mai tari, ne putem mulțumi cu un serial onorabil în care fantasma mafiotului să ne țină de cald atunci când nu mai înțelegem nimic politic.

Foto: Profimedia

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Libertatea, în „Plaha”, serialul despre corupția din Republica Moldova

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ilie Bolojan vine cu cea mai bună veste a anului! Românii nici că s-au așteptat la așa decizie. Nimeni NU spera la asta tocmai acum. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp a făcut mare vâlvă
Viva.ro
Ilie Bolojan vine cu cea mai bună veste a anului! Românii nici că s-au așteptat la așa decizie. Nimeni NU spera la asta tocmai acum. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp a făcut mare vâlvă
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Câți bani a obținut Raluca Bădulescu pentru cele 3 săptămâni de Asia Express. Suma este impresionantă, însă Florin Stamen a primit mult mai puțin
Elle.ro
Câți bani a obținut Raluca Bădulescu pentru cele 3 săptămâni de Asia Express. Suma este impresionantă, însă Florin Stamen a primit mult mai puțin
gsp
Din 1995 a locuit în Spania, acum s-a întors în România și e șocat: „Arată jalnic! Ne-am întors cu 40 de ani în urmă, m-a apucat depresia”
GSP.RO
Din 1995 a locuit în Spania, acum s-a întors în România și e șocat: „Arată jalnic! Ne-am întors cu 40 de ani în urmă, m-a apucat depresia”
Răsturnare: instanța a schimbat decizia în cazul lui Toto Dumitrescu
GSP.RO
Răsturnare: instanța a schimbat decizia în cazul lui Toto Dumitrescu
Parteneri
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
Libertateapentrufemei.ro
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Avantaje.ro
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă
Tvmania.ro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă

Alte știri

Pensionarii au plătit degeaba pentru adeverințele de recalculare a pensiilor: statul nu are bani pentru majorări
Știri România 13:12
Pensionarii au plătit degeaba pentru adeverințele de recalculare a pensiilor: statul nu are bani pentru majorări
Mitul imigranților asiatici, din Nepal și Sri Lanka, demontat: 2 din 3 imigranți sunt români reveniți acasă
Știri România 11:49
Mitul imigranților asiatici, din Nepal și Sri Lanka, demontat: 2 din 3 imigranți sunt români reveniți acasă
Parteneri
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Adevarul.ro
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Mircea Lucescu laudă FCSB-ul după victoria cu Eagles: “Mi-aş dori să arate aşa şi naţionala României”. Laude pentru Târnovanu: “A fost senzaţional! Am greşit cu Moldovan”
Fanatik.ro
Mircea Lucescu laudă FCSB-ul după victoria cu Eagles: “Mi-aş dori să arate aşa şi naţionala României”. Laude pentru Târnovanu: “A fost senzaţional! Am greşit cu Moldovan”
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă

Monden

Dana Rogoz a împlinit 40 de ani. Mesajul sugestiv al actriței: „Cât de multe lucruri îmi mai doresc încă”. Ce a zis despre soțul Radu și copii
Stiri Mondene 13:11
Dana Rogoz a împlinit 40 de ani. Mesajul sugestiv al actriței: „Cât de multe lucruri îmi mai doresc încă”. Ce a zis despre soțul Radu și copii
Cum a apărut manechinul Irina Motoc la „Milano Fashion Week”. Apariție spectaculoasă pe podiumul din Italia
Stiri Mondene 12:50
Cum a apărut manechinul Irina Motoc la „Milano Fashion Week”. Apariție spectaculoasă pe podiumul din Italia
Parteneri
Rihanna a născut o fetiță și a dezvăluit PRIMA IMAGINE cu micuța care a abia a venit pe lume! Ce nume special a ales artista pentru al treilea copil al ei. FOTO
Elle.ro
Rihanna a născut o fetiță și a dezvăluit PRIMA IMAGINE cu micuța care a abia a venit pe lume! Ce nume special a ales artista pentru al treilea copil al ei. FOTO
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Parteneri
Paula Seling, dezvăluiri cu ochii în lacrimi despre fiica adoptivă: „Ea este un copil foarte iubit”. Ce pasiune are Elena
TVMania.ro
Paula Seling, dezvăluiri cu ochii în lacrimi despre fiica adoptivă: „Ea este un copil foarte iubit”. Ce pasiune are Elena
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
ObservatorNews.ro
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
Acuzații ȘOCANTE la adresa lui Neymar: „Dependent de whisky, băuturi energizante și narghilea” » Scandalul izbucnit în Brazilia
GSP.ro
Acuzații ȘOCANTE la adresa lui Neymar: „Dependent de whisky, băuturi energizante și narghilea” » Scandalul izbucnit în Brazilia
FIFA plănuiește o revoluție a penalty-urilor » Pierluigi Collina asigură: „Va fi o binecuvântare pentru portari”
GSP.ro
FIFA plănuiește o revoluție a penalty-urilor » Pierluigi Collina asigură: „Va fi o binecuvântare pentru portari”
Parteneri
Cum deosebești o gripă de COVID? Cazurile ambelor virusuri cresc odată cu toamna
Mediafax.ro
Cum deosebești o gripă de COVID? Cazurile ambelor virusuri cresc odată cu toamna
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Wowbiz.ro
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
StirileKanalD.ro
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
Cine este femeia care a murit în accidentul din Iași! Anișoara se afla în mașină cu fiul ei, care suferă de o afecțiune severă
KanalD.ro
Cine este femeia care a murit în accidentul din Iași! Anișoara se afla în mașină cu fiul ei, care suferă de o afecțiune severă

Politic

Nunta lui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru este „o chestiune personală”. Noile declarații ale președintelui despre eveniment: „Gândim absolut la fel”
Politică 09:44
Nunta lui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru este „o chestiune personală”. Noile declarații ale președintelui despre eveniment: „Gândim absolut la fel”
La ce oră se deschid secțiile de votare la alegerile parlamentare din Republica Moldova
Politică 08:00
La ce oră se deschid secțiile de votare la alegerile parlamentare din Republica Moldova
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Giovanni Becali surprinde după victoria FCSB: “Mi-a fost frică de un dezastru!”. Îl cere titular pe Târnovanu la națională: “Obligatoriu cu Austria!”
Fanatik.ro
Giovanni Becali surprinde după victoria FCSB: “Mi-a fost frică de un dezastru!”. Îl cere titular pe Târnovanu la națională: “Obligatoriu cu Austria!”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt