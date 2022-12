Cum reușesc medicii de la un spital de stat din Bacău să rivalizeze la venituri cu confrații din Occident

Am început să mă uit mai atent la Spitalul Județean de Urgență din Bacău (SJUB) după ce am descoperit că doamna senator PSD Bianca Purcărin a încasat anul trecut de aici nu mai puțin de 333.109 lei. Peste 5.600 de euro pe lună.

La Senat, a fost plătită mai „modest”: 131.412 lei, peste 2.200 de euro lunar. Oricum, pentru un parlamentar, statul consumă mult mai mult, aproximativ 6.800 de euro în fiecare lună.

Dar iată că doamnei senator îi rămâne timp pentru un al doilea job. Și nu oricare: medic coordonator la unitatea de transfuzie de la Spitalul de Urgență. În Bacău, 4 ore distanță de București. În plus, din câte am verificat, a fost și cel mai bine plătit medic din spital în 2021. An pandemic, iar doamna doctor spune că a fost în prima linie.

Bianca Purcărin | Foto: Facebook

Un manager pe măsură

Avem câteva zeci de aleși pentru care Parlamentul este doar un job cu orar redus, în timp ce ei lucrează din greu prin alte locuri: fie notari, fie avocați, fie profesori. Am mai scris despre ei. Dar să rămânem la doctori și la spitalul din Bacău.

Unde, în 2021, manager era domnul Adrian Popa, apropiat al doamnei senator. Acesta a fost numit de ministrul PSD al sănătății, Alexandru Rafila, în vara acestui an, președintele Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate. Instituție înființată prin PNRR, care va gestiona banii europeni pentru construcția spitalelor regionale.

Adrian Popa | Foto: Facebook

Suntem pe mâini sigure, dacă analizăm CV-ul domnului Popa. Facultate la o universitate privată din Bacău, cu licența dată la ASE, în 2001. Până în 2007 este economist la o firmă de construcții, care sfârșește în faliment. Între 2007 și 2008 își deschide un cabinet individual profesional de expert contabil. De pe site-urile de specialitate lipsesc toate informațiile fiscale, ca și cum domnul expert contabil nu și-ar fi depus bilanțurile. Așa să fie?

Oricum, cumva printr-o minune, domnul Popa devine în 2010 directorul financiar-contabil al SJUB, iar din 2014, managerul spitalului. Tipul clasic de competență PSD-istă.

O mare familie

Am analizat și ceea ce se întâmpla la SJUB în timpul în care domnul Popa a fost manager. Din declarațiile de avere ale medicilor-șefi de la SJUB pe anul în curs, care evidențiază veniturile din 2021, am descoperit o realitate șocantă.

Nepotism, salarii enorme la stat, în timp ce o bună parte a medicilor fac și foarte mulți bani în privat sau la firme de familie cu între zero și maximum trei angajați. Mai jos, cele mai stridente cazuri, în ordine alfabetică:

Alexandru Angheuș este coleg cu soția Meda Angheuș, amândoi medici-șefi de secție. În total, cei doi primesc de la stat 320.258 de lei, iar de la firma lor, care are zero angajați, 319.306 lei, ca dividende. Venitul lunar al celor doi este de peste 11.000 de euro pe lună.

Adorjan Biro este și el coleg cu soția Andreea. În total, cei doi au primit anul trecut de la Spitalul Județean din Bacău 351.043 de lei. De la o firmă de familie, în care soțul deține 50%, cei doi au mai încasat 145.538 de lei. În total – 496.581 de lei, undeva la 8.500 de euro pe lună pentru amândoi.

Tatiana Codreanu a câștigat în 2021 de la Spitalul Județean din Bacău 253.132 de lei. Mai primește alți 76.800 de lei de la Spitalul TBC, unde soțul e șef. Și încă 44.500 de lei de la alt spital din Bacău. Soțul încasează 214.038 de lei de la stat și 29.490 de lei de la două clinici private. În total, cei doi medici adună, la rândul lor, peste 10 mii de euro pe lună.

Mihai Galinescu și soția Irena Loredana Galinescu sunt colegi la Spitalul de Urgență, de unde au încasat în 2021: 157.381 de lei – el, 276.420 de lei – ea. Din dividende, cei doi au mai adunat 168.000 de lei. În total, peste 10 mii de euro lunar.

Iulian Ghimis este medic-șef de secție și coleg cu soția Adina Francisca Ghimis. În total, cei doi încasează de la stat 352.019 lei. Din privat, alți 176.442 . Sunt pe la 9 mii de euro pe lună.

Dana Mateiciuc este și ea șefă și colegă cu soțul Marius Mateiciuc. Împreună, de la Spitalul Județean, cei doi fac 621.156 de lei pe an. Firesc, au și o firmă de la care au mai încasat încă 70.359 de lei. Aproape 12 mii de euro lunar.

Joburi paralele

O cercetare rapidă arată că la Spitalul de Urgență sunt minimum 18 familii cu cel puțin unul dintre soți șef. În plus, sunt destule cazuri de medici cu normă întreagă la stat și cu activitate foarte intensă și în privat. Trei dintre aceștia, mai jos:

Elena Alistar – 148.680 de lei șef de secție la spital. Firma medicală cu un angajat de unde a încasat 247.000 de lei. Plus alți 7.200 de lei de la Colegiul Medicilor. În total, peste 7.000 de euro pe lună de la privat și de la stat.

Radu Alexandru Panfil încasează 206.240 de lei de la spital. De la alte instituții medicale, încă 170.000 de lei. Are și o afacere cu un profit de 164.235 de lei. Domnul Panfil a produs 540.475 de lei în 2021, peste 9.000 de euro pe lună.

Gabriela Ungureanu încasează de la stat 128.534 de lei și 16.258 salariu de la firma pe care o deține. Dividendele încasate au fost de 384.750 de lei. Total 529.542 de lei pe anul trecut, la fel, peste 9.000 de euro pe lună.

