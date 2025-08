Am intrat în spitale constant de mai bine de trei decenii și jumătate, mai întâi ca student la Medicină, apoi ca jurnalist. Am fost în camere de gardă, în secții de oncologie, în săli de operație. Am văzut medici excepționali, asistente care dormeau pe scaun între două ture, pacienți care luptau cu o demnitate sfâșietoare pentru fiecare zi.