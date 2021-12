Au venit rezultatele lui Dacia Spring la testele de siguranță Euro NCAP. O stea din cinci. ★☆☆☆☆. Înainte de titlurile apocaliptice și de dezamăgirea inerentă a unui astfel de rezultat slab – indiferent de cum am analiza situația, o stea la testele de siguranță Euro NCAP este un rezultat slab – trebuie explicat puțin modul în care Euro NCAP ajunge la nota generală explicată vizual în stele pentru fiecare mașină testată.

Organizația Euro NCAP testează mașinile la mai multe categorii. Cele mai importante sunt:

– Siguranța structurală, care e notată în funcție de cum sunt afectate manechinele – adulți și copii – de rezistența mașinii într-o serie de teste de impact frontal și lateral realizate la diferite viteze, între 30 și 60 de km/h.

– Siguranța activă, care notează cât de eficiente sunt sistemele avansate electronice de tipul frânării automate, monitorizarea unghiului mort, recunoașterea benzii de rulare și așa mai departe.

– Siguranța participanților la trafic (pietoni, bicicliști, motocicliști) pe care Euro NCAP îi definește ca „utilizatori vulnerabili ai drumurilor”.

Pentru a oferi ratingul final al unei mașini, Euro NCAP nu face o medie aritmetică sau ponderată între toate aceste categorii. Deși organizația oferă scoruri separate foarte detaliate pentru fiecare test de la fiecare categorie, nota finală ilustrată prin celebrele stele este dată de – iar asta e extrem de important de reținut – cel mai slab rezultat la oricare dintre categoriile de mai sus.

Adică, prin absurd, dacă o mașină are cinci stele la nivel structural și cinci stele la protecția pietonilor, dar nu are deloc sisteme de asistență avansate – frânare automată, menținere pe bandă, asistență în unghiul mort și alte astfel de pachete moderne – ea va primi la final zero stele Euro NCAP.