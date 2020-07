De ce își bate joc Gabriela Firea de bucureștenii săraci. Cum să câștigi voturi dând ajutoare după principiul teleshoppingului: cine sună primul primește

Acum trei ani, Gabriela Firea înființa acest centru printr-o hotărâre a Consiliului General, cu scopul declarat de „ a încuraja participarea activă a persoanelor care au vârsta de peste 50 de ani la viața comunității”. În fapt, prin programele sociale lipsite de coerență și discriminatorii pe care le implementează, acest centru este un instrument cinic de a cumpăra din bani publici voturile categoriei celei mai vulnerabile din România, vârstnicii foarte săraci.

Centrul pentru Seniori al Municipiului București

Ca principiu, orice program sau proiect dedicat unei categorii de populație vulnerabile ar trebui să fie construit după criterii clare și universaliste. Ori îi ajuți pe toți cei aflați într-o stare financiară precară, într-un mod nediscriminatoriu, ori nu mai ajuți pe nimeni.

Ori gândești la nivel național politici coerente anti-sărăcie, ca partid asumat de stânga, ori nu mai faci nimic. Pentru că altfel induci un sentiment de nedreptate între cei care apucă să primească stimulente sau bani, pe principiul primul venit, primul servit, și cei care rămân în afara proiectului. Românul sărac nu poate fi privit, de către reprezentanții statului, drept un jucător la păcănele, care acum are noroc să primească niște bani, iar mâine nu mai are acest noroc.

51.127 de bucureșteni au o pensie mai mică de 1.000 de lei

Categoria de bucureșteni căreia Gabriela Firea i se adresează, prin programele pe care le implementează, prin acest centru pentru seniori, este formată din pensionari cu vârsta peste 65 de ani și care beneficiază de pensii mici, fie una mai mică de 1.000 lei, fie sub salariu minim net pe economie, adică 1346 lei/net.

Numărul total de pensionari domiciliați în București cu vârsta peste 65 de ani și care beneficiază de o pensie mai mică de 1.000 lei, este de 51.127, potrivit Casei de Pensii a Municipiului București, la solicitarea Libertatea.

Ca la teleshopping: pui mâna pe telefon și suni

Or niciun proiect prezentat pe site-ul acestei instituții nu îi cuprinde pe toți acești oameni, ci doar o mică parte din ei. Cum poți beneficia de bani sau produse oferite de Gabriela Firea, dacă ești un pensionar sărac? Pui mâna repede pe telefon și suni la Centrul pentru Seniori pentru a te înscrie, în limita bugetului alocat de către Consiliul General al Municipiului București, pentru că niciodată sumele alocate nu au cuprins mai mult de câteva mii de pensionari. E ca la teleshopping. Pensionarul care a prins linia ocupată a pierdut, metaforic vorbind.

Ce trebuie să oferi la schimbi? O poză electorală și un comunicat pentru presă pentru a fi lăudată „generozitatea” doamnei Firea.

Ca să nu mai vorbim că Gabriela Firea oferă milioane de lei, bani publici, bucureștenilor pentru anumite merite onorifice, de pildă, longevitatea căsătoriei. În fapt, ele sunt pomeni electorale mascate sub principiul ajutorării.

Potrivit datelor oferite Centrului pentru Seniori, la solicitarea Libertatea, din data de 14.06.2018 și până în prezent, Centrul pentru Seniori al Municipiului București a alocat pentru derularea proiectului privind acordarea „Diploma de Onoare” și plata unui premiu pentru familiile care își aniversează căsătoria suma de 6.630.000 lei și au beneficiat de prevederile acestei hotărâri 10.828 persoane, adică 5.414 cupluri.

Conform Hotărârii de Consiliu General, prin care s-a aprobat proiectul, familiile care împlinesc 25 de ani de căsătorie, dacă se înscriu pe site-ul instituției, primesc un premiu de 1.000 lei, familiile care împlinesc 50 de ani de căsătorie primesc 1.500 lei, iar familiile care durează de 75 de ani primesc 3.000 lei.

Înțeleg să speculezi electoral acest segment de populație, Primăria le poate organiza un spectacol sau diverse activități culturale, le poate oferi diplome onorifice, dar cum să oferi bani publici pentru astfel de proiecte? Ce să înțelegem de aici, că pensionarii divorțați, necăsătoriți sau cei care și-au pierdut partenerul de viață sunt mai puțin importanți și nu merită bani publici din partea Gabrielei Firea?

Și de ce nu sunt recompensați financiar toți românii cu căsnicii longevive, ci doar anumiți bucureșteni selectați, pentru imagine, de Gabriela Firea?

Mai mult, toți seniorii bucureșteni care au împlinit vârsta de 100 de ani sau mai mult, cu domiciliul stabil în București, pot primi din partea Primăriei Capitalei, prin CSMB, suma de 5.000 de lei, alături de o plachetă onorifică – „un omagiu adus vieții și contribuției avute în dezvoltarea societății”.

De la data adoptării proiectului „Vieți Centenare, până în prezent, Centrul pentru Seniori al Municipiului București a acordat acest premiu în bani, unui număr de 115 beneficiari.

Tot pe principiul longevității, 364 de cadre didactice domiciliate în București au beneficiat de proiectul „Învățători seniori- sărbătoriți în an centenar”, potrivit Centrului Pentru Seniori.

Care e diferența între un profesor care a predat 40 de ani și unul 35?

Orice cadru didactic, care s-a înscris la tombola doamnei Firea, în limita bugetului alocat, care a împlinit cel puțin 40 de ani de activitate pedagogică și care are domiciliul sau reședința în București de cel putin 5 ani, a primit 1.000 de lei.

În această logică, învățătorii cu 35 de ani de activitate de ce ar fi mai puțin valoroși?

Longevitatea nu poate deveni criteriu meritocratic în sine. Poți, foarte bine, fi un învățător senior slab pregătit profesional, iar dezastrul pe care îl lași în urma ta să fie și mai mare decât al unuia la început de carieră profesională.

Solidaritate în pandemie, pentru săraci, dar numai selectiv

”Venim în sprijinul seniorilor bucureșteni fără posibilități materiale, cărora le oferim pachete cu materiale sanitare (măști chirurgicale, mănuși, dezinfectanti) și produse alimentare de bază. Avem datoria morală să avem grijă de vârstnicii noștri, în special de cei singuri, fără posibilități materiale”, declara electoral Gabriela Firea, pe site-ul instituției.

Câți pensionari bucureșteni a ajutat Firea din totalul de 51.127 cu o pensie mai mică de 1.000 lei, în acest nou program social? Potrivit comunicatului de presă, în care Firea nu ratează fotografia electorală, numai 1.000 de seniori au primit Coșul Solidarității în pandemie. Ce trebuie să faci, ca să-l obții? Suni repede la niște numere de telefon afișate pe site, ca la teleshopping,

Premii pentru sănătate acordate după criterii selectiv

Gabriela Firea a avut grijă și de sănătatea pensionarilor… tot însă într-un mod discreționar. Din 26.07.2018 și până în prezent, Centrul pentru Seniori a alocat pentru derularea proiectului „Lumea Ochilor, cea mai importantă. Ochelari pentru vârsta a treia”, suma de 606. 843 lei și au beneficiat de prevederile acestei hotărâri 2.546 de pensionari bucureșteni. Altfel spus, acestor oameni Primăria București le-a cumpărat gratis ochelari.

Condițiile afișate de instituție: Am domiciliul sau reședința în municipiul București de cel puțin 5 ani; Am cel puțin 50 de ani împliniți și sunt pensionat în condițiile legii; Am nivelul pensiei cumulate mai mic de 1346 lei (salariul minim net pe economie).

915 pensionari s-au înscris în cadrul proiectului Terapie prin mișcare, organizat pentru un număr de 1.000 beneficiari și 947 de bucureșteni au beneficiat de teste imunochimice FIT, gratuite, în cadrul proiectului „Învinge cancerul colorectal. Un test pentru viață”.

Acest tip de proiecte alocate discreționar nu au nicio legătură cu proiectele de asistență socială pentru ajutorarea românilor săraci. E doar cinism politic mascat sub falsa armă a generozității. Una făcută din bani publici și doar în beneficiul personal al Gabrielei Firea, pentru fidelizarea unor voturi la viitoarea cursă electorală, nu pentru scoaterea categoriilor vulnerabile din sărăcie.

