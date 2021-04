Felicitări ”Another round” și ”My octopus teacher” pentru victorie, mulțumiri Alexander Nanau pentru filmul tău extraordinar!

238 de filme au concurat pentru Oscarul la film documentar. Au rămas 15, printre care și ”Colectiv”, apoi au rămas 5, printre care și ”Colectiv”. Dintre acestea, s-a ales un câștigător. Numele lui este filmul sud-african ”My octopus teacher”.

93 de țări au trimis propuneri pentru Film Internațional. România a rămas în lista de 15, apoi, pentru prima oară, a avansat și în lista de 5 filme finaliste, cu același ”Colectiv”. Dintre aceste 5 filme s-a ales un câștigător. Numele lui este filmul danez ”Another Round”.

Fără ipocrizie, nimeni nu se bucură atunci când pierde, dar mult mai puternic este sentimentul de recunoștință. Simțim că am făcut tot de a depins de noi, ca reporteri, să aducem oamenilor informațiile.



Le mulțumim familiilor de la Colectiv, răniților și oamenilor curajoși din spitalele României că au vorbit cu noi și au avut încredere în Gazeta Sporturilor.



Meritul pentru ceea a urmat este al lui Alexander Nanau, Bianca Oana, Antoaneta Opriș, Mihai Grecea și ceilalți oameni din echipă. Filmul lor va continua să vibreze în oameni, așa cum scria o revistă americană, mult după ce ecourile festivalurilor se vor stinge.

În ceea ce ne privește, ca jurnaliști, hei, premiul a venit chiar în ziua nominalizării, acum o lună. Atunci, am primit următorul mesaj de la o cititoare pe care nu o cunoaștem, pe nume Cristina Bădescu. În el stă întregul sens al meseriei noastre:

”Pentru toate diminetile post-octombrie 2015, in care citeam articolele voastre plangang, in metrou, va multumesc, Mirela, Razvan si Tolo. Pentru toate „multumesc-urile” meritate, dar nespuse, va multumesc. Pentru toate articolele tale, Tolo, dezbatute ani intregi, in gașca, pe mail, inca de cand nu stiam ce sunt alea grupuri pe whatsapp :) Ah, cat iti multumesc pentru astea! Pentru toti multi anii in care v-a pasat, dar, mai ales, ti-a pasat, poate prea mult, Multumesc! Felicitari intregii echipe „colectiv”





