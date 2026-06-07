SUA dau mână liberă Israelului pentru a bombarda sudul Libanului
Administrația Trump a decis să ofere Israelului „mână liberă” pentru a lansa atacuri în sudul Libanului, fostul ambasador american Henry Ensher declarând că interesele naționale ale SUA se limitează doar la protejarea capitalei Beirut, nu și a zonelor din afara acesteia, Washingtonul fiind perfect dispus să accepte continuarea războiului de uzură dintre forțele israeliene și Hezbollah.
Trei militari israelieni uciși în Liban
Doi soldați israelieni au fost uciși în acest weekend în incidente separate în sudul Libanului, ridicând la trei numărul militarilor morți de la semnarea armistițiului de săptămâna trecută, în condițiile în care gruparea Hezbollah a respins oficial încetarea focului și continuă atacurile violente asupra forțelor din zonă.
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