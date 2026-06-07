„Sunteți o rețea părtinitoare și necinstită. Îmi pare rău, asta e tot, pentru că m-am săturat. Mulțumesc, draga mea, distrează-te”, i-a spus președintele american jurnalistei Kristen Welker, înainte de a se ridica și de a pleca din fața camerei de filmat.

Oh Wow.



Trump ended an interview with NBC's Kristen Welker mid-conversation in Wisconsin, calling her a liar to her face before walking off.



Trump: "The elections are like a 3rd world country. You're Crooked...let's call it Quits . I've had enough."



Welker asked him to stay,… pic.twitter.com/AqDmpCkXm6 — Open Source Intel (@Osint613) June 7, 2026

Liderul republican de la Casa Albă a acordat vineri un interviu de aproape o oră emisiunii „Meet the Press” în timpul unei călătorii în statul Wisconsin, unde s-a adresat fermierilor.

Interviul a avut loc la o fermă din acest stat agricol, cu un tractor și baloți de fân pe fundal, și s-a concentrat în mare parte pe războiul din Orientul Mijlociu și negocierile cu regimul de la Teheran.

„Ăsta e vânt sau ce?”, a întrebat Donald Trump la un moment dat, în timp ce ploaia torențială se revărsa peste structura metalică unde avea loc interviul.

„Auziți tunetele?”, a spus el puțin mai târziu, după ce interviul fusese deja întrerupt de mai multe ori. „Ar trebui să ne oprim?”, s-a adresat Kristen Welker către echipa tehnică. „Băieți, nu. Oamenii vor înțelege, suntem la o fermă”, a intervenit președintele american.

Kristen Welker a insistat cu întrebări despre Iran, dar președintele american a acuzat-o că ar fi „de stânga” și „progresistă”, apoi a criticat NBC News pe motiv că ar publica „sondaje false”.

Jurnalista a continuat cu întrebări despre fondul „împotriva instrumentalizării” justiției, deschis de administrația Trump și finanțat de contribuabilii americani. Administrația Trump prezintă acest fond ca o modalitate de a-i recompensa pe cei care ar fi fost victime ale unei presupuse justiții părtinitoare în timpul președinției democratului Joe Biden.

„Îmi place această idee (fondul – n.r.), pentru că oameni ca voi, această presă mincinoasă și coruptă, acești jurnaliști fără scrupule care susțin un idiot ca Biden… Au distrus vieți. Au trimis la închisoare oameni care nu au făcut nimic greșit”, a declarat Trump, vizibil iritat.

„Nu există nicio dovadă pentru ceea ce spuneți”, i-a replicat jurnalista.

„Ori ești coruptă, ori proastă”, s-a răstit în cele din urmă Donald Trump, după care s-a ridicat și a plecat în pofida insistențelor jurnalistei de a reveni la interviu.

Duminică, Kristen Welker a anunțat telespectatorii că „a vorbit sâmbătă cu președintele Trump despre dificultățile cauzate de ploaie” în timpul interviului. Potrivit jurnalistei, președintele american „a fost de acord” să-i acorde „un alt interviu”.

De la reinstalarea sa la Casa Albă, pe 20 ianuarie 2025, Donald Trump a declarat război presei tradiționale, pe care o acuză fără dovezi că răspândește „știri false” și că este „coruptă”. Trump a dat în judecată mai multe ziare, iar administrația sa, de la Pentagon la FBI, a impus restricții împotriva mai multor publicații și s-a dedat intimidării unor jurnaliști.

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