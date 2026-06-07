„De obicei nu împărtășesc acest tip de lucruri pentru că prețuiesc intimitatea, dar să fiu aproape de moarte nu era în planurile mele pentru începutul acestei săptămâni”, a scris Biles citată de cotidianul sportiv spaniol Marca.

Biles, care încă nu a decis dacă va mai concura, a descris incidentul ca fiind „una dintre cele mai înfricoșătoare experiențe din viața mea, dacă nu cea mai înfricoșătoare, mai ales pentru că Jonathan era în Indianapolis pentru antrenamente”.

Soțul ei, Jonathan Owens, jucător NFL la Indianapolis Colts, nu a fost alături de ea în acel moment critic.

Sportiva americană, care a câștigat de șapte ori medalia de aur olimpică, a precizat că este în perioada de recuperare.

„Am fost la pat toată săptămâna pentru a mă odihni” și a promis că „voi explica mai devreme sau mai târziu ce s-a întâmplat”.

Story-ul postat de Simone Biles pe Instagram. Foto: Captură Instagram @simonebiles

Într-o altă postare, ea și-a liniștit fanii publicând o fotografie din pat înconjurată de cei doi câini ai săi, cu mesajul: „Voi fi aici”.

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