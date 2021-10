Grupul liberalilor vâlceni de la vârful APIA. Funcții grele și pentru soțiile unor ofițeri din serviciile secrete

Adrian Pintea este director general la APIA din 2016. E din Vâlcea, acest nou Teleorman al patriei, de când cu „echipa câștigătoare” a lui Cîțu.

Spre deosebire de mulți alții, domnul Pintea este calificat în domeniul în care lucrează, agricultura. A fost inginer la o fermă mică, apoi profesor suplinitor, din nou inginer și apoi directorul pentru un an al unei firme cu 92 de angajați. La sfârșitul directoratului, firma are 75 de angajați și un profit de zece ori mai mic.

Adrian Pintea | Foto: Agerpres

Și-a făcut doctoratul la Cluj-Napoca în timp ce era director executiv la APIA Vâlcea. Deși liberal, nu a fost schimbat din funcție de către guvernele PSD.

Imediat ce ajunge la București soția este avansată și devine angajata Ministerului Educației.

Un director general adjunct de la Vâlcea

Bogdan Dumitru Dumitraşcu este director general adjunct la APIA. Și el tot din Vâlcea, tot liberal și, culmea, a fost promovat în timpul guvernelor PSD Dragnea.

A terminat o facultate privată, a fost asistent de consul și apoi administrator al unei firme care are un singur bilanț depus. Firma a avut zero rulaj. Cumva printr-o minune, ajunge consilier la APIA în București.

Bogdan Dumitru Dumitraşcu

Din 2010 devine director coordonator și imediat director executiv adjunct la APIA Călărași. DNA clasează în 2014 un dosar în care un om de afaceri aflat în conflict cu APIA îi aducea mai multe acuzații.

Soția lucrează la Consiliul Județean Călărași și apoi la Casa de Asigurări de Sănătate.

Bani puțini, șalupă scumpă

Deși fără niciun ban în conturi, trăind din niște salarii cu mult sub 10.000 de euro pe an, făcând zilnic drumul București – Călărași sau stând în chirie la Călărași și cu o datorie de 10.000 de euro, soții Dumitrașcu reușesc totuși să își cumpere o șalupă de superfiță. Cel mai slab model costă 52.000 de euro iar cel mai scump, în jur de 400.000 de euro.

Venitul total al familiei Dumitrașcu în cei patru ani, incluzând și tot anul 2012, a fost de 59.658 de euro în total. Dacă ar fi cumpărat cea mai amărâtă șalupă, ar însemna că familia Dumitrașcu (cei doi soți și un copil) au trăit timp de 4 ani cu suma de 20 de lei pe zi, sub 7 lei de persoană.

Apare și un BMW

În 2013 cei doi soți câștigă 18.542 de euro. În 2014 își vând mașina cu 8.500 de euro și își cumpără altă mașină care valorează cel puțin 4.000 de euro. Totalul salariilor celor doi pe acel an este de 18.612 euro.

În 2015, la începutul anului, își cumpără un BMW 320 fabricat în 2014. Valoarea minimă estimată a mașinii este de 32.000 de euro.

Un an mai târziu apare încă o mașină, care și ea valorează mai mult decât salariul pe un an al celor doi soți. Aici doar ANI ar putea să explice cum a fost posibil, asta dacă ar fi interesat s-o facă.

Declarațiile de avere a celor doi soți în 2016 (veniturile din 2015) sunt depuse la o distanță de patru zile. Diferențele sunt stupefiante. Fie soțul a făcut 19.000 de lei în plus, a cumpărat două mașini, a plătit un credit de 50.000 lei și a vândut o șalupă în cele patru zile, fie cineva a completat eronat declarația.

Nu sunt singurele declarații de avere ale celor doi soți în care sunt discrepanțe.

Al doilea adjunct, tot de la Vâlcea

Domnul Cornel Turcescu, director general adjunct la APIA, este și el din Vâlcea.

Mai mult, tatăl său, Constantin Turcescu, era director executiv adjunct la APIA Vâlcea și mâna dreaptă a actualului director general al APIA, domnul Pintea.

Cornel Turcescu

Domnul Turcescu junior a terminat IT și a reușit să stea 5 luni ca tester (cea mai de jos poziție în general pentru un IT-ist) la o firmă serioasă și apoi încă 7 luni la altă firmă de IT.

Trece din IT la agricultură și este angajat la APIA Vâlcea, unde lucra și seniorul.

În 2008, domnul Turcescu a câștigat din IT suma de 5.000 de lei. În 2010, familia lui cu un copil au trăit din 17.609 lei. În 2011, face doar 11.142 de lei.

În 2014 trece consilier la primăria liberală Vâlcea iar apoi este trimis consilier la București. Conform declarațiilor de avere, în 2014 și 2015 face 27.650 de lei.

4.000 de euro pe lună, de la stat

Imediat ce șeful tatălui său de la Vâlcea ajunge pe poziția de director general la APIA, domnul Cornel Turcescu devine director general adjunct, iar salariul se dublează: 56.262 de lei în 2016. În 2017 crește iar: 91.264 de lei net.

Între 2013 și 2018 familia Turcescu reușește să își ia două apartamente în București (127 mp și 49 mp) și un Mercedes Benz clasa C cu un împrumut total de la bănci sub 87.000 de euro. Cum a reușit? ANI nu a fost curios să afle, că așa am fi aflat și noi

Există un PFA pe numele domnului Turcescu, dar în declarațiile de avere nu menționează niciun venit pe persoană fizică.

În 2020 domnul Turcescu a primit de la stat 243.432 de lei, adică peste 4.000 de euro pe lună.

Și ultimul adjunct, tot de la PNL

Domnul Paul Eduard Kmen completează echipa directorilor adjuncți. Nu este din Vâlcea, dar este liberal. Din 1998 până în 2006 a fost director de vânzări în privat, la o tipografie. Cu zero experiență profesională sau educațională ajunge direct director executiv la APIA Iași.

Se spune că a fost protejatul domnului Relu Fenechiu (5 ani de închisoare pentru corupție). În timpul în care a fost director executiv la Iași o mulțime de pile ale domnului Fenechiu au fost angajate la APIA.

Încep problemele pentru domnul Fenechiu, își pierde și domnul Kmen postul de la APIA. Timp de doi ani se întoarce în privat, „director executiv” la o firmă care se ocupa de prelucrarea plasticului, de unde ia un salariu de sub 250 de euro pe lună.

Din 2016 devine și el director general adjunct la APIA în București. 272.659 de lei a primit în 2020 domnul Kmen de la stat.

Două directoare cu soții la SRI

Doamna Raluca Emilia Daminescu este directoare la APIA din 2008. În 1999 reușește performanța de a fi în același timp profesoară de limba engleză la Târgoviște, termină Facultatea de Științe Politice și Administrative la București, este în ultimul an la Drept și începe un masterat, tot la științe politice, tot la București. În 2003, când deja ajunsese, cu zero experiență, șefă de serviciu la APIA la București, făcea un postuniversitar la Universitatea din Petroșani și altul la ASE.

Soțul domniei sale lucrează la SRI.

Doamna Corina Irina Rica este și ea directoare la APIA. A terminat Ecologia în 1998. În 2002 era inspectoare de specialitate la Ministerul Transporturilor și Turismului.

După trei ani devine inspectoare de asigurări, iar apoi se angajează la APIA.

Și soțul domniei Rica lucrează tot la SRI.

Plus soția șefului Direcției Generale de Informații a Armatei

Vica Hăpău este șefa direcției de audit intern de la APIA și are un CV bizar. Scrie că a terminat ASE-ul în 1988, dar primul loc de muncă apare abia în 1993, în calitate de cercetător științific.

În timpul comunismului nu exista posibilitatea de a fi șomer, iar experții de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității au scris repetat că o metodă de a evita deconspirarea turnătorilor este nedeclararea locului de muncă în timpul comuniștilor.

Soțul lucrează pentru serviciile secrete. Domnul Marian Hăpău este șeful Direcției Generale de Informații a Armatei.

La APIA lucrează și soția fostului ministru Daea

Doamna Camelia Luchian a avut o carieră plină de sinecuri, care de care mai bine plătite. Astăzi este director al Direcției Management Resurse Umane de la APIA. A făcut Dreptul la Academia de Poliție din București și este soția fostului ministru al agriculturii Petre Daea.

Cei doi soți primesc cu mult peste 150.000 de euro pe an de la stat. Fiica lui Daea este angajată tot la o agenție din domeniul agriculturii.

Doamna Stela Tănase a fost director economic între 2002 și 2006 la o firmă cu o balanță negativă de șase zerouri. Ajunge apoi consilieră principală și apoi șefă de serviciu la APIA, poziție pentru care se va califica ulterior, cu un masterat la ASE. Astăzi ocupă funcția de director la Direcția de Plăți Directe a APIA.

Se repetă istoria din CV-ul doamnei Hăpău: nu știm dacă și unde a lucrat doamna Tănase până la 38 de ani. Iar până la 27 de ani erau comuniștii la putere.

Tot din CV mai aflăm că a terminat liceul în 6 ani și facultatea la 39 de ani.

Probabil că este o simplă coincidență faptul că și soțul doamnei Tănase are o pensie de la MApN și este director general adjunct la Ministerul Agriculturii.

Directoare via UDMR care a avut probleme la DNA

Melinda Kerekes a fost cercetată în 2015 de DNA pentru abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție în formă agravată și instigare la spălarea banilor, când a fost și reținută. Dosarul a fost clasat de Parchet. iar doamna Kerekes ocupă astăzi funcția de director la Direcției economică a APIA.

Deși nu avea studii superioare, între 1992 și 1999 era deja inspector la Ministerul Muncii la Miercurea Ciuc. În același timp făcea o facultate de agricultură și economie la minimum 20 de ore dus-întors, în Ungaria.

Imediat ce termină facultatea, în 1999, se angajează la stat și ajunge rapid contabilă șefă la Dezvoltare Rurală. Apoi, la fel de repede, directoare la APIA în Harghita. UDMR o promovează fulminant și în 2009 este deja directoarea generală de la APIA în București. Ocupă funcția timp de aproximativ un an, apoi rămâne director general adjunct al APIA până la sosirea echipei PNL în 2016, când coboară pe poziția de director de direcție.

Citeşte şi:

Guvernul are la îndemână soluția pentru a nu închide școlile și economia. Dar pentru asta, trebuie să-i pese

Unde stă România cu agresiunile contra presei și informației a arătat-o Conferința International Press Institute

Da, ne mint în față! Pentru că le permitem. Iohannis și Cîțu vor să arunce vina pe alții în privința vaccinării

PARTENERI - GSP.RO Scandal în paradis! Mama lui Cristiano Ronaldo rupe tăcerea și spune totul despre Georgina

Playtech.ro Țara care SUSPENDĂ unul dintre vaccinurile anti-Covid-19 folosite de români, după moartea unei tinere de 20 de ani. Ce au descoperit medicii în urma decesului

Observatornews.ro Filmul unei crime înfiorătoare: Doi adolescenţi de 14 şi 17 ani au ucis în bătaie un om al străzii. Tatăl unuia dintre agresori: Era băiat cuminte el. Pe el îl bătea şi un copil de 3 ani

HOROSCOP Horoscop 1 octombrie 2021. Racii trebuie să evite exagerările de orice fel, ca să diminueze riscul de a ajunge la certuri

Știrileprotv.ro SUA, în pragul unei catastrofe fără precedent. Ar fi pentru prima dată în istorie când se întâmplă asta

Telekomsport ŞOC! Vedeta, pe site-urile de adulţi în ipostaze intime. Nu va mai apărea la TV, a fost dată afară deja de şefi

PUBLICITATE Vezi ce concurs a organizat Salatini si ce premii a oferit!