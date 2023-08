Taxele sunt valabile și pentru companii. Patriotism nu înseamnă să fii evazionist. Sunt studii care arată că firmele mari cu capital străin achită dublul impozitelor pe care le plătește capitalul românesc, deși au o pondere egală în averea țării.

Mari discuții despre taxe. Discuții stupizele, în bună parte, despre „comunismul” taxării, de parcă nu am fi fugit un sfert de populație în țări din Vest, tocmai acolo unde taxarea e de 10 ori mai fermă decât la noi.

Cum funcționează mintea lui Ciolacu? Economiile pentru stat au început de pe la biblioteci și muzee.

Cum funcționează curajul lui Ciolacu? Dăm niște bice întreprinzătorilor privați, iar dup-aia le oferim spectacolul chinuirii unor bugetari, să se vadă că „merită”, că e pus pe treabă, că eficientizează statul. Ciolacu semnalizează stânga și face dreapta, una dintre cele mai periculoase mișcări în traficul rutier și în piața politică.

Însă trebuie să înțelegem că treaba vine după ani de asistență socială nu pentru săraci, ci pentru clasele de mijloc și afaceriști diverși. Aici e secretul.

Ce „false taxe” plătesc firmele private către pensionarii poliției

Din reproșurile aduse ciornei de ordonanță a taxelor, reținem câteva, pe unele le aprob, altele sunt praf în ochi:

Că avem colectare dezastruoasă, iar asta înseamnă că nu faci decât să sporești concurența neloială, între ăia care nu plătesc și ăia care se chinuie să fie la zi.

Dar colectarea mai bună nu e ușor de făcut. Pentru că există un cerc vicios, prea multe „afaceri” care sunt de fapt de subzistență pot fi rase cu un control serios. Dacă cineva s-ar interesa de soarta reală a acestor afaceri mici și foarte mici, ar vedea că ele se zbat și cu tot soiul de „taxe private”.

În loc să dea bani la stat, le trebuie, de exemplu, „analiză de risc”. Ce înseamnă asta? Că vine o firmuliță care-ți vinde pe câteva sute de lei zece pagini cu o ștampilă. Cine deține în principal firme specializate? Polițiști pensionari sau diverși asociați cu polițiști activi, foști SPP-iști, SRI-iști etc.

Nu au doar pensii speciale, au și afaceri speciale. Aș face o listă cu astfel de „false taxe”, care sunt de fapt bani asigurați pentru o păturică de firmulițe de tip mucegai – fără angajați, fără contribuții, doar profitul și atât.

Lupta inegală

O altă idee e că multinaționalele sunt scutite. Nu sunt scutite, au armate de avocați și contabili care le scot la lumină prin optimizări semilegale.

La cum arată treburile acum, tendința rămâne de radere a celor mici. Iar acești „mici” au fost tot ținuți în viață de perfuzii și scutiri. Marile companii străine au partea leului.

Micile companii românești trăiesc din firme slab tehnologizate, servicii. E o luptă inegală stranie: ăia mari sunt disciplinați până și în evaziune, capitalul autohton e fie conectat la pile și relații, fie trebuie să plătească „ca prostu‘”.

Patriot înseamnă să-ți plătești taxele

Firmele mari cu capital străin achită dublul impozitelor pe care le plătește capitalul românesc, deși au o pondere egală în averea țării (vezi studiul lui Florin Georgescu).

Păi, dacă ești patriot numai ca să fii evazionist, atunci nu mai fi patriot. Și asta trebuie să luăm în calcul, pe lângă faptul că scoaterea la lumină a afacerilor șubrede autohtone s-ar putea să le închidă de tot.

E clar că e o discuție valabilă despre taxarea capitalului străin, dar cum o faci? Pe când era marele boss PSD, Dragnea a făcut o fentă că le taxează, dar tot pe timpul lui le-au mai dat câteva reduceri babane de taxe: pentru că nu e prima oară când PSD semnalizeză stânga și face dreapta.

Impozitarea corectă a celor mai bogați 10% dintre români

Că de ce IT-ul și construcțiile? Chiar credeți că ajutorul pentru lucrătorii din construcții a fost pentru lucrători? Nu. A fost tot pentru patroni. Statul a făcut cinste cu asigurarea de sănătate și altele asemenea. Și în pandemie, angajatorii au fost ajutați enorm, salarii plătite pentru angajați de stat, scutiri diverse.

Trebuie să înțelegem că mare parte din bogăția acelor 10% români cu venituri mari este o bogăție subvenționată de stat. Sau tolerată de stat. Tocmai de aia ar trebui luate înapoi taxe pe măsură. Există, desigur, și excepții de oameni care au făcut afaceri fără stat.

Se spune, apoi, că de ce nu sunt scoase pensiile speciale? Discuția cu aceste pensii e de ordin moral. E justificată. Dar nu rezolvă economic balanța.

„Pierderea” companiilor de stat poate fi, uneori, investiție în anumite domenii

Se mai spune să scadă taxele pe muncă! România taxează spectaculos, împovărător munca, asta e adevărat. Iar discursul patronilor/dreptei este că „ce, nu tot noi le plătim?”, asta arătând că ei privesc munca angajaților ca pe o fiță pe care ei o remunerează din milă.

Că să se execute companiile-căpușă de stat! Altă idee proastă, bazată pe un adevăr. Vă place cum se plimbă tinerii elevi și studenți cu o brumă de bani pe bilet la CFR, nu? Apoi, CFR e companie strategică de care ne-am bătut joc prin subfinanțare și aranjarea pieței tot pentru privați (vezi în zona marfă sau cu diverse curse profitabile private).

Astfel de instituții nu trebuie văzute ca „pierderi”, ci ca zone strategice care ne fac mult mai bine decât gaura din buget.

Cu datoriile companiilor de stat care asigură încălzirea Bucureștiului nu mai zic nimic – o țară întreagă geme de la consturile pe energie, dar Bucureștiul e ajutat, subvenționat, iar asta nu știu cât mai poate merge.

Că se lovește în fermieri, în turism. Să fim serioși. Evazionismul din agricultură și turism e campion. Și, în plus, mai e și bine hrănit cu vouchere și subvenții, plătite tot de statul cel prost. Primești constant ajutoare de la stat, de la UE, de mai știu eu pe unde? Păi, afacerea trebuie să fie alb impecabil. Altfel îi furi contribuabilului simplu banii mai pervers decât cel mai scârbos baron penelist sau pesedist pe care-l știi.

Milionarii din imobiliare

A ieșit și Isărescu și, cumva, și-a dat blagoslovirea pentru măsurile lui Ciolacu, spunând că sunt prea multe scutiri.

Nu știu cum, dar facem ce facem și ajungem tot la angajați mai bine sau mai prost plătiți.

Vorbim de angajații în construcții, dar nu vorbim despre ce au însemnat ultimii 20 de ani: extraordinar avânt al afacerilor imobiliare, cu blocuri vândute pe persoană fizică, cu amnistii, cu bani cu lopata scoși cu muncă la negru!

De ce nu se concentrează Ciolacu pe cine trage profitul din aceste afaceri? Chiar și în chestiunea taxării imobilelor „de lux” treaba e gândită doar împotriva deținătorilor pasivi de proprietăți – destui locuiesc precar într-un apartament, teoretic de 100.000 de euro, prin București sau Cluj. Pe mine mă interesează cum taxezi bulele imobiliare din Cluj, Iași, București, Constanța.

Acolo s-au produs milionari pe bandă rulantă, cu un aport social minim din partea lor: au distrus orașe, au făcut praf orice organizare urbană cu agresivitatea lor și, nu sunt încă studii clare, dar cred că au plătit cele mai puține taxe, dacă le raportăm câștigurile enorme la contribuții.

Taxele pe lux

500 de români care dețin peste 10 milioane de euro au un sfert din averea țării. Pentru ei chiar n-ai nimic de anunțat? Singurele firimituri care se mai scot prin taxare de la ei sunt imediat dublate de noi avantaje. Dividendele au avut perioade de taxe foarte mici. Subvenții pentru angajatori au fost multe. Plus că ăștia mari au început și ei să aibă comportament de multinațională, au învățat și ei să optimizeze.

Cam 50.000 de cetățeni români au depozite la bănci de 100 de ori mai mari decât ce au restul de 14 milioane (tot din studiul lui Georgescu). Nu mai punem la socoteală forme obișnuite de evaziune prin paradisuri fiscale.

Bun, n-ar trebui taxat luxul și această diferență n-ar trebui să producă mai multe taxe? Ciolacu nu e preocupat, iar criticii lui spun mereu că nu e nevoie de taxe suplimentare, pentru că oricum nu se colectează astea existente.

E o problemă colectarea, dar uităm că există soluții să colectezi pe de o parte ce-ți scapă pe alta. Dacă tot îi scapi pe unii cu impozitele, nu se poate să nu le găsești sute de apartamente în Cluj sau consumul de lux sau cine știe ce alte forme de manifestare a averii. Trebuie doar să vrei.

PNRR a accentuat fenomenul bani negri pe bani publici

Cât mai ține toată comedia cu licitații pe bani publici între firme cu juma‘ de angajat? Condiții de fier ar trebui să fie impuse: să demonstrezi, dacă vrei să faci bulevarde, că ai măcar câteva zeci de angajați cu taxele plătite la zi.

Însă acum, odată cu PNRR, e o adevărată debandadă – se iau banii publici, se fac țâșpe mii de subcontractări și din 100 de oameni care pun canalizarea, doar 5 au contract de muncă, patronul, vreo trei rude și un inginer (că cineva trebuie totuși să și muncească).

Ciolacu o face pe Bolojan

Calculul de imagine în ce-l privește pe premierul Ciolacu a arătat cam așa: anunțăm niște taxe, de fapt reduceri de scutiri, dar biciuim public și niște bugetari! Iar biciuirea arată deocamdată ca o chinuială sadică a celor mai slabi din curtea școlii: biblioteci și muzee. Folosesc bibliotecile publice din Vrancea. Știu că nu suntem mulți.

Dar infrastructura cărții e o minune pe care o poți reinventa, în conformitate cu vremurile. Dacă închizi însă așa ceva, îți trebuie un secol să pui la loc ce-ai distrus.

Plus că sunt anunțate comasări și concentrări în zona de cercetare!, unde oricum cheltuim mai puțin decât Bulgaria.

Principiul e cel al descentralizării, transferul unor instituții culturale către autorități locale. E o tâmpenie, oricum se fac proiecte anapoda, necentralizate destul. Dacă pui astfel de rețele strategice la îndemâna autorităților locale, treaba va arăta mai trist și mai clientelar decât acum.

Ciolacu ar face bine să fie ce-i scrie pe fișa fostului: social-democrat. Păi, atunci fă niște redistribuire! Ai realizat un soi de listă cu bullying la adresa celor mai slabi din curtea școlii. Marele capital doarme liniștit. Capitalul autohton se va împărți și mai mult între ăia care nu dau nicio taxă și ăia care plătesc ca fraierii, până se sufocă. Ia du-te până pe litoral și vezi cine plătește toate taxele și cine nu! Vrei justiție socială? Fă legi! Pune o întrebare tradițională de stânga: „de unde ai banii și de ce nu-ți plătești toate taxele”? Dar nu urla dup-aia la un biet bibliotecar.

P.S. E amuzantă și declarația muzeografilor (RNMR) revoltați că se închid muzee. Ei declară: „Invocarea an de an a greutăților pe care le generează Cultura publică este o falsă problemă de sorginte comunistă”. Nu le-ar strica puțină istorie. Comuniștii au făcut mare parte din infrastructura în care lucrează ei acum. Nu comunismul, oamenii din comunism, e o diferență. Încă o lecție, deci: infrastructura rezistă și creează valoare indiferent de manifestările regimului (criminale la comuniști), numai să știm s-o apărăm, nu să aberăm prin comunicate de protest.

Foto: Agerpres

