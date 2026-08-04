Croația elimină barierele de la taxele de autostradă

Pentru mulți turiști care aleg să călătorească în Croația cu mașina, cozile de la punctele de taxare reprezintă una dintre cele mai neplăcute experiențe ale vacanței, mai ales în timpul sezonului estival. Noul sistem Free Flow își propune să elimine aceste probleme prin digitalizarea completă a procesului de taxare. Guvernul croat a aprobat, în cea mai recentă ședință, finanțarea sistemului electronic de taxare. Costul total al proiectului depășește 160 de milioane de euro, potrivit publicației kosmo.at.

Din această sumă, aproximativ 115,6 milioane de euro vor fi acoperite din Fondul european de redresare al Croației (NPOO), drept cheltuieli eligibile, iar restul de 44,9 milioane de euro va fi suportat de compania națională de administrare a autostrăzilor, Hrvatske Autoceste (HAC).

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Imagine generată cu AI

Cum va funcționa noul sistem de taxare

Odată cu introducerea sistemului Free Flow, vehiculele vor traversa punctele de taxare fără să oprească și fără bariere. Camerele video vor identifica automat numărul de înmatriculare al fiecărui vehicul. În același timp, șoferii vor putea opta și pentru utilizarea unei cutii electronice de taxare.

Pentru autoturisme și motociclete cu masa de până la 3,5 tone vor exista două variante:

  • înregistrarea prealabilă a numărului de înmatriculare într-un portal online;
  • utilizarea unei cutii electronice de taxare.

În cazul camioanelor, autobuzelor și vehiculelor cu masa de peste 3,5 tone, utilizarea cutiei electronice va rămâne obligatorie. Potrivit ADAC, cel mai mare club auto din Germania și din Europa, fiecare vehicul va trebui înregistrat individual. Astfel, șoferii care obișnuiau să folosească aceeași cutie electronică pentru mai multe autoturisme nu vor mai putea proceda în acest mod.

Implementarea începe în toamna anului 2026

Introducerea noului sistem va începe treptat din toamna anului 2026, după încheierea sezonului turistic de vară. Autoritățile croate estimează că, începând cu 1 martie 2027, toate punctele de taxare de pe autostrăzi vor funcționa exclusiv în sistem digital.

Croația nu intenționează să introducă o vinietă cu tarif fix, similară celor utilizate în Austria sau Slovenia. Taxele de autostradă vor continua să fie calculate în funcție de distanța parcursă.

Taxele de autostradă din Croația, în 2026

Croația este una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Europa pentru turiștii care călătoresc cu mașina. Mulți șoferi își cumpără din timp vinietele pentru Austria și Slovenia, însă uită că în Croația, sistemul de taxare funcționează diferit.

Spre deosebire de alte țări europene, Croația nu folosește o vignetă clasică pentru autoturisme. Șoferii plătesc în funcție de distanța parcursă pe autostradă, de categoria vehiculului și de autostrada utilizată, iar pentru mulți, surpriza vine abia la barierele de taxare.

Cum funcționează acum sistemul de taxare din Croația

La intrarea pe autostradă, șoferii primesc un tichet, iar la ieșire achită suma calculată în funcție de traseul parcurs și de categoria vehiculului. Pentru un autoturism obișnuit de până la 3,5 tone și sub 1,9 metri înălțime – categoria I în Croația – costurile sunt de aproximativ 8-10 eurocenți pe kilometru. Astfel, cei care merg spre Split sau Dubrovnik pot ajunge rapid să plătească sume importante doar pentru un singur drum. Pentru călătoria dus-întors, taxele pot deveni considerabile.

Rețeaua de autostrăzi croată:

  • A1: Zagbreb – Metković (Geplant: Dubrovnik)
  • A2: Macelj (SVN) – Zagreb
  • A3: Bregana (SVN) – Lipovac (SRB)
  • A4: Goričan (HUN) – Zagreb
  • A5: Branjin Vrh (HUN) – Svilaj (BIH)
  • A6: Bosilijvo – Matulji
  • A7: Rupa (SVN) – Križišće (Geplant: Žuta Lokva)
  • A8: Rovinj – Matulji
  • A9: Kaštel (SVN) – Pula
  • A10: Metković (BIH) – Kreuz Metković
  • A11: Zagreb – Lekenik (Geplant: Žuta Lokva)
  • A12: Sveta Helena – Gradec (Geplant: Gola (HUN))
  • A13: Vrobvec – Terezino Polje (HUN)

Taxele cresc în sezonul de vară

În perioada sezonului estival, compania croată de autostrăzi HAC aplică un supliment de 10% pe multe dintre principalele trasee. Prin urmare, turiștii care călătoresc în timpul vacanțelor de vară plătesc automat mai mult. Mulți șoferi nu cunosc această taxă suplimentară, deși informația este publicată oficial pe site-urile operatorului HAC. Pentru a evita cozile de la bariere și pentru a reduce costurile, turiștii pot folosi sisteme electronice de plată. Sistemul croat ENC permite plata automată printr-un transponder montat în mașină și oferă o reducere de cel puțin 21% comparativ cu plata cash.

Dispozitivul costă aproximativ 15 euro și este valabil fără limită de timp.

Dacă circulați fără un dispozitiv compatibil cu ENC, trebuie să opriți la fiecare punct de acces pe autostradă și să luați un bilet de taxare. Acest bilet trebuie păstrat până la ieșirea de pe autostradă, unde va trebui să plătiți taxa. Pe biletul de taxare sunt înregistrate distanța parcursă și categoria vehiculului dumneavoastră. Potrivit vintrica.com, suma exactă a taxei de autostradă nu poate fi determinată în avans. De asemenea, nu există un tarif unitar pentru diferitele secțiuni ale autostrăzii.

Vezi și: În ce ţări europene ai nevoie de vinietă şi cât te costă taxa de drum

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