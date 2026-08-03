Începe încărcarea barjelor

„Nivelul apei la Cernavodă s-a stabilizat. Practic, scăderea Dunării s-a oprit. Acesta a fost, de altfel, scopul intervenției complexe care a avut loc luni dimineață”, a declarat pentru Libertatea, Anamaria Agiu, purtător de cuvânt al Administrației Naționale „Apele Române”.

În prezent, în zonă au fost trimise două excavatoare de 35 si 60 tone echipate cu picon.

„Se „piconează” și se sparge mecanizat în zona exploziei ca să avem material suficient material pentru încărcătul barjelor. Greiferul plutitor a fost montat pe poziție. Mâine se încarcă o barjă cu circa 500 metri cubi. În cursul serii, va începe și încărcarea celei de-a doua. De la Galați, este deja în marș o barjă încărcată cu anrocamente. Cealaltă pleacă în noaptea aceasta. Se continuă acțiunile de dragaj ale AFDJ pe Dunărea Veche”, au anunțat reprezentanții Administrației „Apele Române”, într-o postare pe Facebook.

„Ce nu s-a reușit de 30 de ani, s-a întâmplat astăzi”

Armata a reluat luni, 3 august 2026, detonările pe Dunăre încercând să direcționeze debitul spre Centrala Nucleară de la Cernavodă. Stânca Pârjoaia a fost detonată controlat cu 180 de kilograme de explozibil, după ce operațiunile de duminică au eșuat. Stânca Pârjoaia a fost detonată luni, în jurul orei 9.40, cu 180 de kilograme de explozibil.

Radu Miruță, ministrul interimar al apărării, a fost prezent la operațiunea din zona Izvoarele – Bala, acolo unde militarii au detonat controlat stânca Pârjoaia. Ministrul interimar a precizat că operațiunea de pe Dunăre a fost un succes și spune că o macara de mare tonaj va scoate bucățile de stâncă din apă.

„Stânca a fost dislocată, s-au scufundat scafandrii (…) s-au introdus 180 de kilograme de explozibil. (…) O macara de mare tonaj va extrage bucățile detonate din stâncă (…) Este o intervenție în premieră, s-a încercat în ultimii ani dislocarea fără succes. Mă bucur că s-a întâmplat, pentru că după ziua de ieri existau niște discuții dacă se va putea sau nu. (…) Armata ieri a testat cam ce cantități de explozibil sunt necesare și unde, este și o zonă greu accesibilă (….) Soluția propusă de colegii mei a fost un succes. Ce nu s-a reușit de 30 de ani, s-a întâmplat astăzi”, a transmis ministrul interimar Radu Miruță, la scurt timp după ce militarii au detonat stânca.

Hidrologii anunță că debitul Dunării la intrarea în România este în scădere și se estimează că va ajunge la 1.400 mc/s până la data de 7 august. Astfel, fluviul ar urma să atingă un nivel apropiat de minimumul istoric înregistrat în 1985, potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), citat de Agerpres.

România se confruntă cu o criză hidrologică pe Dunăre, iar efectele pun presiune directă pe siguranța energetică a României. Reamintim că Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă s-a oprit din cauza debitului redus al Dunării.





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