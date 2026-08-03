„Nu cred că o să știu vreodată cine sunt în adevăratul sens al cuvântului, pentru că mi se pare că, odată cu acumularea unor noi cunoștințe, mă schimb, încerc să devin o versiune din ce în ce mai bună a mea. Asta am făcut mereu și probabil că o să o fac constant”, a spus Ramona Dumitrescu.

Ramona Dumitrescu a învățat lecții dure de viață

Ea a plecat dintr-un oraș mic, fără repere clare, s-a aruncat în necunoscut și a ales cu mult curaj să-și croiască propriul drum. Destinul său, modelat de provocările pe care le-a înfruntat, fără compromisuri, de una singură, a forțat-o să învețe lecții dure de viață.

Dincolo de energia de la radio și din online, de felul jucăuș de a fi, de sinceritatea fără măști, de părerile incomode și de sarcasmul firesc, Ramona Dumitrescu are o vastă lume interioară, plină de trăiri intense și gânduri nebănuite.

Din nevoia de adaptare, și-a găsit propria modalitate de a-și explora sinele și a-și defini identitatea. A cules tot din suma tuturor experiențelor ei și și-a găsit propria voce, iar în dialogul cu Mihai Ghiță, s-a dovedit a fi și o voce pentru tinerii încercați de viață, care își caută în tăcere echilibrul între apartenență și propria identitate.

Ramona Dumitrescu în emisiunea „În oglindă” de la Kanal D2Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 26

Cu multă tandrețe, Ramona Dumitrescu își amintește de bunica ei, de care a fost foarte apropiată: „Era foarte cochetă. Avea o croitoreasă la care își făcea costume, iar astea erau momentele când se bucura foarte tare, când venea croitoreasa cu câte un costum nou. Își cumpăra foarte multe bijuterii. Porecla ei era «Baroana»”.

Dar și bunica ducea povara unui bagaj emoțional moștenit din familie. „Îmi pare rău să spun asta, însă nu cred că bunica mea a fost vreodată fericită. Și rarele momente în care mi se părea că este fericită real erau acela când râdeam foarte tare și îmi zicea mereu: «Oprește-te, că ne aud vecinii». Dar avea un zâmbet foarte sincer… Bunica nu mai trăiește, a murit în urmă cu doi ani și jumătate. Cred că a fost singura și cea mai mare pierdere pentru mine”, a adăugat coprezentatoarea matinalului de la Radio Impuls.

Vedeta a vorbit despre lupta cu depresia

În cadrul interviului, invitata a vorbit și despre lupta ei cu depresia: „Nu am știut ce se întâmplă cu mine. Eu m-am trezit pur și simplu într-o dimineață, am tras draperiile și am rămas în pat toată ziua. Acela a fost primul moment în care am simțit că nu sunt bine. Nu cred că am cuvinte suficiente pentru a descrie nimicul pe care îl simți în momentul în care ești în depresie”.

Procesul de introspecție nu a fost ușor, însă ea a avut curajul să se pună față în față cu vulnerabilitățile sale. „Trebuie să-ți pui întrebări. Și este inconfortabil să-ți pui întrebări, pentru că s-ar putea să dai de niște răspunsuri care să te facă să conștientizezi că și tu ești de vină pentru anumite lucruri care te-au adus în punctul acesta”, a încheiat Ramona Dumitrescu.

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