Decizia vine pe fondul unui consum excesiv înregistrat în ultimele zile, care a împiedicat umplerea rezervoarelor de înmagazinare.

Măsura se aplică pe termen nelimitat

Reprezentanții operatorului RAJA Constanța au explicat că debitele de apă pompate în Mihail Kogălniceanu au crescut exponențial în ultima perioadă, însă consumul foarte mare a epuizat stocurile necesare pentru o distribuție continuă.

Pentru a preveni avarii majore la nivelul rețelei de distribuție și pentru a permite acumularea apei în rezervoare, furnizarea va fi oprită în fiecare noapte, în intervalul orar 22:00 – 06:00.

Pe parcursul zilei, alimentarea cu apă se va desfășura în regim normal, iar măsura de noapte va fi menținută până când consumul va reveni la valori sustenabile.

Ce le este interzis localnicilor

Operatorul le recomandă abonaților să își asigure rezerve minime de apă pentru uz casnic, însă trage un semnal de alarmă ferm împotriva utilizării apei potabile în alte scopuri decât cele menajere strict necesare.

„Folosirea apei în alte scopuri decât cel menajer – cum ar fi irigarea grădinilor, umplerea piscinelor, spălarea curților, teraselor sau a altor suprafețe exterioare – contravine contractului de furnizare și conduce la creșterea consumului peste capacitatea maximă a sistemelor, ceea ce agravează situația”, transmite RAJA.

Legislația în vigoare este foarte strictă în această privință. Conform Legii nr. 241/2006 privind serviciul de apă și canalizare, apa potabilă distribuită prin rețelele publice este destinată cu prioritate satisfacerii nevoilor gospodărești ale populației și stingerii incendiilor.

Utilizarea ei pentru irigații sau spălarea străzilor și autovehiculelor este permisă exclusiv dacă există disponibilități peste necesarul localității.

Totodată, Legea Apelor (nr. 107/1996) stipulează clar că satisfacerea cerințelor de apă ale populației și animalelor are prioritate absolută față de orice altă folosință, iar apele subterane reprezintă resurse strategice naționale destinate asigurării igienei și sănătății publice.

Dunărea a atins un minim istoric al ultimilor 40 de ani

Criza de la nivel local reflectă o problemă de o gravitate extremă la nivel național. Premierul demis Ilie Bolojan a anunțat o serie de măsuri urgente pentru gestionarea unui deficit energetic regional major, generat tot de seceta severă.

Debitul Dunării a scăzut sub minimele istorice ale ultimilor 40 de ani, creând un deficit energetic regional estimat la peste 4.000 MW.

În acest context, Executivul s-a reunit în ședințe extraordinare pentru a gestiona efectele cumulate ale secetei, după ce la nivel național a fost decretată starea de alertă.

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