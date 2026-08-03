Suspecții sunt acuzați că au creat un adevărat mecanism prin care exploatau fără drept datele medicale și personale ale victimelor accidentelor rutiere pentru a le determina să semneze contracte de reprezentare juridică, din care avocații obțineau „onorarii de succes” consistente.

Până în prezent, anchetatorii au identificat peste 2.350 de astfel de contracte suspecte. Patru persoane, printre care și polițistul implicat, au fost puse sub acuzare și plasate sub control judiciar.

Cum funcționa schema: de la baza de date a Poliției la patul de spital

Anchetatorii au stabilit că, pe parcursul anului 2026, membrii grupării au acționat în baza unei rezoluții infracționale unice, având ca scop obținerea de foloase materiale necuvenite sub forma unor comisioane derivate din contractele de asistență juridică.

Sistemul era extrem de bine structurat. Agentul de poliție accesa ilegal o aplicație informatică restricționată din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), de unde extrăgea datele de identitate, domiciliul și detaliile despre accident.

În paralel, personalul medical auxiliar și paznicii din unitățile spitalicești din București intrau în bazele de date ale spitalelor unde erau internate victimele, colectând diagnostice, documente medicale și datele de contact ale aparținătorilor.

Informațiile confidențiale erau ulterior folosite pentru a contacta victimele aflate pe patul de spital și pentru a le direcționa, în mod preferențial, către un număr restrâns de avocați sau societăți de avocatură partenere.

Persoanele vătămate erau convinse să cedeze o parte semnificativă din despăgubirile obținute în urma accidentelor sub forma unor onorarii de succes.

Suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani

Ancheta a scos la iveală nu doar accesul ilegal la date cu caracter personal, ci și posibile infracțiuni financiare grave. Procurorii suspectează că sumele uriașe obținute din aceste reprezentări juridice nu au fost declarate corespunzător organelor fiscale.

În prezent, cercetările sunt extinse și sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.

Anchetatorii verifică ipoteza că sursa impozabilă reprezentată de onorariile avocaților a fost ascunsă prin încasarea banilor în conturile unor persoane fizice și juridice interpuse, urmată de retragerea rapidă a fondurilor în numerar.

Sechestru pe sume impresionante de bani găsite la percheziții

Pe lângă plasarea sub control judiciar a celor patru inculpați, procurorul de caz a dispus măsuri asigurătorii severe pentru garantarea reparării prejudiciului, plata amenzilor judiciare și posibila confiscare extinsă.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate pe 30 iulie 2026, anchetatorii au ridicat și au pus sub sechestru suma de 655.646 de lei, 52.755 de euro, 11.481 de dolari și 1.455 de lire sterline.

Cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această filieră și pentru stabilirea întregii dimensiuni a prejudiciului.

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