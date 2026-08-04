Mașină căutată în Belgia, descoperită la Sculeni

Primul caz a fost descoperit pe 1 august 2026, în jurul orei 12.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni. La control s-a prezentat un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 23 de ani, care conducea un autoturism fabricat în 2022.

Polițiștii de frontieră au făcut verificări suplimentare, iar în urma acestora au constatat că autoturismul era apărea în bazele de date ca fiind furat, „semnalare introdusă de autoritățile belgiene începând cu data de 14.07.2026”, potrivit Poliției de Frontieră.

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Astfel, autoturismul a fost indisponibilizat.

A doua mașină era căutată în Spania

Tot pe 1 august, în jurul orei 21.30, polițiștii de frontieră au făcut o descoperire similară în Punctul de Trecere a Frontierei Albița.

Un bărbat în vârstă de 22 de ani, cu cetățenie română și a Republicii Moldova, s-a prezentat la control la volanul unui autoturism fabricat în 2021.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că atât mașina, cât și plăcuțele de înmatriculare erau căutate în vederea confiscării. Semnalările proveneau de la autoritățile spaniole.

Șoferul le-a spus polițiștilor că mașina fusese cumpărată de la o societate de vânzări auto din Italia, pe numele mamei sale, și că nu știa că mașina era furată.

„Conducătorul auto a declarat că a achiziționat autoturismul de la o societate cu profil de vânzări auto din Italia, pe numele mamei sale, și că nu avea cunoștință despre faptul că acesta este furat sau implicat în vreun litigiu”, potrivit polițiștilor de Frontieră.

Șoferii sunt cercetați pentru tăinuire

În ambele cazuri, polițiștii de frontieră au deschis cercetări „sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire”.

Cele două autoturisme, estimate la o valoare totală de aproximativ 205.000 de lei, au fost indisponibilizate până la finalizarea cercetărilor și dispunerea măsurilor legale.

Săptămâna trecută, Poliția de Frontieră a confiscat o mașină în localitatea Valea lui Mihai, căutată în Polonia și una la Porțile de Fier I.

În weekendul 1-2 august, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni au tranzitat aproximativ 30.000 de persoane și peste 7.600 de mijloace de transport, valorile de trafic fiind specifice sezonului estival și semnificativ mai mari decât în perioadele obișnuite ale anului”, a transmis Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Vaslui.