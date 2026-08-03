Pe 1 august 2026, un număr record de 289.260 de pasageri au trecut prin hubul din Turcia, comparativ cu 270.869 de pasageri înregistrați pe Heathrow în aceeași perioadă de 24 de ore.

Aeroportul din Istanbul continuă să își extindă capacitatea, urmând să inaugureze în acest an a patra pistă operațională, un proiect ce a costat 428 milioane de lire sterline, conform presei locale. Deschiderea noii piste va permite creșterea capacității de trafic aerian de la 120 la 148 de mișcări de aeronave pe oră.

„Ne propunem să atingem 200 de milioane de pasageri până în 2028”, a declarat Kadri Samsunlu, CEO al İGA.

În prima jumătate a anului 2026, aeroportul a procesat 39,92 milioane de pasageri, o creștere față de cei 39,25 milioane înregistrați în perioada similară din 2025, conform datelor furnizate de Direcția Generală a Autorității pentru Aeroporturi de Stat (DHMİ).

Inaugurat oficial la sfârșitul lunii octombrie 2018 și complet operațional din aprilie 2019, aeroportul din Istanbul este al doilea aeroport al orașului. În 2024, a fost desemnat „cel mai bun aeroport din lume” de către publicația turistică Travel + Leisure.

Pe lângă infrastructura sa impresionantă, aeroportul oferă facilități moderne pentru pasageri. În interior, există capsule de dormit pentru cei care au escale lungi, spații de afaceri pentru apeluri de serviciu și o zonă de lounge pentru tineret, dotată cu PlayStation, muzică, gustări și Wi-Fi gratuit timp de patru ore.

De asemenea, pasagerii se pot relaxa la spa-ul aeroportului, care oferă tratamente de wellness și masaje, sau își pot petrece timpul în muzeul și biblioteca din incintă.