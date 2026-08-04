Moștenire de 175.000 de euro, din Franța

Femeia a sesizat poliția la 29 iulie 2026. Potrivit plângerii înregistrate la Secția 11 Poliție Rurală Pojorâta, aceasta a fost contactată de persoane necunoscute în perioada 12 mai 2022 – 23 martie 2025, prin WhatsApp și e-mail.

Indivizii i-ar fi spus că urmează să intre în posesia unei moșteniri provenite din Franța, estimată la 150.000-175.000 de euro.

Pentru a o convinge că povestea este reală, persoanele respective i-au transmis documente electronice, fotografii, acte de donație și alte înscrisuri care păreau oficiale.

Ulterior, femeii i s-a cerut să achite mai multe taxe și comisioane pentru a putea primi presupusa moștenire.

A plătit mii de euro, în tranșe

Potrivit polițiștilor, femeia a fost determinată să achite în mod repetat taxe notariale, comisioane bancare, taxe judiciare și costuri de transfer.

Crezând că documentele sunt reale și că banii sunt necesari pentru a intra în posesia moștenirii, femeia s-a deplasat de mai multe ori la unități bancare și a făcut transferuri către conturile indicate de presupușii moștenitori sau intermediari.

De asemenea, a trimis bani prin Western Union.

Transferurile au fost făcute în mai multe tranșe, cu valori cuprinse între 350 și 2.200 de euro.

Plățile au continuat în perioada septembrie 2023 – martie 2025.

A avut suspiciuni, dar a continuat să trimită bani

Femeia a început să aibă suspiciuni încă din 2023, însă a continuat să țină legătura cu persoanele care o contactau.

Potrivit polițiștilor, aceasta a continuat să plătească după ce i s-a promis că își va recupera banii deja achitați și că, în cele din urmă, va primi moștenirea.

În total, prejudiciul reclamat se ridică la aproximativ 45.000 de euro.

După efectuarea verificărilor și consultarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru „infracțiunea de înșelăciune”.

Cazul este cercetat în continuare, urmând să fie stabilite identitatea persoanelor implicate și modul în care femeia din Pojorâta a fost determinată să plătească aproximativ 45.000 de euro.