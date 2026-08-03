Supranumit „St. Tropez-ul Turciei”, orașul Bodrum combină peisajul marin de azur, cluburile boutique și marina plină de ambarcațiuni de lux cu tarife considerabil mai mici decât cele ale rivalului său francez.

Economii masive: Același confort, dar cu 43% mai ieftin

Conform unei analize realizate de experții în turism de la agenția First Choice, turiștii care aleg Bodrum în locul faimoasei stațiuni St. Tropez pot economisi o sumă considerabilă. Diferența de preț pentru un pachet turistic similar poate ajunge la aproximativ 500 de euro de persoană, ceea ce înseamnă o reducere de 43%.

Comparația ia în calcul un sejur de șapte nopți la un hotel de patru stele în regim all-inclusive din Bodrum, față de un sejur similar la un hotel de patru stele din St. Tropez, unde masa nu este inclusă. Pentru cei cu bugete mai strânse, Bodrum oferă opțiuni de cazare extrem de accesibile, care încep de la tarife surprinzător de mici pentru o destinație de coastă.

Economiile nu se opresc însă doar la biletul de avion și cazare. Odată ajunși la destinație, turiștii vor observa diferențe majore la cheltuielile zilnice. O masă completă cu trei feluri de mâncare pentru două persoane în Bodrum costă în medie 46 de euro, comparativ cu peste 68 de euro în St. Tropez.

De asemenea, băuturile răcoritoare și berea locală au prețuri cu peste 50% mai mici, făcând ieșirile de seară la restaurantele de pe faleză mult mai accesibile.

Lux, vedete și plaje turcoaz

Tot ce caută un turist pe Coasta de Azur – o faleză spectaculoasă, petreceri la apus, cocktailuri rafinate și șansa de a întâlni persoane celebre – se găsește din plin și în Bodrum. De-a lungul anilor, stațiunea turcă a atras nume mari din showbizul internațional, de la fotomodelul Kate Moss până la membri ai familiilor regale europene, atrași de intimitatea și eleganța locului.

Pe lângă plajele private cu ape limpezi și sezlonguri confortabile, Bodrumul oferă și o experiență culinară remarcabilă, unde peștele proaspăt și preparatele mediteraneene sunt vedetele fiecărui meniu.

Una dintre cele șapte minuni ale lumii antice

Dincolo de cluburile elegante și barurile panoramice, Bodrumul se mândrește cu o moștenire istorică fascinantă. Orașul este vatra vechiului Halicarnas, locul unde se află ruinele Mausoleului din Halicarnas, considerat una dintre cele șapte minuni ale lumii antice.

Turiștii pot explora, de asemenea, Castelul Bodrum, o fortăreață medievală impunătoare ridicată de cavalerii ioaniți în secolul al XV-lea. Interesant este că la construcția castelului s-au folosit blocurile de piatră recuperate chiar din ruinele anticelor morminte regale din apropiere.

Când este cel mai bine să vizitezi Bodrum și cum faci două vacanțe într-una singură

Sfârșitul verii și începutul toamnei reprezintă perioada ideală pentru o vizită în Bodrum. În luna septembrie, temperaturile medii se mențin în jurul valorii plăcute de 29°C, apa mării rămâne caldă, iar aglomerația extremă din iulie și august dispare, lăsând loc unei atmosfere relaxate.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestei destinații este poziționarea sa geografică. Turiștii pot bifa două țări diferite în cadrul aceluiași concediu. Feriboturile zilnice traversează Marea Egee către insula grecească Kos în mai puțin de o oră, pentru un bilet dus-întors de aproximativ 35 de euro. Astfel, este perfect posibil ca un călător să ia micul-dejun pe litoralul turcesc și cina la o tavernă din Grecia.

Pentru cei care preferă să rămână pe apă, închirierea sau îmbarcarea pe un „gulet” – o ambarcațiune tradițională din lemn – oferă șansa de a naviga prin golfuri izolate cu apă turcoaz, oferind o experiență exclusivistă la o fracțiune din costul unui iaht din Franța.