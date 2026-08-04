Următoarea minivacanță va avea 4 zile libere

Următoarea minivacanță pentru angajații din mediul privat și din sectorul bugetar va sosi abia la finalul lunii noiembrie. Anul acesta, sărbătoarea Sfântului Andrei, marcată pe 30 noiembrie, cade într-o zi de luni. Imediat după aceasta, pe 1 decembrie, este celebrată Ziua Națională a României, care va fi într-o zi de marți.

Această succesiune de sărbători legale le oferă românilor o pauză de patru zile libere, între sâmbătă, 28 noiembrie, și marți, 1 decembrie 2026, fără să fie nevoie să solicite vreo zi din concediul de odihnă anual.

Cum arată calendarul sărbătorilor de iarnă

Sărbătorile de iarnă vor aduce, la rândul lor, o pauză prelungită. Prima zi de Crăciun, 25 decembrie 2026, este într-o zi de vineri, oferind un weekend extins de trei zile libere. În schimb, a doua zi de Crăciun, 26 decembrie, va cădea sâmbătă, suprapunându-se peste zilele de odihnă săptămânale.

În concluzie, până la finalul anului 2026, angajații mai au parte de trei zile libere legale care cad în timpul săptămânii de lucru: 30 noiembrie (luni), 1 decembrie (marți) și 25 decembrie (vineri).