Dovadă – satisfacția fascinată din ochii înalților reprezentanți ai țărilor participante la ceremonia semnării Cartei Consiliului Păcii, ce ar putea fi imaginea simbolică a celei de-a 56-a ediții a Forumului Economic Mondial de la Davos.

La chemarea lui Donald J. Trump, și-au înscris cu mândrie țările (din Uniunea Europeană – doar Ungaria și Bulgaria) într-o născocire, într-o plăsmuire trumpiană care se sustrage legislației internaționale, scăpându-i pe „cotizanți” (un miliard de dolari „biletul de intrare”) de toate grijile. Fiindcă în Consiliul Păcii pentru Gaza, gândit ca substitut al ONU, puterea de decizie o are exclusiv președintele său pe viață, nimeni altul decât POTUS (President of the United States). El este, firește, și cel care invită și dezinvită în Consiliu, „angajează” și „concediază”, cu un aplomb amintind de primul său show de succes, „The Apprentice”. Premierul Canadei tocmai ce a fost dezinvitat să se alăture Consiliului, din pricina unor „obrăznicii” rostite de la tribuna Forumului. Ce și-a permis să spună Mark Carney? Că (împărtășind ideea realismului bazat pe valori, susținută și de Alexander Stubb, președintele Finlandei) în afară de interese, pe lumea asta ar trebui să existe și demnitate.

Ginerele președintelui pe viață, Jared Kushner, a oferit la Davos cele mai proaspete informații despre structura Consiliul Păcii și feeria pregătită palestinienilor din Gaza. (Dacă mă întrebați ce fac „subiecții” din Fâșie, vă spun doar că îndură frigul, foamea și încălcările repetate ale Acordului de încetare a focului).

Ce afirmă Kushner (despre care socrul său ne-a dezvăluit că „a muncit din greu” la subiect), în riguroasa prezentare ilustrată cu planșe mirobolante: „Cred că războiul s-a terminat”, „Înființarea forței de stabilizare este mai mult sau mai puțin completă”, „Dacă merge bine, drumul de reconstrucție al Fâșiei Gaza va fi mai rapid. Dacă merge prost, va dura mai mult”, „Per total, pare pozitiv”.

Și, mai concret (prezentarea lui Jared Kushner s-a derulat având in spate imagini cu viitoarele edificii din sudul coastei de est a Mediteranei): „Per total, am trecut de la o situație în care ONU era complet împotriva Israelului la un Consiliu al Păcii căruia ONU (prin Rezoluția 2803/2025, n.m.) a decis să-i predea responsabilitatea și care susține obiectivele Israelului de dezarmare, demilitarizare și reconstrucție și, în cele din urmă, pace regională și extinderea Acordurilor Abraham. Este exact opusul modului în care ONU acționează astăzi. Este o mare realizare pentru Israel să aibă un astfel de organism – ca să nu mai vorbim că președintele său este președintele cu cel mai mare sprijin pentru Israel, Donald Trump”. De ce să nu vorbim despre meritele excepționale ale președintelui Trump, așa cum, în termeni inspirați, a făcut-o, tot la Davos, Secretarul de Stat, Marco Rubio: „Multe miracole s-au întâmplat iar asta pentru că am lucrat cu înțelepciune, cu un sprijin enorm din partea lui Trump”.

Ce mai trebuie punctat din prezentarea lui Kushner: problema fundamentală acum este dezarmarea Hamas. „Nu se va termina neapărat după 100 de zile, dar este important să înțelegem tendința și să vedem dacă se întâmplă cu adevărat. Estimăm că dezarmarea efectivă va avea loc în termen de trei până la cinci luni”.

Restul sunt amănunte nesemnificative: nu arunci grandiosul sub roțile futilului.

În concluzie, nou-înființatul Consiliu al Păcii împachetează strălucitor o poveste pe care nici penele lui Beckett și Ionesco, reunite, n-ar fi putut să o descrie mai cu talent.

