Așa cum s-au desfășurat lucrurile de atunci, pare din nou, ca în primul mandat Trump, că politica Statelor Unite în Orientul Mijlociu este elaborată la Ierusalim și (ulterior) comunicată de la Washington.

Înarmat cu toate sofismele premierului Netanyahu (între care crearea unui stat palestinian echivalează cu premiu acordat Hamas pentru barbaria din 7 octombrie 2023), președintele Donald J. Trump s-a întâlnit marți, 23 septembrie, în marja celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, timp de aproximativ 50 de minute (o performanță pentru puterea sa de concentrare), cu înalți reprezentanți ai Arabiei Saudite, Turciei, Emiratelor Arabe Unite, Qatarului, Egiptului, Iordaniei, Pakistanului și Indoneziei.

Înaintea acestei întâlniri cu ușile închise, de la tribună, în fața Adunării Generale, Trump își expusese poziția în legătură cu inițiativa recunoașterii unui stat palestinian, considerând-o, în termenii Guvernului de extremă-dreapta de la Ierusalim, „o recompensă prea mare” pentru Hamas. “Cei care vor pace ar trebui să fie uniți printr-un singur mesaj: eliberați ostaticii acum! Trebuie să oprim imediat războiul din Gaza, să negociem pacea și să-i recuperăm pe toți ostaticii”.

Exact asta spune și Netanyahu, desfășurându-și în forță ofensiva din Gaza, după ce a reușit să împiedice ultima șansă a unui acord de încetare a focului. Continuarea războiului în scopul eliberării ostaticilor este o contradicție în termeni, pe care a ținut să o sublinieze de la bun început chiar Seful Statului Major israelian, Eyal Zamir. A exprimat-o, de la aceeași tribună a ONU, tot marți, și emirul Qatarului, după ce a acuzat Israelul de „genocid” și „terorism de stat”, referindu-se la atacul de la Doha din 9 septembrie, care, în opinia sa, a subminat eforturile de eliberare a ostaticilor.

Dacă liderii arabi și musulmani prezenți marți la întâlnirea cu președintele Statelor Unite au sperat să îi poată influența poziția în legătură cu Gaza și Cisiordania, mă tem că s-au înșelat. În așteptarea unui comunicat comun, declarația exaltat-optimistă a președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, conform căreia discuțiile au fost „foarte fructuoase”, n-are alt temei decât ceea ce s-a aflat pe surse că le-a comunicat Donald J. Trump. „Vrem să punem capăt războiului din Gaza. Îi vom pune capăt. Poate că putem să-i punem capăt chiar acum (…). Suntem aici să vedem dacă putem recupera ostaticii și să punem capăt războiului și să ne întoarcem la viața din Orientul Mijlociu, care este o viață frumoasă. Dar este mult mai frumoasă fără războaie, nu-i așa?”. Le-a promis, de asemenea, că se va vedea în zilele acestea cu prim–ministrul Israelului (care se va adresa mâine Adunării Generale ONU): „vom face ceva, fiindcă a durat prea mult și vrem să se termine”.

Mai mult – deși procesul este în plină desfășurare! – Donald J. Trump le-a dat asigurări interlocutorilor săi că nu îi va permite premierului de la Ierusalim să anexeze Cisiordania.

Inutil să adaug că, la amintita întâlnire cu liderii din țările arabe și musulmane, a fost de față și factotum-ul, trimisul Special al Președintelui în Orientul Mijlociu, magnatul imobiliar Steve Witkoff. El va trebui curând să se descurce, în termeni cât mai diplomatici, cu promisiunile fermecătoare ale lui Donald J. Trump precum Alice în Țara Minunilor.

