Harry este, totuși, al șaselea pretendent la tron – deci cu minime șanse de a deveni vreodată rege, iar monarhia se confruntă cu probleme mult mai mari decât acest Megxit.

Mă refer aici în primul rând la situația fără precedent în care se află Prințul Andrew, la faptul că un „membru senior” al familiei regale este acuzat că a întreținut relații sexuale cu o “sex slave”, lucru care nu a fost într-atât de acuzat sau dezbătut de presă, iar al doilea motiv fiind faptul că primul în ordinea succesiunii la tron, (ținând seama că Regina are venerabila vârstă de 93 de ani), Charles, nu este tocmai cel mai iubit britanic și nici cel mai înzestrat cu veleități de mare lider.

Un alt paradox legat de cuplul format de Meghan & Harry este faptul că, dacă acum câteva zile presa era cumva împotriva lor orice ar fi făcut, iată acum că, în momentul în care au decis să plece, nu a fost bine nici așa… “Cum de își permit să plece?”.

Sigur, există și alte nuanțe în această decizie: ei declară că nu mai vor să fie membri seniori ai familiei regale, dar că vor să li te adresezi tot cu Your Royal Highness, vor independență financiară, dar înregistrează marca Sussex Royal și deschid fix a doua zi după anunțul public un site cu acest nume, cea mai mare parte din finanțarea lor rămânând să fie în continuare suportată de Charles (care, de fapt, are banii de la soția Camilla), își păstrează casa/domeniul Frogmore Cottage, plătit din bani publici, și, în plus, rămân în serviciul Reginei, pe care totuși nu o consultă asupra acestui anunț etc.

Iar Meghan e acuzată că își joacă cel mai important rol al vieții și carierei (vă reamintesc că ea este actriță de profesie), că este manipulatoare, oportunistă și progresistă!

A fi progresit în ziua de azi în ceea ce privește monarhia mi se pare, din multe puncte de vedere, un lucru firesc, modern, în acord cu vremurile pe care le trăim și care cer o transformare chiar a celor mai venerabile instituții.

Mi se pare normal să încerci să schimbi lucruri care trebuiau de mult abrogate. Nu văd sensul acelor poze, de exemplu, în ziua în care o prințesă naște și este obligată să pozeze machiată, coafată și îmbrăcată elegant cu plodul în brațe pe scările maternității, când orice femeie normală încă sângereaza și numai de asta nu are nevoie…

Ce a vrut să comunice Kate, când a pozat astfel cu fiecare dintre cei trei copii? Că acum, proaspăt intrată în familia regală, a devenit un fel de supraom? Sau vrea să le umilească pe femeile de rând care încă stau în pat după ce au născut în acea zi și se confruntă cu dureri, sângerări etc.? Am apreciat decizia lui Meghan de a nu se conforma acestei „tradiții”.

Doar că impresia mea a fost că, de când a intrat în această familie, Meghan a vrut să schimbe lucrurile prea brusc, fără diplomație, fără răbdare, dar cu prea mult orgoliu.

Singurul de care într-adevar îmi este milă este Harry care, pierzându-și mama (și de fapt neputând nici la maturitate să depășească această traumă – cel puțin așa crede și spune Meghan) din cauza presei tabloide britanice, dar și a tratamentului dur și deloc prietenos din partea monarhiei, vrea acum cu această plecare să-și protejeze familia.



