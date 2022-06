În baza acestui argument, Arena Națională n-ar fi trebuit construită. Pentru că, având o capacitate de aproape două ori mai mare decât numărul de participanți la fiecare seară a Saga Festival, ar fi de așteptat ca la fiecare eveniment care are loc cu tribunele pline să moară minimum doi oameni. Un sacrificiu uman acceptabil, ne-au spus specialiștii în evenimente și statistici asociate.

Vă dați seama că fiecare meci pe Camp Nou ar trebui să însemne 4 morți. Acceptabili, pentru că statistica nu minte. Concertele marilor trupe, festivalurile cu zeci de mii de participanți, toate ar trebui să fie prilej de înmormântări repetate. Și nu sunt.

Pentru că nu evenimentele omoară. Dar drogurile o pot face. Iar în cazul decesului din timpul Saga Festival, despre droguri era vorba.

Ca de obicei când problemele devin vizibile de-abia atunci când este prea târziu, după decesul cauzat de droguri și după nenumărate alte probleme legate de droguri în cele trei zile ale festivalului, s-a mișcat heirupist și Ministerul de Interne. Au făcut filtre pe șosele, au testat șoferii nu doar pentru a depista consumul de alcool, ci și pe cel de droguri, după care au făcut circul obișnuit, cu glumițe legate despre trasul pe nas, fumat și alte lucruri care polițiștilor le par, în continuare, subiecte de bășcălie.

Dar suntem neîntrecuți la glumițe despre droguri și nu vrem să renunțăm la ele, oricât de gravă ar deveni problema.

Procurorii DIICOT care s-au ocupat de povestea drogurilor eșuate pe plaja din Sfântu Gheorghe (Tulcea) în martie 2019 și-au botezat operațiunea „Frații Grimm”. Și cam ca frații Grimm au și scris rechizitoriile, astfel încât nici până astăzi nu există explicații oficiale despre dispariția a două tone de cocaină din cele trei trimise din America de Sud înspre România.

Pe vremea când mai era judecător cu acte în regulă, și Cristi Danileț bălmăjea pe Facebook niște glumițe despre consumul de droguri cu ocazia Untoldului.

Și tot așa, din glumă în glumă, România devine, din țară de tranzit pentru drogurile destinate Vestului, țară de consum, destinație finală ea însăși.

Dar ce așteptări de contact cu realitate să avem de la autorități, când ministrul de interne, Lucian Bode, povestește cu deosebită convingere rezultatele unor controale care au avut loc weekendul viitor: „În doar trei nopţi, în judeţul Constanţa, 17, 18, 19 iunie, am verificat în trafic 3.300 de conducători auto, au fost testaţi (…) şi am constatat 34 de infracţiuni pentru conducerea sub influenţa substanţelor psihoactive şi 40 pentru conducerea autovehiculelor sub influenţa alcoolului”.

Am crezut că este o greșeală, că au transcris ziariștii greșit ce a declarat ministrul. Era posibil chiar dacă toată lumea dă exact același citat. Putea fi o preluare de pe o agenție de presă. Dar nu este. Chiar așa a spus Bode, anunțând ce au făcut polițiștii în nopțile de vinerea, sâmbăta și duminica următoare. Se vede pe video că a fost citat absolut corect.

Și pentru că a venit vorba despre domnul Bode, el este un exemplu perfect al actualului demnitar român, care ar trebui să vegheze ca lucruri precum decesul din supradoză de la Saga Festival să nu se mai întâmple. În loc să facă asta, actualul demnitar român tipic apare, cu fața boțită de somn, după eveniment: „Ce-i? Ce s-a întâmplat? Ce-i cu poporul ăsta mort în fața mașinii? Că eu dormeam pe bancheta din spate, habar n-am de nimic…”.

