Opinii O radiografie a incompetenței și a nepăsării criminale. Armata Română nu are nevoie de inamici, căci are generali Opinie de

Patrick André de Hillerin Toate articolele autorului . Ultimul update Joi, 13 octombrie 2022, 07:13

Salvează articol

Ce am aflat în ultimele zile despre dublul accident în care am pierdut 8 militari fără să ne atace nimeni e simbolic pentru ce ne-ar aștepta într-un război real.