Secretarul general al Alianţei Atlantice, Mark Rutte, „a decis să o numească pe Radmila Şekerinska, din Macedonia de Nord, în calitate de viitor secretar general adjunct”, a anunţat NATO într-un comunicat.

„Sunt bucuros să anunţ numirea Radmilei Şekerinska în funcţia de viitor secretar general adjunct. Ea crede cu adevărat în NATO, cunoaşte munca pe care o implică aderarea la Alianţă şi ce înseamnă să fii membru cu drepturi depline”, a declarat Mark Rutte.

Șeful alianței nord-altantice a adăugat că aşteaptă cu nerăbdare să lucreze cu Radmila Şekerinska „în această funcţie importantă”.

La rândul ei, Șekerinska a mulțumit pentru numirea sa și a spus că „va fi un privilegiu să servesc ca secretar general adjunct al NATO. Mă angajez să lucrez cu toți aliații pentru o Alianță și mai puternică, și mai sigură”.

