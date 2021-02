Oamenii care conduc Radioul public (I). Un președinte fost manager de SRL-uri falimentare și alți „specialiști”

Domnul Severin Georgică este directorul general. A fost profesor de istorie înainte de revoluție și membru al Partidului Comunist. Imediat după 1999, a devenit director la un SRL, apoi la altul și apoi președinte de Consiliu de Administrație la stat, ca orice viitor PSD-ist de mare succes.



Din 1999 a devenit director la QED Media Group în Câmpina. Există patru firme înregistrate pe acest nume, toate radiate. Una în 2005, cu o datorie la stat de aproape 100.000 de euro, iar restul în 2014, cu o datorie de 152.862 și de 204.256 de lei, cu active pe negativ. Și ultima firmă e pe datorie, dar are activele pe pozitiv cu 333 de lei.

Toate datele existente arată că firmele au mers pe negativ în fiecare an și unele au avut activitate doar din an în paște. Timp de doi ani, între 2005 și 2008, perioadă în care domnul Georgică conducea firmele, una a avut cifră de afacere zero și angajați zero, iar maximumul de angajați al celor trei firme a fost 14.



Am găsit câteva articole scrise în faimoasa revistă „Zarva”, editată și controlată de domnul Georgică. Greu de găsit ceva mai penibil și mai prost scris.

Senator PDL în 2008

Georgică Severin, președintele-director general al Societății Române de Radiodifuziune | Foto: Hepta

Omul devine senator PDL-ist, căci în 2008 domnul Georgică era pe val, reușind să câștige aproape o șaormă pe zi din munca liberală. Câștigă cam doi euro pe zi din salariu, conform declarației de avere. Noroc cu soția, care face de vreo cinci ori mai mult și cu drepturile de autor, care îi duc veniturile totale la aproape 320 de euro pe lună, îndeajuns să nu moară de foame.



În 2010 trece la PSD, căci cinste, coloană vertebrală, deontologie și mulți porci zburători. În timp ce este senator, în 2014, domnul Georgică face celebrele cursuri ale Colegiului Național de Apărare.

Apoi, în 2016, și cursurile Institutului Diplomatic Român, că doar, vorba aia, e nevoie de expertiză și externă, și internă, nicio legătură cu SIE sau SRI.



Sinecură din eter

În 2017 se hotărăște să se sacrifice pentru o sinecură serioasă și ajunge omul președinte și director general la Societatea Română de Radiodifuziune. Doar îl recomandau rezultatele din trecutul glorios de manager de firme falimentare.



Familia domnului Georgică are 3 case și 3 apartamente. Mai are și 9 terenuri intravilane, două bucăți de pădure, două terenuri agricole și alte două terenuri extravilane. Doamna Severin a lucrat în privat până în 2019, când a trecut la stat, unde a câștigat imediat mai mult decât dublu.



Veniturile fiscale din 2019, potrivit declarației de avere completate în 2020

321.466 de lei pe an primește de la statul cel darnic familia domnului Georgică în 2019. Adică 5.700 euro pe lună, din care domnul Georgică face 4.450 euro. Curând, o să primească încă minimum vreo 100.000 de lei în plus pe an din pensia specială.

Domnul Pătlăgeanu, specialistul de la PNL

Dragoș Pătlăgeanu, membru CA al SRR | Foto: SRR

Domnul Dragoș Pătlăgeanu este liberal. Și-a completat studiile de filosofie cu Colegiul Național de Apărare.

La 23 de ani este redactor coordonator la un SRL care produce o revistă despre muzică, plină de traduceri și interviuri cu tot felul de „vedete”.

Apoi devine administrator al unei firme care se ocupă de IT, care este pe negativ, cu un rulaj infim și cu datorii la stat. Revine la jurnalismul muzical și organizare de evenimente și lucrează timp de 10 ani la o firmă care oficial are zero angajați în toată această perioadă. Firma este majoritar pe minus și cu datorii la stat.



În același timp, se angajează ca analist la PR și Comunicare la PNL, face și școlile de vară ale tineretului liberal, așa că, în momentul când vin „ai noștri” la conducere, ajunge, brusc, specialist pe PR la o firmă de consultanță care lucrează cu Delegația Comisiei Europene, pe fondurile alea necăpușate politic.



Din 2012, devine consilier la Secretariatul General al Guvernului – partea liberală. Se rupe USL-ul, iar el devine consilierul domnului Crin Antonescu. Lucrează în același timp și ca „documentarist” la doamna Renate Weber, o altă mare liberală foarte iubită de PSD.

Din 2015, devine consilier la Administrația Prezidențială. Nelucrând o zi la radio, este, evident, perfect pentru Consiliul de Administrație la SRR, de unde, din 2016, încasează în jur de 50.000 de lei pe an.



Doamna Țoghină, directoare precoce

Maria Țoghină, membru CA și fost președinte-director general al SRR | Foto: Hepta

Doamna Maria Țoghină a trecut și ea pe la Colegiul Național de Apărare, unde a urmat cursul „Securitate și bună Guvernare”. Imediat după revoluție, ca orice tânără de 19 ani fără facultate, este angajată la Radio.

Se apucă de Facultatea de Drept la Universitatea (neacreditată) Ecologică, timp în care mai face și niște cursuri în SUA, face și cursurile BBC și școala tinerilor lideri politici, ca orice jurnalist care a studiat etica.



Abia în 1996 își ia licența pentru facultatea de Drept, când deja are 6 ani de experiență la Radio. În 2002, devine membră în Consiliul de Administrație al SRR.

Venirea domnului Băsescu la putere duce la o explozie a carierei doamnei Țoghină, care la 34 de ani devine președinte și director general al SRR. În 2007, doamna încasa 30 de salarii minime pe economie.

Firesc, și soțul tot la Radio lucrează, unde salariul îi crește ca în povești, ajungând să fie unul dintre cel mai bine plătiți oameni din Radio. În 2019, cei doi soți câștigau net 20.583 lei pe lună.



Declarația de avere a doamnei Maria Țoghină

Manyura Milan Miroslav, pasionat de studiile pe securitate

Manyura Milan Miroslav, membru CA al SRR din partea minorităților naționale| Foto: SRR

Domnul Manyura Milan Miroslav este, și el, perfect pregătit pentru poziția de management de la SRR. În trei ani, între 2010 și 2013, perioadă în care este consilier al miniștrilor de la MAI, a terminat două masterate, unul în Drept și unul în Management, și a absolvit și cursurile a trei instituții cu legături foarte puternice cu serviciile – Colegiul Național de Apărare, Colegiul Național de Afaceri Interne și Institutul Diplomatic Român, plus cursurile Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.



Toată viața lui profesională a fost consilier la primărie și la minister, ceea ce în mod evident îl face expert pe radio și membru din 2017 al CA al SRR.

Citeşte şi:

Unde își ascund bogații banii, iar Uniunea Europeană se face că nu îi vede și nu face nimic

Se îngheață salariile la stat, dar se îngheață deopotrivă cele mici și cele de peste 10.000 de euro pe lună!

Un stat care privește mereu fără vină cum oamenii ard sau cad de la etaj

PARTENERI - GSP.RO Caz HORROR ieșit la iveală! Al 3-lea golgeter al României după Hagi și Mutu „a dat sportivi pe mâna Gestapoului”! Stadionul din Oradea încă îi poartă numele

Playtech.ro Asistent medical, MORT la scurt timp după ce și-a făcut vaccinul anti-Covid-19. Ce le-a spus colegilor înainte de imunizare

Observatornews.ro Ce arată autopsia în cazul copilului de nouă ani din Ploieşti, mort la ora de religie

HOROSCOP Horoscop 20 februarie 2021. Racii ar fi bine să înceapă să reducă, mai întâi, zgomotul din propria minte

Știrileprotv.ro VIDEO. Un jurnalist a fost jefuit în direct, cu un pistol, în timp ce filma

Telekomsport Au întreţinut relaţii intime la grădina zoologică: ”Este adevărat”. Cine sunt cei doi tineri

PUBLICITATE (P) Primul model electric Mazda MX-30 – electrizant de fermecător