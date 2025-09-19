Miniștrii, vedetele televiziunilor de știri și cum funcționează „cordoanele sanitare”

Seară de seară, în aceste trei săptămâni, m-am uitat la televiziunile noastre de știri și am numărat aparițiile miniștrilor guvernului Bolojan în studiourile TV, în cadrul unor interviuri. Am notat inclusiv interviurile premierului Ilie Bolojan, ale președintelui Nicușor Dan și ale altor lideri politici. Sper că am numărat mai bine decât Pristanda.

Prima concluzie – și regret că sar direct la ea, în loc să prezint mai întâi monitorizarea! – este că, în piața TV de știri, funcționează așa-numitul „cordon sanitar”, invenție progresistă de la Bruxelles, aplicată și în Germania și Franța, prin care opoziția „extremistă, suveranistă, fascistă, putinistă, trumpistă” este ignorată de redacțiile televiziunilor noastre. Cu alte cuvinte, niciun lider al opoziției parlamentare nu a fost invitat în studiouri, față în față cu membrii actualei Coaliții, pentru a discuta despre reformele lui Bolojan. „Cordonul sanitar” este evident la Antena 3 CNN, Digi24, TVR Info și Euronews România.

La B1 TV l-am mai văzut pe senatorul Petrișor Peiu (AUR), luat prin telefon în direct, dar imediat contrat tendențios de moderatoare. România TV nu pare să fi adoptat „cordonul sanitar”; joacă rolul de televiziune de opoziție – așa cum „îi cântă” PSD, partid care se preface că guvernează, dar în fața propriului electorat se declară în opoziție față de pachetele lui Bolojan.

Admiterea la Arhitectură se dă dintr-o materie scoasă din programa liceelor teoretice acum 50 de ani. Părintele unui elev: „Copiii, obligați să se mediteze la Geometrie descriptivă cu profesorii din facultate”
Recomandări
Admiterea la Arhitectură se dă dintr-o materie scoasă din programa liceelor teoretice acum 50 de ani. Părintele unui elev: „Copiii, obligați să se mediteze la Geometrie descriptivă cu profesorii din facultate”

Un alt tip de „cordon sanitar” este cel de la Realitatea Plus, care nu a fost deloc interesată să realizeze interviuri cu oficialii Coaliției. Anca Alexandrescu și invitații săi din studio – analiști și comentatori de mâna a treia – îi toacă mărunt și furibund, seară de seară, pe cei din Coaliție. În câteva rânduri a invitat și membri ai opoziției parlamentare, de pildă pe Mugur Mihăescu (Garcea), deputat AUR.

Rezultatul: o polarizare evidentă și crâncenă. Pe de o parte, televiziunile Coaliției – Antena 3 CNN, Digi24, Euronews și TVR Info, și pe de altă parte, „televiziunea poporului”, Realitatea Plus, care merge pe mâna suveraniștilor. La mijloc, România TV, care se scaldă în apele PSD, și B1 TV, care mimează echilibrul, dar este evident în tabăra progresistă a Coaliției, „pentru orice eventualitate”, căci roata politicii se poate întoarce. Amuzantă a fost prezența în direct (9 septembrie), prin telefon, la B1 TV, a purtătoarei de cuvânt a guvernului, Ioana Ene Dogoiu – fostă colaboratoare fidelă a postului – care a ținut să facă precizări referitoare la declarațiile premierului despre vârsta de pensionare, declarații ce nu fuseseră „corect” preluate de presă. Moderatoarea Laura Chirac a primit-o cu bunăvoință, dând din cap aprobator.

Revenind la monitorizare, pe care sper că am făcut-o mai bine decât Pristanda: cel mai „accesat” ministru, în cele trei săptămâni, a fost Daniel David, ministrul educației. A dat interviuri la cinci televiziuni: Antena 3 CNN, B1 TV, Digi24, TVR Info și Euronews România. Ultimele două televiziuni au audiențe foarte mici. Prezența sa neobosită este de înțeles – protestele profesorilor din preajma începerii anului școlar trebuiau dezamorsate mediatic prin interviuri comode la televiziunile aliate.

Pe locul doi se află Florin Manole, ministrul muncii, prezent fizic la Antena 3 CNN și Digi24 și prin telefon la B1 TV și România TV. Postul lui Sebastian Ghiță are o veritabilă „pasiune” pentru miniștrii PSD de la muncă – pe bună dreptate, având în vedere că mai bine de jumătate din audiența sa este formată din persoane peste 65 de ani, potrivit sondajelor, iar inflația distruge veniturile pensionarilor. Ministrul Manole n-a spus nimic memorabil și convingător în cele patru apariții.

Premierul Ilie Bolojan a apărut de trei ori la interviuri, în afara conferințelor de presă: la Antena 3 CNN, Digi24 și TVR 1 – TVR Info. Oare ce-și mai amintesc telespectatorii din audiența firavă a canalelor publice TVR 1 și TVR Info? Probabil nimic. Dar important e că premierul „a fost pe post” – televiziunea publică și-a făcut datoria.

Siegfried Mureșan, europarlamentar: „UE a adoptat cel mai mare pachet de ajutor economic adoptat vreodată pentru Republica Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru trei ani”
Recomandări
Siegfried Mureșan, europarlamentar: „UE a adoptat cel mai mare pachet de ajutor economic adoptat vreodată pentru Republica Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru trei ani”

Ionuț Moșteanu, viceprim-ministru și ministru al apărării naționale, a avut același număr de interviuri ca premierul: Antena 3 CNN, Digi24 și Euronews România.

Câte două interviuri au dat:

– Alexandru Rogobete, ministrul sănătății, la TVR Info, pe 26 august și 11 septembrie (pare abonat la acest post public, marginal pe piața TV).

– Cseke Attila, ministrul dezvoltării, la Antena 3 CNN și Digi24 – cu „mărețe realizări”.

– Diana Buzoianu, ministrul mediului, la Antena 3 CNN și, a doua zi, la B1 TV. Două interviuri succesive, ca o vedetă de cinema!

– Bogdan Ivan, ministrul energiei, care i-a explicat lui Victor Ciutacu (România TV, 28 august) cum va lupta împotriva scumpirii facturilor, iar a doua seară a spus același lucru, de data aceasta pe Digi24, acompaniat de Cosmin Prelipceanu. O programare inteligentă: o seară pentru publicul vârstnic și sărac, cealaltă pentru publicul corporatist și progresist.

– Radu Miruță, ministrul economiei, la B1 TV (2 septembrie) și Antena 3 CNN (9 septembrie). A fost în culmea bucuriei la Radu Tudor, tocmai se anunțase programul SAFE pentru România.

– Tánczos Barna, vicepremier, a avut o singură ieșire, la Antena 3 CNN.

În total, cei 10 reprezentanți ai guvernului (miniștri, premier, vicepremier) au avut 26 de interviuri pe televiziunile „devotate”. O expunere fabuloasă! Mă întreb dacă acești miniștri mai au timp să muncească la ministere, fiindcă pregătirea interviurilor presupune un efort serios pentru a „da bine în poze”. Dar să nu fim răutăcioși: miniștrii trebuie să fie prezenți în comunicarea publică și să informeze poporul, chiar și atunci când n-au făcut mare lucru. Trebuie văzuți și auziți! Probabil că miniștrii care n-au apucat să apară în acest interval de timp, se pregătesc pentru viitoarele interviuri, lista este lungă, „cererea” pe TV este mare. 

Miniștrii, vedetele televiziunilor de știri și cum funcționează „cordoanele sanitare”

Televiziunile de știri își fac „datoria profesională” atât față de public, aducându-i pe miniștri în studio, cât și față de Putere – „hai să te vadă lumea!”. Astfel de interviuri generează știri din belșug pentru toată presa: „ministrul a declarat…”, „ministrul intenționează…”, „ministrul a explicat…”. Multe vorbe, puține fapte. O pâine albă de mâncat pentru presă. 

Antena 3 CNN a fost cea mai harnică televiziune, iar Radu Tudor, cel mai slugarnic moderator în slujba guvernului, sorbind din priviri fiecare cuvânt al invitaților. Pe lista Antenei 3 au fost: David, Cseke, Bolojan, Moșteanu, Tánczos, Manole, Miruță și Buzoianu. În plus, au fost intervievați Cristian Diaconescu, consilier prezidențial, și Kelemen Hunor, președintele UDMR.

Pe locul doi, Digi24, cu: Cseke, Ivan, Bolojan, David, Moșteanu și Manole. Bonus: Sorin Grindeanu (PSD), Kelemen Hunor (UDMR) și Ciprian Ciucu (PNL).

România TV s-a remarcat prin interviurile în studio, marca Victor Ciutacu (își joacă bine rolul de incisiv, dar e de-al lor), cu pesediștii Mihai Tudose, Sorin Grindeanu (27 august și 2 septembrie) și Marcel Ciolacu. Doi miniștri au fost prezenți: Bogdan Ivan și Florin Manole (prin telefon).

Nici președintele Nicușor Dan nu a lipsit de pe micile ecrane: a fost prezent cu interviuri la Antena 1 și TVR 1 – TVR Info. E mult, e puțin? La cum vorbește președintele, este „prețul corect” de expunere. 

De ce avem atâtea televiziuni de știri în România? Un răspuns poate fi dat parafrazând un fragment din povestea Scufița Roșie: 

Scufița Roșie: Bunicuțo, de ce ai urechile așa de mari? 

Lupul (deghizat în Bunicuța): Ca să te aud mai bine, Scufiță Roșie!

Scufița Roșie: Bunicuțo, de ce ai atâtea televizoare în cameră?

Lupul (deghizat în Bunicuța): Ca să mă uit la televiziunile de știri, Scufiță Roșie!

Scufița Roșie: Bunicuțo, și ce vezi la televiziunile de știri?

Lupul (deghizat în Bunicuța): Politicienii care se mănâncă între ei, Scufiță Roșie!

Foto: capturi YouTube

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Doi piloți Turkish Airlines au rămas fără „orientare spațială” la decolarea de pe Aeroportul Otopeni. Avionul a aterizat la Istanbul cu pneurile din față sparte
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Dacă nu eram fiul lui Ilie Dumitrescu...”. Declarațiile complet bulversante ale lui Toto Dumitrescu, ce putut spune despre tatăl său și numele pe care îl poartă: „Este unul dintre...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut de public până acum
Viva.ro
„Dacă nu eram fiul lui Ilie Dumitrescu...”. Declarațiile complet bulversante ale lui Toto Dumitrescu, ce putut spune despre tatăl său și numele pe care îl poartă: „Este unul dintre...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut de public până acum
Fără retușuri, filtre și fără machiaj, într-o zi normală, pe stradă, la plimbare cu fiica sa. Aceasta e adevărata față a Elenei Udrea. Muți au spus că arată mai bine naturală
Unica.ro
Fără retușuri, filtre și fără machiaj, într-o zi normală, pe stradă, la plimbare cu fiica sa. Aceasta e adevărata față a Elenei Udrea. Muți au spus că arată mai bine naturală
Momente dificile pentru Alina Pușcaș! Fiica ei, Iris, are probleme de sănătate și a fost operată. Diagnosticul neașteptat primit din partea medicilor: „M-am panicat”
Elle.ro
Momente dificile pentru Alina Pușcaș! Fiica ei, Iris, are probleme de sănătate și a fost operată. Diagnosticul neașteptat primit din partea medicilor: „M-am panicat”
gsp
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
GSP.RO
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.RO
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Parteneri
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Avantaje.ro
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

A fost înregistrată cea mai scăzută temperatură din țară, la Miercurea Ciuc
Știri România 13:05
A fost înregistrată cea mai scăzută temperatură din țară, la Miercurea Ciuc
Când va fi gata noua platformă informatică din Asigurările de Sănătate, care costă 100 de milioane de euro
Știri România 12:55
Când va fi gata noua platformă informatică din Asigurările de Sănătate, care costă 100 de milioane de euro
Parteneri
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Adevarul.ro
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum arată primul 11 al FCSB la Botoșani. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum arată primul 11 al FCSB la Botoșani. Exclusiv
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Tudor Chirilă, declarații sincere despre familia lui. „Seara e păcat să bei un pahar de vin singur”
Stiri Mondene 12:49
Tudor Chirilă, declarații sincere despre familia lui. „Seara e păcat să bei un pahar de vin singur”
Anunțul oficial despre Insula Iubirii, sezonul 10. Cuplurile sunt așteptate la casting: „Thailanda ne așteaptă cu noi povești de neratat”
Stiri Mondene 12:16
Anunțul oficial despre Insula Iubirii, sezonul 10. Cuplurile sunt așteptate la casting: „Thailanda ne așteaptă cu noi povești de neratat”
Parteneri
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
Elle.ro
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Unica.ro
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
TVMania.ro
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Reacţia şoferiţei care a călcat mortal un bărbat în Popeşti-Leordeni. Băuse vin şi whisky în seara fatală
ObservatorNews.ro
Reacţia şoferiţei care a călcat mortal un bărbat în Popeşti-Leordeni. Băuse vin şi whisky în seara fatală
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Parteneri
Americanca Townsend, șocată de mâncarea găsită în China, la Billie Jean King Cup » A ironizat „bucătăria” și a primit replica de la rivală: „Dacă vrei, e un KFC la aeroport”
GSP.ro
Americanca Townsend, șocată de mâncarea găsită în China, la Billie Jean King Cup » A ironizat „bucătăria” și a primit replica de la rivală: „Dacă vrei, e un KFC la aeroport”
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
GSP.ro
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
Parteneri
Directorul interimar al Companiei Apa Brașov, reținut de DNA pentru mită și cumpărare de influență
Mediafax.ro
Directorul interimar al Companiei Apa Brașov, reținut de DNA pentru mită și cumpărare de influență
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Ea este Matilda, adolescenta cu chip de înger care a murit la doar 15 ani, în timp ce aștepta autobuzul către școală! Avea un viitor strălucit în față și era considerată una dintre cele mai promițătoare sportive! Părinții sunt devastați...
KanalD.ro
Ea este Matilda, adolescenta cu chip de înger care a murit la doar 15 ani, în timp ce aștepta autobuzul către școală! Avea un viitor strălucit în față și era considerată una dintre cele mai promițătoare sportive! Părinții sunt devastați...

Politic

Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor
Analiză
Politică 13:00
Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor
Titus Corlățean spune că în PSD se practică intimidarea și amenințările: „nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine”
Politică 18 sept.
Titus Corlățean spune că în PSD se practică intimidarea și amenințările: „nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine”
Parteneri
MI6 recrutează spioni ruși online, printr-un nou portal pe dark web
Spotmedia.ro
MI6 recrutează spioni ruși online, printr-un nou portal pe dark web
“Îl văd pe Ilie la televizor, e distrus! Copilul a fost crescut în puf” Giovanni Becali, despre accidentul lui Toto Dumitrescu: “S-a speriat şi după aia a luat cocaina!”
Fanatik.ro
“Îl văd pe Ilie la televizor, e distrus! Copilul a fost crescut în puf” Giovanni Becali, despre accidentul lui Toto Dumitrescu: “S-a speriat şi după aia a luat cocaina!”
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult