Miniștrii, vedetele televiziunilor de știri și cum funcționează „cordoanele sanitare”

Seară de seară, în aceste trei săptămâni, m-am uitat la televiziunile noastre de știri și am numărat aparițiile miniștrilor guvernului Bolojan în studiourile TV, în cadrul unor interviuri. Am notat inclusiv interviurile premierului Ilie Bolojan, ale președintelui Nicușor Dan și ale altor lideri politici. Sper că am numărat mai bine decât Pristanda.

Prima concluzie – și regret că sar direct la ea, în loc să prezint mai întâi monitorizarea! – este că, în piața TV de știri, funcționează așa-numitul „cordon sanitar”, invenție progresistă de la Bruxelles, aplicată și în Germania și Franța, prin care opoziția „extremistă, suveranistă, fascistă, putinistă, trumpistă” este ignorată de redacțiile televiziunilor noastre. Cu alte cuvinte, niciun lider al opoziției parlamentare nu a fost invitat în studiouri, față în față cu membrii actualei Coaliții, pentru a discuta despre reformele lui Bolojan. „Cordonul sanitar” este evident la Antena 3 CNN, Digi24, TVR Info și Euronews România.

La B1 TV l-am mai văzut pe senatorul Petrișor Peiu (AUR), luat prin telefon în direct, dar imediat contrat tendențios de moderatoare. România TV nu pare să fi adoptat „cordonul sanitar”; joacă rolul de televiziune de opoziție – așa cum „îi cântă” PSD, partid care se preface că guvernează, dar în fața propriului electorat se declară în opoziție față de pachetele lui Bolojan.

Recomandări Admiterea la Arhitectură se dă dintr-o materie scoasă din programa liceelor teoretice acum 50 de ani. Părintele unui elev: „Copiii, obligați să se mediteze la Geometrie descriptivă cu profesorii din facultate”

Un alt tip de „cordon sanitar” este cel de la Realitatea Plus, care nu a fost deloc interesată să realizeze interviuri cu oficialii Coaliției. Anca Alexandrescu și invitații săi din studio – analiști și comentatori de mâna a treia – îi toacă mărunt și furibund, seară de seară, pe cei din Coaliție. În câteva rânduri a invitat și membri ai opoziției parlamentare, de pildă pe Mugur Mihăescu (Garcea), deputat AUR.

Rezultatul: o polarizare evidentă și crâncenă. Pe de o parte, televiziunile Coaliției – Antena 3 CNN, Digi24, Euronews și TVR Info, și pe de altă parte, „televiziunea poporului”, Realitatea Plus, care merge pe mâna suveraniștilor. La mijloc, România TV, care se scaldă în apele PSD, și B1 TV, care mimează echilibrul, dar este evident în tabăra progresistă a Coaliției, „pentru orice eventualitate”, căci roata politicii se poate întoarce. Amuzantă a fost prezența în direct (9 septembrie), prin telefon, la B1 TV, a purtătoarei de cuvânt a guvernului, Ioana Ene Dogoiu – fostă colaboratoare fidelă a postului – care a ținut să facă precizări referitoare la declarațiile premierului despre vârsta de pensionare, declarații ce nu fuseseră „corect” preluate de presă. Moderatoarea Laura Chirac a primit-o cu bunăvoință, dând din cap aprobator.

Revenind la monitorizare, pe care sper că am făcut-o mai bine decât Pristanda: cel mai „accesat” ministru, în cele trei săptămâni, a fost Daniel David, ministrul educației. A dat interviuri la cinci televiziuni: Antena 3 CNN, B1 TV, Digi24, TVR Info și Euronews România. Ultimele două televiziuni au audiențe foarte mici. Prezența sa neobosită este de înțeles – protestele profesorilor din preajma începerii anului școlar trebuiau dezamorsate mediatic prin interviuri comode la televiziunile aliate.

Pe locul doi se află Florin Manole, ministrul muncii, prezent fizic la Antena 3 CNN și Digi24 și prin telefon la B1 TV și România TV. Postul lui Sebastian Ghiță are o veritabilă „pasiune” pentru miniștrii PSD de la muncă – pe bună dreptate, având în vedere că mai bine de jumătate din audiența sa este formată din persoane peste 65 de ani, potrivit sondajelor, iar inflația distruge veniturile pensionarilor. Ministrul Manole n-a spus nimic memorabil și convingător în cele patru apariții.

Premierul Ilie Bolojan a apărut de trei ori la interviuri, în afara conferințelor de presă: la Antena 3 CNN, Digi24 și TVR 1 – TVR Info. Oare ce-și mai amintesc telespectatorii din audiența firavă a canalelor publice TVR 1 și TVR Info? Probabil nimic. Dar important e că premierul „a fost pe post” – televiziunea publică și-a făcut datoria.

Recomandări Siegfried Mureșan, europarlamentar: „UE a adoptat cel mai mare pachet de ajutor economic adoptat vreodată pentru Republica Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru trei ani”

Ionuț Moșteanu, viceprim-ministru și ministru al apărării naționale, a avut același număr de interviuri ca premierul: Antena 3 CNN, Digi24 și Euronews România.

Câte două interviuri au dat:

– Alexandru Rogobete, ministrul sănătății, la TVR Info, pe 26 august și 11 septembrie (pare abonat la acest post public, marginal pe piața TV).

– Cseke Attila, ministrul dezvoltării, la Antena 3 CNN și Digi24 – cu „mărețe realizări”.

– Diana Buzoianu, ministrul mediului, la Antena 3 CNN și, a doua zi, la B1 TV. Două interviuri succesive, ca o vedetă de cinema!

– Bogdan Ivan, ministrul energiei, care i-a explicat lui Victor Ciutacu (România TV, 28 august) cum va lupta împotriva scumpirii facturilor, iar a doua seară a spus același lucru, de data aceasta pe Digi24, acompaniat de Cosmin Prelipceanu. O programare inteligentă: o seară pentru publicul vârstnic și sărac, cealaltă pentru publicul corporatist și progresist.

– Radu Miruță, ministrul economiei, la B1 TV (2 septembrie) și Antena 3 CNN (9 septembrie). A fost în culmea bucuriei la Radu Tudor, tocmai se anunțase programul SAFE pentru România.

– Tánczos Barna, vicepremier, a avut o singură ieșire, la Antena 3 CNN.

În total, cei 10 reprezentanți ai guvernului (miniștri, premier, vicepremier) au avut 26 de interviuri pe televiziunile „devotate”. O expunere fabuloasă! Mă întreb dacă acești miniștri mai au timp să muncească la ministere, fiindcă pregătirea interviurilor presupune un efort serios pentru a „da bine în poze”. Dar să nu fim răutăcioși: miniștrii trebuie să fie prezenți în comunicarea publică și să informeze poporul, chiar și atunci când n-au făcut mare lucru. Trebuie văzuți și auziți! Probabil că miniștrii care n-au apucat să apară în acest interval de timp, se pregătesc pentru viitoarele interviuri, lista este lungă, „cererea” pe TV este mare.

Televiziunile de știri își fac „datoria profesională” atât față de public, aducându-i pe miniștri în studio, cât și față de Putere – „hai să te vadă lumea!”. Astfel de interviuri generează știri din belșug pentru toată presa: „ministrul a declarat…”, „ministrul intenționează…”, „ministrul a explicat…”. Multe vorbe, puține fapte. O pâine albă de mâncat pentru presă.

Antena 3 CNN a fost cea mai harnică televiziune, iar Radu Tudor, cel mai slugarnic moderator în slujba guvernului, sorbind din priviri fiecare cuvânt al invitaților. Pe lista Antenei 3 au fost: David, Cseke, Bolojan, Moșteanu, Tánczos, Manole, Miruță și Buzoianu. În plus, au fost intervievați Cristian Diaconescu, consilier prezidențial, și Kelemen Hunor, președintele UDMR.

Pe locul doi, Digi24, cu: Cseke, Ivan, Bolojan, David, Moșteanu și Manole. Bonus: Sorin Grindeanu (PSD), Kelemen Hunor (UDMR) și Ciprian Ciucu (PNL).

România TV s-a remarcat prin interviurile în studio, marca Victor Ciutacu (își joacă bine rolul de incisiv, dar e de-al lor), cu pesediștii Mihai Tudose, Sorin Grindeanu (27 august și 2 septembrie) și Marcel Ciolacu. Doi miniștri au fost prezenți: Bogdan Ivan și Florin Manole (prin telefon).

Nici președintele Nicușor Dan nu a lipsit de pe micile ecrane: a fost prezent cu interviuri la Antena 1 și TVR 1 – TVR Info. E mult, e puțin? La cum vorbește președintele, este „prețul corect” de expunere.

De ce avem atâtea televiziuni de știri în România? Un răspuns poate fi dat parafrazând un fragment din povestea Scufița Roșie:

Scufița Roșie: Bunicuțo, de ce ai urechile așa de mari?

Lupul (deghizat în Bunicuța): Ca să te aud mai bine, Scufiță Roșie!

Scufița Roșie: Bunicuțo, de ce ai atâtea televizoare în cameră?

Lupul (deghizat în Bunicuța): Ca să mă uit la televiziunile de știri, Scufiță Roșie!

Scufița Roșie: Bunicuțo, și ce vezi la televiziunile de știri?

Lupul (deghizat în Bunicuța): Politicienii care se mănâncă între ei, Scufiță Roșie!

Foto: capturi YouTube

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu. ABONEAZĂ-TE