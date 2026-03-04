Februarie 2026. S-au aniversat patru ani de război în Ucraina. Românii s-au plictisit de situația de pe front. Audiențele s-au ofilit. Noroc că, dacă asta poate fi considerat „noroc”, în ultima zi a lunii februarie a izbucnit un nou război: Statele Unite și Israelul au atacat Iranul. Noul război l-a întrecut pe cel vechi în vizibilitate. Televiziunile sunt puse acum pe făcut rating.

Pro TV rămâne lider, dar scade cu 19,5%

O comparație a audiențelor TV din februarie 2026 cu cele din februarie 2022 este defavorabilă majorității televiziunilor. În acest „arc de timp”, consumul de știri și programe online a erodat masiv audiențele televiziunii liniare (consum pe telecomandă). Avem de-a face cu un război între digital și televiziunea tradițională. Pe „linia frontului”, digitalul câștigă tot mai mulți adepți. Telecomanda pare condamnată să devină piesă de muzeu. Pierderile suferite sunt greu de recuperat.

Pro TV a fost lider în sondajele de audiență din februarie 2022, cu o medie de 829.000 de telespectatori pe minut, la nivel național, conform măsurătorilor Kantar Media. După patru ani, Pro TV și-a menținut poziția, numai că ratingul lunar a fost de 667.230 de telespectatori pe minut. O scădere importantă, de 19,5%.

Chiar dacă și-a menținut poziția de lider în audiențe, ratingul lunar a scăzut.
Chiar dacă și-a menținut poziția de lider în audiențe, ratingul lunar a scăzut.

O pierdere consistentă a suferit Antena 1: 15,7%. De la un rating mediu de 500.000 la 421.590 de telespectatori pe minut, la nivel național. Kanal D, cea de-a treia televiziune comercială în topul audienței, orientată puternic către publicul feminin domestic, a reușit să-și tempereze pierderile: 4%.

Cei trei mari jucători – Pro TV, Antena 1 și Kanal D – au avut o cotă cumulată de piață de 39% în februarie 2022. Adică 39% dintre românii care s-au uitat în acea lună la televizor (pe telecomandă) au urmărit unul dintre cele trei programe, dintr-un total de 76 de stații înscrise în măsurătorile Kantar Media. În februarie 2026, aceste televiziuni au avut o cotă cumulată de 41,5% dintr-un total de 84 de stații. Iată o consolare: românii au urmărit aceste programe un timp mai îndelungat, în detrimentul celorlalte stații. Deși au pierdut telespectatori, cei rămași au consumat mai multe programe pe aceste trei stații.

Digi24, pierdere de 32,2%

Scăderile de audiență sunt mult mai mari pe nișa televiziunilor de știri. În februarie 2022, România TV a avut o medie de 301.000 de telespectatori pe minut. În februarie 2026, a înregistrat un rating de 234.420. O pierdere de 22%.

Cea mai mare scădere de audiență a suferit-o Antena 3 CNN: 48%. De la 239.000 de telespectatori pe minut la 124.200 de persoane pe minut, în februarie 2026. De notat că, în februarie 2022, Antena 3 încă nu semnase acordul de exclusivitate cu CNN (parafat în septembrie 2022). CNN-ul nu i-a folosit la nimic în menținerea audienței. Pierderi grele au înregistrat Digi24 (-32,2%) și B1 TV (-27,5%).

Realitatea Plus este singura televiziune de pe nișa știrilor care a reușit să crească în acești patru ani. În februarie 2022, când nimeni din România nu auzise de Călin Georgescu, probabil nici Anca Alexandrescu, stația a avut un rating mediu de 91.000 de telespectatori pe minut. Se lupta cu Digi24 (87.000) pentru poziția a treia pe nișa știrilor. Momentul exploziv în sondaje a fost în decembrie 2024, când a intrat în scenă Călin Georgescu și au fost anulate alegerile prezidențiale. De atunci, deși ratingul lunar a scăzut, urmând trendul pieței TV, Realitatea Plus și-a conservat audiența, pentru că a îmbrățișat suveranismul și l-a cultivat, cu plecăciuni, pe Călin Georgescu. În februarie 2026, televiziunea a avut 118.650 de telespectatori pe minut, în creștere cu 30,4% față de februarie 2022. Este cea mai mare creștere procentuală de audiență de pe piața TV.

Cele cinci televiziuni de știri amintite mai sus au înregistrat o cotă cumulată de piață de 15,8%, la nivel național, în februarie 2026, față de 18,8% în februarie 2022. Nișa celor cinci a pierdut 3 puncte procentuale. Știrile TV pierd teren mai rapid decât entertainmentul.

Divertismentul și sportul, în creștere

Printre televiziunile care au câștigat telespectatori în acești patru ani se numără Antena Stars (tabloid) și Happy Channel (public feminin), deținute de Intact Media Group. Audiența Antena Stars s-a majorat cu 19,7%, în timp ce Happy Channel a avut o creștere substanțială, de 29,5%.

Televiziunea Digi Sport 1 se poate lăuda că a crescut în acești patru ani: de la 87.000 la 104.650 de telespectatori pe minut (45,3%).

Canalul public TVR 1 a avut, în februarie 2026, o audiență națională de 48.130 de telespectatori pe minut, în scădere cu 35% față de cea de acum patru ani. În luna abia încheiată, TVR 1 a ocupat locul 14 în topul național de audiență. În luna în care armata lui Putin a invadat Ucraina, era pe locul 10. Este un salt în retragere pentru TVR 1.

În februarie 2022, Televiziunea Română avea în sondajele de audiență două stații – TVR 1 și TVR 2 –, care au realizat o cotă cumulată de piață de 3%. În aceeași lună din 2026, societatea numără șapte stații, cu o cotă de piață de 2,87%. În cazul televiziunii publice este valabil proverbul „unde-s mulți, puterea nu crește”. Politica fostului director general Dan-Cristian Turturică de a crea mai multe canale de nișă se dovedește un eșec: noile canale pe care le-a lansat nu au majorat cota de vizionare a TVR.

Războiul din Orientul Mijlociu va conduce la creșterea audienței televiziunilor de știri. Vom reveni cu audiențele de război fie peste patru săptămâni, când Donald Trump a promis că va încheia conflictul, fie peste alți patru ani… Războaiele și ratingurile merg înainte, ținându-se de mână – pardon!, de drone… 

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sorin Grindeanu a fost audiat la Curtea de Apel București într-un dosar privind despăgubirile ANRP
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking! Donald Trump a spus tranșant: "Nimănui nu-i vine să creadă". Anunțul ultimului moment! Liderul SUA tocmai a dat vestea crucială în urmă cu câteva clipe
Viva.ro
Breaking! Donald Trump a spus tranșant: "Nimănui nu-i vine să creadă". Anunțul ultimului moment! Liderul SUA tocmai a dat vestea crucială în urmă cu câteva clipe
Anunțul anului în România! Ce au decis proprietarii Lidl și Kaufland. Vestea a venit cu doar câteva minute în urmă
Unica.ro
Anunțul anului în România! Ce au decis proprietarii Lidl și Kaufland. Vestea a venit cu doar câteva minute în urmă
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
Elle.ro
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
gsp
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
GSP.RO
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
Parteneri
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
Libertateapentrufemei.ro
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Avantaje.ro
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu
Tvmania.ro
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu

Alte știri

Cutremur de mare adâncime, azi, 4 martie 2026, în Vrancea, înregistrat de INFP. Magnitudinea a fost anunțată de seismologi
Știri România 08:01
Cutremur de mare adâncime, azi, 4 martie 2026, în Vrancea, înregistrat de INFP. Magnitudinea a fost anunțată de seismologi
SRI cheltuie 20 de milioane de euro pentru renovarea hotelurilor din administrare. Doar „imobilul Neptun” costă peste 7 milioane de euro
Analiză
Știri România 07:00
SRI cheltuie 20 de milioane de euro pentru renovarea hotelurilor din administrare. Doar „imobilul Neptun” costă peste 7 milioane de euro
Parteneri
Românii i-au șocat pe occidentali cu ospețele și chiolhanurile. Petrecerile faraonice cu zeci de feluri de mâncare și vin băut cu același pahar
Adevarul.ro
Românii i-au șocat pe occidentali cu ospețele și chiolhanurile. Petrecerile faraonice cu zeci de feluri de mâncare și vin băut cu același pahar
Ce gest a făcut Dan Șucu imediat după ce a aflat de accidentul lui Kader Keita. Miliardarul a fost înștiințat de ce ar fi plecat jucătorul de la locul faptei
Fanatik.ro
Ce gest a făcut Dan Șucu imediat după ce a aflat de accidentul lui Kader Keita. Miliardarul a fost înștiințat de ce ar fi plecat jucătorul de la locul faptei
Donald Trump: „Valul cel mare abia urmeaza”
Financiarul.ro
Donald Trump: „Valul cel mare abia urmeaza”
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
Parteneri
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei. Ce le impune actrița fiicelor sale: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii”
Elle.ro
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei. Ce le impune actrița fiicelor sale: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

„Chefi la cuțite”, 3 martie 2026. Bucătarul care a gătit pentru familia regală a Marii Britanii intră în competiție. „Cerințele au fost ca la armată”
Stiri Mondene 03 mart.
„Chefi la cuțite”, 3 martie 2026. Bucătarul care a gătit pentru familia regală a Marii Britanii intră în competiție. „Cerințele au fost ca la armată”
Jorge, detalii neștiute despre relația cu Ramona, soția lui: „Lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme”
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 03 mart.
Jorge, detalii neștiute despre relația cu Ramona, soția lui: „Lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme”
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
"Tsunami economic" în Europa după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz. Cum e afectată România
ObservatorNews.ro
"Tsunami economic" în Europa după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz. Cum e afectată România
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Libertateapentrufemei.ro
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
GSP.ro
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
Mediafax.ro
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
O tânără care a ignorat luni de zile durerile de stomac a aflat că suferă de o boală gravă. Ce au descoperit medicii: „Nu credeam că..”
KanalD.ro
O tânără care a ignorat luni de zile durerile de stomac a aflat că suferă de o boală gravă. Ce au descoperit medicii: „Nu credeam că..”

Politic

România a fost invitată de Franța să discute despre „umbrela nucleară”, deși suntem sub protecția SUA / NATO. Oana Țoiu: „Decizia se ia în CSAT”
Politică 03 mart.
România a fost invitată de Franța să discute despre „umbrela nucleară”, deși suntem sub protecția SUA / NATO. Oana Țoiu: „Decizia se ia în CSAT”
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
Politică 03 mart.
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Budi-gol își anunță întoarcerea în SuperLiga. „De ce să nu revin la FCSB?”
Fanatik.ro
Budi-gol își anunță întoarcerea în SuperLiga. „De ce să nu revin la FCSB?”
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului