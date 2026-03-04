Februarie 2026. S-au aniversat patru ani de război în Ucraina. Românii s-au plictisit de situația de pe front. Audiențele s-au ofilit. Noroc că, dacă asta poate fi considerat „noroc”, în ultima zi a lunii februarie a izbucnit un nou război: Statele Unite și Israelul au atacat Iranul. Noul război l-a întrecut pe cel vechi în vizibilitate. Televiziunile sunt puse acum pe făcut rating.

Pro TV rămâne lider, dar scade cu 19,5%

O comparație a audiențelor TV din februarie 2026 cu cele din februarie 2022 este defavorabilă majorității televiziunilor. În acest „arc de timp”, consumul de știri și programe online a erodat masiv audiențele televiziunii liniare (consum pe telecomandă). Avem de-a face cu un război între digital și televiziunea tradițională. Pe „linia frontului”, digitalul câștigă tot mai mulți adepți. Telecomanda pare condamnată să devină piesă de muzeu. Pierderile suferite sunt greu de recuperat.

Pro TV a fost lider în sondajele de audiență din februarie 2022, cu o medie de 829.000 de telespectatori pe minut, la nivel național, conform măsurătorilor Kantar Media. După patru ani, Pro TV și-a menținut poziția, numai că ratingul lunar a fost de 667.230 de telespectatori pe minut. O scădere importantă, de 19,5%.

Chiar dacă și-a menținut poziția de lider în audiențe, ratingul lunar a scăzut.

O pierdere consistentă a suferit Antena 1: 15,7%. De la un rating mediu de 500.000 la 421.590 de telespectatori pe minut, la nivel național. Kanal D, cea de-a treia televiziune comercială în topul audienței, orientată puternic către publicul feminin domestic, a reușit să-și tempereze pierderile: 4%.

Cei trei mari jucători – Pro TV, Antena 1 și Kanal D – au avut o cotă cumulată de piață de 39% în februarie 2022. Adică 39% dintre românii care s-au uitat în acea lună la televizor (pe telecomandă) au urmărit unul dintre cele trei programe, dintr-un total de 76 de stații înscrise în măsurătorile Kantar Media. În februarie 2026, aceste televiziuni au avut o cotă cumulată de 41,5% dintr-un total de 84 de stații. Iată o consolare: românii au urmărit aceste programe un timp mai îndelungat, în detrimentul celorlalte stații. Deși au pierdut telespectatori, cei rămași au consumat mai multe programe pe aceste trei stații.

Digi24, pierdere de 32,2%

Scăderile de audiență sunt mult mai mari pe nișa televiziunilor de știri. În februarie 2022, România TV a avut o medie de 301.000 de telespectatori pe minut. În februarie 2026, a înregistrat un rating de 234.420. O pierdere de 22%.

Cea mai mare scădere de audiență a suferit-o Antena 3 CNN: 48%. De la 239.000 de telespectatori pe minut la 124.200 de persoane pe minut, în februarie 2026. De notat că, în februarie 2022, Antena 3 încă nu semnase acordul de exclusivitate cu CNN (parafat în septembrie 2022). CNN-ul nu i-a folosit la nimic în menținerea audienței. Pierderi grele au înregistrat Digi24 (-32,2%) și B1 TV (-27,5%).

Realitatea Plus este singura televiziune de pe nișa știrilor care a reușit să crească în acești patru ani. În februarie 2022, când nimeni din România nu auzise de Călin Georgescu, probabil nici Anca Alexandrescu, stația a avut un rating mediu de 91.000 de telespectatori pe minut. Se lupta cu Digi24 (87.000) pentru poziția a treia pe nișa știrilor. Momentul exploziv în sondaje a fost în decembrie 2024, când a intrat în scenă Călin Georgescu și au fost anulate alegerile prezidențiale. De atunci, deși ratingul lunar a scăzut, urmând trendul pieței TV, Realitatea Plus și-a conservat audiența, pentru că a îmbrățișat suveranismul și l-a cultivat, cu plecăciuni, pe Călin Georgescu. În februarie 2026, televiziunea a avut 118.650 de telespectatori pe minut, în creștere cu 30,4% față de februarie 2022. Este cea mai mare creștere procentuală de audiență de pe piața TV.

Cele cinci televiziuni de știri amintite mai sus au înregistrat o cotă cumulată de piață de 15,8%, la nivel național, în februarie 2026, față de 18,8% în februarie 2022. Nișa celor cinci a pierdut 3 puncte procentuale. Știrile TV pierd teren mai rapid decât entertainmentul.

Divertismentul și sportul, în creștere

Printre televiziunile care au câștigat telespectatori în acești patru ani se numără Antena Stars (tabloid) și Happy Channel (public feminin), deținute de Intact Media Group. Audiența Antena Stars s-a majorat cu 19,7%, în timp ce Happy Channel a avut o creștere substanțială, de 29,5%.

Televiziunea Digi Sport 1 se poate lăuda că a crescut în acești patru ani: de la 87.000 la 104.650 de telespectatori pe minut (45,3%).

Canalul public TVR 1 a avut, în februarie 2026, o audiență națională de 48.130 de telespectatori pe minut, în scădere cu 35% față de cea de acum patru ani. În luna abia încheiată, TVR 1 a ocupat locul 14 în topul național de audiență. În luna în care armata lui Putin a invadat Ucraina, era pe locul 10. Este un salt în retragere pentru TVR 1.

În februarie 2022, Televiziunea Română avea în sondajele de audiență două stații – TVR 1 și TVR 2 –, care au realizat o cotă cumulată de piață de 3%. În aceeași lună din 2026, societatea numără șapte stații, cu o cotă de piață de 2,87%. În cazul televiziunii publice este valabil proverbul „unde-s mulți, puterea nu crește”. Politica fostului director general Dan-Cristian Turturică de a crea mai multe canale de nișă se dovedește un eșec: noile canale pe care le-a lansat nu au majorat cota de vizionare a TVR.

Războiul din Orientul Mijlociu va conduce la creșterea audienței televiziunilor de știri. Vom reveni cu audiențele de război fie peste patru săptămâni, când Donald Trump a promis că va încheia conflictul, fie peste alți patru ani… Războaiele și ratingurile merg înainte, ținându-se de mână – pardon!, de drone…

