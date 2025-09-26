Concret: trebuie să adopți și să aprobi tot ceea ce se spune în jurul tău (șeful, colegii de serviciu, vecinii, neamurile), tot ce auzi la televizor, tot ceea ce apuci să citești pe internet și tot ceea ce îți atinge mintea.

Dacă auzi într-o discuție la birou că Nicușor Dan este un președinte bun, atunci să aprobi și tu, pe loc: este bun! Dacă o voce îl critică, atunci să nu scapi ocazia să-l critici. Nu să-l înjuri, că nu-i frumos să-i înjuri pe demnitarii țării, ci să-l critici: că n-a făcut aia, că n-a făcut alta, că uite cum vorbește! – să repeți ce-ai auzit. Să nu-ți bați capul să scoți din mintea ta ceva original, ceva numai al tău, rodul minții tale. 

Lumea e plină de păreri, deci nu-ți mai bate capul. La fel și cu Călin Georgescu: dacă vezi la o televiziune de știri că un analist zice despre Georgescu că este un impostor, un demagog, un șarlatan, atunci să zici și tu mai departe toate astea. Dacă, la o altă televiziune pe care ai nimerit din întâmplare, auzi că Georgescu este un patriot, un vizionar și un om bun, atunci nu ezita să-ți exprimi părerea: nu-i a ta, dar este una „auditată”, ca să spunem așa, în spațiul public. Nu te costă nimic s-o preiei. Pentru scurt timp, dar s-o abandonezi imediat în favoarea unei noi păreri.

În paralel cu această atitudine de acceptare fără filtre, trebuie să-ți manifești optimismul în orice situație. Ai constatat că este la modă curentul pozitivist, la care sunt încolonați ONG-iștii și corporatiștii. Încolonează-te! Cu optimism trebuie să primești orice situație: creșterea TVA, dublarea întreținerii la bloc, triplarea tarifului la curentul electric, demisia lui Ilie Bolojan?, alegeri parlamentare anticipate cu victoria suveraniștilor, eșecul politicii lui Trump în relație cu China, victoria rușilor în Ucraina, recunoașterea statului Palestina de către autoritățile de la București (improbabil), suspendarea președintelui Nicușor Dan de către Parlament (imposibil!), demiterea ministrei de Externe Oana Țoiu (posibilă și necesară)… Fii pregătit să-ți manifești optimismul orice s-ar întâmpla, fie că vin rușii și începe războiul, fie că ne lovește un cutremur sau o inundație pe Dunăre – orice catastrofă trebuie tratată ca pe o oportunitate în viață. Așa că fii pregătit să vorbești cu optimism, pozitiv, senin: ce-o vrea Domnul! Tu ești optimismul întruchipat.

Când politicienii, ziariștii, influencerii, liderii de opinie duc, zilnic, lupte grele pe frontul propagandei, trăgând cu etichete în dușmani (nu le mai amintesc, că sunt cunoscute!), tu să fii optimistul încarnat.

Să aplauzi tot ce auzi și ce ți se spune, să încurajezi – „o să vezi, o să fie bine!” –, să consolezi, să empatizezi, să-ți exprimi bucuria că te-ai întâlnit cu o asemenea părere, idee, „opinie excepțională”; să nu faci risipă de cuvinte frumoase. Vezi doar că lumea asta este posacă, încordată: fii optimist, pozitiv, dar nu imbecil de optimist, fii un ipocrit bine temperat!

Dacă la serviciu, de exemplu, ai adoptat un curent general de opinie și constați că a doua zi curentul s-a schimbat – poate că șeful a impus această schimbare –, fii pregătit să prinzi schimbarea din zbor, s-o pricepi, s-o rumegi și imediat să schimbi macazul și să te adaptezi, s-o aprobi, s-o susții, s-o lauzi.

Iată o altă urgență a vremurilor noastre: adaptarea! Ți s-a cerut să te adaptezi și în pandemie, și la începutul războiului din Ucraina; ți se cere să fii vigilent și la atacurile hibride ale Rusiei. Schimbarea s-o lauzi imediat și să-i lauzi și pe cei care au adoptat-o; să aplauzi pe toată lumea care s-a schimbat peste noapte.

În toate aceste manevre, schimbări, lingușeli, servilisme, slugărnicii și pupincurisme (dacă-mi permiți această vulgaritate justificată de realitățile în care trăim), trebuie să știi că nu contează părerea sau ideea pe care o lauzi sau o aprobi, ci siguranța și forța de convingere cu care o faci. Nici în cazul unor fapte evidente și dovedite nu trebuie să recunoști vreun defect, eșec, ratare, pagubă sau pierdere. Nu! Comisia Europeană și Ursula von der Leyen duc Uniunea Europeană pe noi culmi ale dezvoltării și democrației, dau României ajutoare (împrumuturi), deci politica este bună, chiar dacă economic UE stă mai prost ca niciodată, împotmolită în birocrație și o dă de gard, într-o iminentă recesiune. Totul, pentru tine, trebuie să fie bun, frumos, în ordine sau, cel puțin, pe cea mai bună cale să devină așa: bun, frumos, în ordine. România este într-o situație grea cu deficitul bugetar – hai să-l lăsăm pe deficit –, să ne vedem de viață! Viața e scurtă, va fi bine în România, președintele Nicușor Dan poate confirma: va fi bine…

Dezacordurile, etichetele, disputele, contrele, jignirile și, Doamne păzește!, înjurăturile trebuie evitate și eliminate din viața ta. Toată lumea înjură și lumea e plină de invective. Întâmplările triste trebuie să le elimini, previziunile și estimările sumbre să le ocolești, știrile rele să le iei ca pe niște ciudățenii și să râzi, pentru că râsul te scoate în evidență, te diferențiază în această lume posacă și încruntată. (Uită-te la Putin și la Trump, nu zâmbesc deloc! Sau presa potrivnică îi prinde posaci în toate pozele?)

Treci prin viață și printre prieteni cu zâmbete, râsete și încurajări în orice situație! Nu-ți păsa de ce se întâmplă în jur, tu fii soarele blând al vieții. Dacă unui prieten i-a murit mama, încurajează-l: „Doamne-ajută!” Dacă unuia i-a fost furată mașina din fața blocului, motivează-l: „E bine și va fi și mai bine!” Dacă un amic are o problemă de sănătate, salvează-l: „Tinere, să fii așa frumos, cumsecade și sănătos!” Nu contează ce se întâmplă cu ei, contează ca tu să-ți manifești același spirit: pozitiv, optimist, favorabil și chiar lingușitor.

Să gândești cu mințile altora, să aplauzi și să dai din cap aprobator. Nu mai ai nevoie de gândurile tale, de vreme ce sunt atâtea gânduri în jur, ai de unde alege. Gândirea ta critică este inutilă și dăunătoare. Viața este frumoasă, dar alții gândesc pentru tine și ți-o fac insuportabilă.  

Foto: ChatGPT

