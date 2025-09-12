Aștepți să vină omul de la anticariat, să-ți evalueze cărțile, ai să-l inviți pe taburetul pregătit pe balcon, să le răsfoiască, după ce o să-și tragă niște mănuși chirurgicale pe mâini, să le îndese în sacoșele sale, mult mai rezistente, să te pună să semnezi un formular și să-ți dea niște bani. Puțini, foarte puțini. Apoi, va pleca ducând cărțile tale undeva, la depozit, la anticariat, nu mai contează unde anume, nu vor mai fi cărțile tale. (Vorba lui Trump către Zelenski: „Tu nu mai ai nicio carte de jucat!” – îți fuge gândul aiurea.)

Până atunci, astea sunt cărțile tale. Nu sunt vechi, sunt cărți pe care le-ai cumpărat în ultima vreme, când încă nu crescuse TVA-ul, cărți pe care le-ai citit până la ultima pagină, chiar dacă unele nu ți-au plăcut: asta e regula ta, dacă dai bani pe-o carte, atunci trebuie s-o citești până la ultima filă, chiar dacă nu-ți place. Sunt banii tăi!

Tot stând ca un gardian, îți vine să le spui ceva cărților din cele două sacoșe, o explicație, o justificare, un gând de rămas bun. Vine criza, veniturile tale sunt mâncate de inflație, trebuie să mai vinzi ceva din casă, voi stăteați degeaba în bibliotecă, v-am ales cu atenție, sunteți în plus, mai iau niște bani, puțini, foarte puțini. Asta este o explicație „macro”, parcă ai fi într-un studio TV, dezbătând „pachetele” lui Bolojan.

Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”
Recomandări
Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

Biblioteca ta s-a umplut de cărți. Nu sunt de ordinul miilor, așa cum arată bibliotecile din spatele analiștilor și comentatorilor care vorbesc prin Zoom la televizor, ca să arate cât de citiți și erudiți sunt – ei duc biblioteci în spate. Tu n-ai o bibliotecă impresionantă, n-ai de gând să te pozezi cu ea în spate și să postezi pe Facebook pentru like-uri. Doamne ferește, să înceapă un cutremur și să cadă biblioteca peste tine! Totuși, ai strâns prea multe cărți, ai simțit că te sufoci cu rafturile pline și ai decis să vinzi… Este o justificare pe care, fii sigur!, n-o cred nici cărțile pe care le păzești, n-o crezi nici tu. Dar ai nevoie de bani.

Te ghemuiești lângă sacoșe și le parcurgi cotoarele cu privirea. Ești sigur că aceste cărți merită vândute. Multe ți-au plăcut, te-au încântat, te-ai lăudat prietenilor că le-ai citit, le-ai povestit, ți-au asigurat „motorul” poveștilor la o bere cu prietenii tăi, care nu mai citesc. Nu te-ai spart în figuri, doar le-ai împărtășit bucuria de cititor. Pe prietenii tăi îi dor ochii, unii s-au plâns că-i ia somnul după trei pagini citite, au obosit, de aceea preferă să se uite pe Netflix. Și tu ai obosit, recunoaște! De la o vârstă, cititul nu mai are niciun rost. Unii oameni așteaptă resemnați ca preotul să le citească…

Acum, când stai de pază, nu poți să-ți amintești fiecare carte în parte: cu ce-ai rămas, ce-ai învățat, ce-ai aflat, ce emoții ai trăit. Parcă toate astea au fost îngropate undeva în sufletul tău, nu le mai știi locul, dar simți că sunt acolo, în tine, că te-au îmbogățit (ha!, ha!, d-aia ai chemat omul de la anticariat?), că te-au făcut un alt om. Îți amintești: școala ți-a sădit în suflet dragostea asta de citit. Ai avut noroc de niște profesori care te-au convins că merită să citești cărți. Și ce bine ți-a prins! Îți revii din amintire: nu este deloc fair play comportamentul tău – după ce te-au făcut un om mai bogat spiritual, tu să le vinzi!

Ai fi putut să le donezi unei biblioteci, unei fundații, să le dai unui ONG, unui liceu, să faci și tu un lucru caritabil, să dai de pomană niște cărți pentru sufletul tău, să faci un bine pentru comunitate, egoistule! Dar ai nevoie de bani. Nu puțini…

Îngenunchezi cu amărăciune în suflet. Îți vine să plângi. Nu de ciudă, ci de durere. Cărțile află când omul plânge sau râde doar atunci când acel om le citește. Lacrimile uscate pe pagini sunt dovezile, iar râsul rămâne ca un ecou printre cuvintele tipărite. 

Apuci năuc o carte și-o deschizi la întâmplare ca să-i vorbești, pentru că și ea ți-a vorbit cândva. Începi să-i vorbești cărții deschise ca să transmită și celorlalte cărți închise din sacoșe ultimele tale cuvinte:

FBI a publicat primele fotografii cu omul pe care îl caută pentru uciderea lui Charlie Kirk
Recomandări
FBI a publicat primele fotografii cu omul pe care îl caută pentru uciderea lui Charlie Kirk
  • Voi m-ați făcut fericit. Voi m-ați învățat să trăiesc altfel. Vă mulțumesc! (Ești caraghios cu acest „mulțumesc”!) Vă mulțumesc din suflet! Ați fost luminile din viața mea! Și acum sunteți niște lumini, dar nu vă mai pot ține. Pentru că sunt prea bătrân. Vă țin degeaba. Nu mai am timpul să vă recitesc. Nu mai am puterea să mai trăiesc în lumea voastră. Nu mai am vremea și puterea… Înțelegeți? Vă rog să mă înțelegeți și să mă iertați! Mai am multe cărți de citit în anii care mi-au mai rămas de trăit. Trebuie să citesc și alte cărți! Timpul meu de citit nu mai are răbdare. Și nu cred că le voi dovedi până la sfârșitul meu. Poate vor fi cărți mai proaste și mai anoste decât voi, poate mă vor dezamăgi, îmi vor usca ochii și îmi vor încețoșa privirea. Dar trebuie să citesc! Înțelegeți, nu m-am săturat de voi, dar nu mai pot să vă acord atenție. Am o singură viață și nu cred că pe lumea cealaltă voi avea parte de cărți. De aceea, sunt într-o cursă nebună de citit, de citit, până la ultima suflare. Mă despart de voi ca de o mare iubire pământească. N-o să vă mai văd niciodată – sunt conștient de asta și de aceea vă plâng! Niciodată nu mă voi putea întoarce la voi. Și această despărțire mă sperie în fața morții. Ați fost luminile mele, acum e vremea să fiți luminile altora…

Soneria de la intrare îți taie amărăciunea. Sari în picioare de parcă te-ai curentat. Arunci o ultimă privire la cărțile tale și simți că ți-au răspuns deja: ți-a rămas puțin timp să te hotărăști ce vrei să faci cu viața ta de cititor…

Fotografie generată de AI

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Imaginea cu Gina Pistol nud care a stârnit controverse. Soția lui Smiley a renunțat complet la haine pe plajă
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Nu s-a sinucis.” Răsturnare de situație cum nu s-a mai văzut, în cazul profesoarei din Drobeta Turnu Severin găsită moartă în casă alături de fiul ei de 7 ani. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a șocat pe toți. Mărturia care schimbă absolut tot ce se credea: „Sâmbăta seara a..”
Viva.ro
„Nu s-a sinucis.” Răsturnare de situație cum nu s-a mai văzut, în cazul profesoarei din Drobeta Turnu Severin găsită moartă în casă alături de fiul ei de 7 ani. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a șocat pe toți. Mărturia care schimbă absolut tot ce se credea: „Sâmbăta seara a..”
Nemachiată, abia trezită, fără tocuri sau rochie elegantă. Toate privirile au fost pe Elena Udrea de dimineață, când și-a dus fetița la școală! Complet neașteptat cum s-a afișat și ce gest a făcut! Nimeni nu a mai văzut-o așa până acum!
Unica.ro
Nemachiată, abia trezită, fără tocuri sau rochie elegantă. Toate privirile au fost pe Elena Udrea de dimineață, când și-a dus fetița la școală! Complet neașteptat cum s-a afișat și ce gest a făcut! Nimeni nu a mai văzut-o așa până acum!
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: „Clar că am vrut...”
Elle.ro
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: „Clar că am vrut...”
gsp
Gigi Becali, implicat într-un nou scandal: „Fac ce vreau pe terenul meu!”
GSP.RO
Gigi Becali, implicat într-un nou scandal: „Fac ce vreau pe terenul meu!”
Raportul Curții de Conturi la ANS: rente viagere pentru 5 foști sportivi decedați » „Doar în România se putea ajunge ca morții să fie și plătiți!”
GSP.RO
Raportul Curții de Conturi la ANS: rente viagere pentru 5 foști sportivi decedați » „Doar în România se putea ajunge ca morții să fie și plătiți!”
Parteneri
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

„Răpit și jefuit în România”: Wole Soyinka, laureat al Premiului Nobel, povestește calvarul prin care a trecut în taxiul luat din Otopeni
Știri România 12:15
„Răpit și jefuit în România”: Wole Soyinka, laureat al Premiului Nobel, povestește calvarul prin care a trecut în taxiul luat din Otopeni
Șosea blocată pe Valea Oltului, în zona Bujoreni, de un accident între două TIR-uri
Știri România 11:53
Șosea blocată pe Valea Oltului, în zona Bujoreni, de un accident între două TIR-uri
Parteneri
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Adevarul.ro
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Plângere penală! Gigi Becali, patronul FCSB, are din nou probleme cu legea pentru că ar fi ridicat ilegal o biserică: „Pe terenul meu și în țara mea fac ce vreau”
Fanatik.ro
Plângere penală! Gigi Becali, patronul FCSB, are din nou probleme cu legea pentru că ar fi ridicat ilegal o biserică: „Pe terenul meu și în țara mea fac ce vreau”
Cum îți poți cumpăra vechimea pentru pensie în 2025. Prețul unui an de cotizare
Financiarul.ro
Cum îți poți cumpăra vechimea pentru pensie în 2025. Prețul unui an de cotizare

Monden

Mirela Retegan îi ia apărarea Catincăi după scandalul fiicei Calina de la Asia Express 2025: „Așa trebuie să se comporte o mamă”
Stiri Mondene 12:05
Mirela Retegan îi ia apărarea Catincăi după scandalul fiicei Calina de la Asia Express 2025: „Așa trebuie să se comporte o mamă”
Cătălin Scărlătescu a recunoscut ce a făcut toată vara, după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „În fiecare zi”
Exclusiv
Stiri Mondene 11:56
Cătălin Scărlătescu a recunoscut ce a făcut toată vara, după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „În fiecare zi”
Parteneri
Channing Tatum și Inka Williams, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu! La ce eveniment au participat actorul și iubita lui, cu 19 ani mai tânără decât el
Elle.ro
Channing Tatum și Inka Williams, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu! La ce eveniment au participat actorul și iubita lui, cu 19 ani mai tânără decât el
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Unica.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
ObservatorNews.ro
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Parteneri
Scandal de prima pagină! Imaginea cu el și văduva lui Diogo Jota a apărut pe copertă: „Persoana care a ales această fotografie nu merită să fie fericită”
GSP.ro
Scandal de prima pagină! Imaginea cu el și văduva lui Diogo Jota a apărut pe copertă: „Persoana care a ales această fotografie nu merită să fie fericită”
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.ro
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
Noi avertizări de ploi și descărcări electrice în România. Care sunt județele vizate
Mediafax.ro
Noi avertizări de ploi și descărcări electrice în România. Care sunt județele vizate
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Un român a dispărut fără urmă în Germania! Liviu Tarabaș este de negăsit din luna august. Apelul făcut de familie
KanalD.ro
Un român a dispărut fără urmă în Germania! Liviu Tarabaș este de negăsit din luna august. Apelul făcut de familie

Politic

Ciprian Ciucu a făcut anunțul despre alegerile la Primăria Capitalei: PSD ne-a spus că nu doreşte alegeri în acest an
Politică 11 sept.
Ciprian Ciucu a făcut anunțul despre alegerile la Primăria Capitalei: PSD ne-a spus că nu doreşte alegeri în acest an
Cine e Jean Sasu, patronul de club înjunghiat pe stradă, care a împrumutat PSD cu 3,7 milioane de lei în 2024
Exclusiv
Politică 11 sept.
Cine e Jean Sasu, patronul de club înjunghiat pe stradă, care a împrumutat PSD cu 3,7 milioane de lei în 2024
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Trei nume pe lista FRF în locul lui “Il Luce”! Culisele întâlnirii dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Burleanu: “Dacă voi găsiţi antrenor până săptămâna viitoare, eu plec!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Trei nume pe lista FRF în locul lui “Il Luce”! Culisele întâlnirii dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Burleanu: “Dacă voi găsiţi antrenor până săptămâna viitoare, eu plec!”. Exclusiv
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice