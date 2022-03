Toată lumea este impresionată de gestul jurnalistei Marina Ovsianikova, un editor de la Pervîi Canal (Canal 1). Ce s-a întâmplat? O ziaristă a postului național de televiziune controlat de stat a intrat în studio în timp ce se difuzau știrile și a afișat un banner pe care scria „Stop war”, în engleză, și un mesaj mai lung în rusă.

„Opriți războiul!”, a strigat în rusă jurnalista, care a afișat un banner cu textul: „Nu războiului. Opriți războiul! Nu credeți în propagandă. Aici sunteți mințiți”. Totul a durat câteva secunde.

Russian anti-war protester Marina Ovsyannikova interrupted a live news bulletin on Russia’s state TV Channel One, holding up a sign behind a studio presenter and shouting slogans denouncing the war in Ukraine https://t.co/wxhwqx64zl pic.twitter.com/J8NeE4OB3y — Reuters (@Reuters) March 15, 2022

„Acest regim anti-om”

Undeva, într-un video înregistrat anterior gestului, ea a explicat succint: „Ce se petrece acum în Ucraina e o crimă, iar Rusia e stat agresor. Cel care face asta este un singur om, Vladimir Putin. Tatăl meu e ucrainean, mama mea e rusoaică. Iar ei niciodată nu au fost dușmani”, a spus ea.

„Din păcate, în ultimii ani am lucrat la Pervîi Kanal (Canalul 1). Și mi-e rușine că am făcut asta, că am făcut propagandă, că am zombificat poporul rus. Am tăcut în 2014, când a început”, a adăugat Marina Ovsianikova.

Am tăcut la mitinguri, când se făceau pentru Crimeea, când organiza Navalnîi, noi pur și simplu am privit în tăcere acest regim anti-om. Încă 10 generații de-ale noastre de acum înainte nu vor spăla această rușine, acest război fratricid. Marina Ovsianikova:

Gestul ei este foarte important. Astfel de gesturi au fost și vor fi. Rusia nu a dus lipsă de eroism niciodată. Al Marinei este exemplar prin impactul avut. A fost în direct la cea mai urmărită televiziune din Rusia – televiziunea „poporului” și cea mai devotată Kremlinului. Un gest de protest în inima aparatului de propagandă al regimului Putin.

Ce a făcut Novaia Gazeta

Imediat, ziarul Novaia Gazeta, cel condus de Dmitri Muratov, laureat al Premiului Nobel, unul dintre puținele ziare de opoziție rămase vii, a publicat poza. Dar cu imaginea goală, albă.

Au explicat: „A fost un protest la Canal 1, dar nu avem voie să dăm conținutul”.

Personal mi se pare că această remarcă are un efect și mai puternic de critică a regimului. După care au revenit și au scris pe afișul alb: „Nu credeți propagandei!”

„Nu ne pot închide pe toți”

Am văzut, în Rusia, dar și noi, reacții dure la adresa Novaia Gazeta. O să dau două exemple de la oameni pe care-i cunosc și apreciez. Nu-i judec, doar vreau să explic.

Ziaristul din Iași Pavel Lucescu, un prieten cu o minte sclipitoare, scrie pe rețeaua de socializare: „Din păcate, lașitatea a bătut Nobelul. Novaia Gazeta, ziarul independent condus de Dmitri Muratov, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 2021, a blurat mesajul antirăzboi de pe pancarta Marinei Ovsiannikova pentru a evita să fie acuzat de aceeași infracțiune”.

Acest lucru a determinat-o pe Maria Pevchikh, o jurnalistă de investigație care colaborează cu activistul anticorupție încarcerat Alexei Navalnîi, să scrie pe Twitter cu amărăciune că lui Muratov îi lipsește curajul de care a dat dovadă Ovsiannikova. Pavel Lucescu:

„Ovsiannikova și-a încheiat videoclipul pe care l-a publicat cu puțin timp înainte de a intra în direct la televiziunea de stat cu mesajul antirăzboi, cu următoarele cuvinte: «Mergeți la proteste. Nu vă fie frică de nimic. Nu ne pot închide pe toți»”.

Ce spune fostul ministru al justiției din Moldova

Alexandru Tănase, fost ministru al justiției la Chișinău și om cu care am făcut studiile la Iași, care știe bine situația din est, notează la fel: „Jurnalista Marina Ovsiannikova, prin protestul său, și-a semnat sentința, care poate trage până la 15 ani de pușcărie. Desigur, e complicat să-i judeci pe alții, nefiind în acea situație, dar cred ca Ovsiannikova s-a dovedit a fi mult mai curajoasă decât redactorul-șef al Novaia Gazeta, laureat al Premiul Nobel, care a blurat mesajul Marinei”.

Aici am o poziție puțin mai nuanțată pentru că avem de-a face cu strategii și bătălii diferite.

Aici nu sunt de acord cu aceste critici adresate Novaia Gazeta. Îi cunosc binișor pe cei de la Novaia Gazeta. Ei au ales strategia pe care au anunțat-o de la început. Ca să poată funcționa, au acceptat terminologia impusă, condițiile impuse. Atenție – nu și-au schimbat conținutul, ci trebuie să folosească o terminologie mai fină. Au renunțat la purismul terminologiei pentru o bătălie pozițională strategică de lungă durată. Plus: gestul Marina Ovsiannikova este un gest individual de mare curaj, care trebuie apreciat.

Ziarului Novaia Gazeta e o decizie colectivă strategică ce presupune un cu totul alt stil de lucru, alt stil de luptă.

În contextul în care toată mass-media de opoziție este aproape total rasă, distrusă, Novaia Gazeta are o funcție fundamentală. Este una dintre ultimele oaze de informare solidă de ansamblu. Noi știm că în Est ne putem dezice de unii temeni: înțelegem bine despre ce se vorbește. Importantă e poziția, verticalitatea mesajului.

Este foarte important să existe aceste canale. Pe termen mediu și lung au o funcție mult mai importantă decât aceste elemente emoționale, gesturi individuale etc. Și ele sunt importante la timpul lor, dar au altă funcție. O astfel de bătălie nu se poate duce individual.

E o complementaritate între curajul individual și cel colectiv. Ele nu se exclud, nu se concurează, se potențează reciproc

Atenție. Dispariția oricărei platforme alternative este o situație foarte riscantă. Ziare precum Novaia Gazeta fac o muncă fundamentală, colectivă, amplă, constată, de rutină, de luptă sistemică. Și foarte riscantă. Acolo sunt oameni – profesori universitari de exemplu – care și-au pierdut joburile calde ca să poată scrie în continuare. Oamenii își riscă pielea la fel de mult, dar într-o luptă constantă, bine calculată. E nedrept să ignorăm asta și să nu înțelegem munca lor.

Nu e lașitate – e alegere rațională într-o bătălie foarte mare. Aici va câștiga nu cine face show mediatic mai mare, ci cine are nervi pentru rezistență de lungă durată. Cine are nervi pentru o rezistență strategică, structurală, organizată. Ești în luptă cu un aparat de stat imens.

Atenție: s-ar putea să fie o bătălie de zeci de ani. Îți arzi energiile în zece secunde sau gestionezi o luptă organizată pe zeci de ani? Eu merg pe mâna celor de la Novaia Gazeta – asta e strategia corectă. Experiența sovietică ne învață asta. Din experiența rezistenței disidenților și mai ales al grupurilor religioase din care vin, am văzut că au șansa de a învinge cei care au puterea de a se organiza și rezista în timp, pe perioade lungi.

Lecția rezistenței spune că e nevoie de comunitate – bătălia nu se duce de unul singur, ci de grup, cu organizare sistemică și care presupune răbdare și muncă minuțioasă pe termen lung.

Apreciem gestul jurnalistei Marina Ovsiannikova. Dar trebuie să înțelegem și munca imensă pe care o fac ziarele tot mai puține de opoziție, precum Novaia Gazeta. Curajul se adună, nu se scade.

