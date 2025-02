Problema mea în vise este că sunt foarte conștient de ceea ce se întâmplă și le trăiesc aievea. Marea mea grijă din cele 24 de ore de arest era ca după ce expiră era foarte probabil să primesc mandat de 30 de zile. Și în acest punct îmi era logic că și soțul meu cu nume apetisant urma să ia și el 30 de zile. Și mă frământau următoarele aspecte:

– cine udă florile 30 de zile?

– cu cine las copilul?

– cine plătește întreținerea și curentul?

– pe 10 februarie trebuie să merg la medicul de familie să-mi iau rețeta

– am o comandă pe Shein care trebuie să vină în vreo 10 zile

– un robinet de la baie nu se închide cum trebuie

Menționez că, spre deosebire de comportamentul public al doameni Vicol, eu știam ce făcuse soțul meu și știam și din ce bani am cheltuit 453.986,37 de lei în trei zile la Dubai.

Pentru ăștia care nu știți cum arată 453.986,37 de lei, o să vă explic ca la proști:

– 64.855 de sticle de apă Vittel

– 349 de sticle de Dom Perignon

– 473 de kilograme de carne de vită Wagyu calitate A5

– 1.227 de cutiute de icre negre

– 15.132 kilograme de parizer de pui Cris Tim (știu, e plăcerea mea vinovată)

Cum noaptea de marți spre miercuri am dormit ca o pruncă, pentru că, așa cum v-am zis, nu am dormit deloc în arest, abia miercuri dimineață am avut vreme să mă ocup de cele de mai sus, pentru că știam că oamenii ăia răi de la Curtea de Apel o să mă trimită o lună la bulău.

După ce m-am trezit, am realizat că doamna Vicol e un cameleon care nu își schimbă culoarea. Doar discursul. Am aflat cu stupoare că ea, care spunea că nu avea de-a face cu afacerile domnului Ciorbă, avusese timp într-o noapte petrecută acasă să se pună la curent cu mersul Nordis. Mai exact cu faptul că sutele de oameni care își luaseră apartament erau pe punctul de a învârti cheia în ușile proprietăților, numai că, ce să vezi, au venit procurorii și au luat calculatoarele, așa că ceea ce urma să se întâmple zilele astea nu se mai face din cauză de autorități.

Practic era nevoie de un Enter, dar le-au luat tastatura.

Revenind la realitate, doamna Vicol e doar unul dintre politicienii influenceri. Grija ei este să dea bine. Nu neapărat la publicul care mănâncă parizer, ci mai ales la apropiații ei. Nu poți să arăți slăbiciune și nu poți să renunți la eleganță și opulență când tu spargi 453.986,37 de lei în trei zile la Dubai.

Ținuta ei neagră din momentul în care a fost adusă la audieri înconjurată de mascați grijulii, mai ceva decât coiful de la Coțofenești (nicio legătură, poate doar de culoare), părea a unui model care prezintă o colecție Prêt à Porter. Încrezătoare, emanând indiferență și eleganță, cu o sticlă de apă și un snack în mână, doamna Vicol părea că mărșăluiește plutind peste ruinele în flăcări ale Nordis către niște procurori becisnici pe care urma să îi pună repede la punct. Era un fel de Morpheus feminin care are totul sub control.

Interesant este că la Curtea de Apel, înainte să afle că va sta 30 de zile în arest, doamna Vicol a devenit Albă ca Zăpada, purtâd în mod studiat o haină albă.

Albă.

Mesajul fiind: sunt imaculată, nevinovată, curată ca lacrima care îmi tremura luni seară când m-au urcat în dubă.

Și, dacă ați fost atenți, printre nenumăratele griji ale doamnei Vicol s-a mai numărat una, probabil cea mai apăsătoare. Rădăcinile alea negre văzute de toată România în seara de luni, când a fost reținută 24 de ore. Așa că, nedormită, stresată, cu atâtea pe cap (mai ales câteva rădăcini negre), a făcut efortul de a pierde niște vreme și la un salon (sau poate s-a făcut singură acasă), ca să își vopsească părul în galben-pui.

Toate ca toate, dar indiferent ce arde în jurul nostru, nu poți risca să te duci 30 de zile la bulău cu rădăcinile la vedere. Vă dați seama cum ar arăta după o lună? Ce-ar spune gura lumii?!

