Știu că ce e mai jos este un exercițiu cvasi-inutil, căci experiența demonstrează că nu contează ce cred, ce simt, ce vreau sau ce fac eu, ci doar ceea ce tu, cititorul meu, mai bine conectat la creierul meu decât mine, vrei să crezi că cred, simt, vreau sau fac.

Într-o societate bântuită de conspiratită și condusă de mitomani și plagiatori este aproape normal să se întâmple așa. Totuși, este un exercițiu util pentru mine.

Partea asta de opinii politice, cercetare de CV-uri și expunere a imposturii din politică a fost și este, din punct de vedere financiar, o pierdere semnificativă pentru mine. Un lucru pe care mi l-am asumat. Sunt puține firme care doresc să lucreze cu experți ca mine, câtă vreme suntem văzuți ca fiind „politici”.

Sunt firme care ezită să ajute Casa Bună (organizație în care eu nu am niciun rol în afară de voluntar și donator) tocmai pentru că asocierea cu opiniile mele politice poate fi dăunătoare. Nu contează deloc că nu sunt într-un partid, firmele au nevoie să facă afaceri cu oameni, indiferent dacă susțin PSD, PNL, UDMR, AUR, USR sau oricare alt partid, iar opiniile mele despre clasa politică deranjează toate aceste partide.

Că aș face asta pentru a câștiga imagine e o tâmpenie. Aș fi avut mult mai mult de câștigat pe partea de imagine făcând doar Casa Bună, scriind poveștile mele din copilărie și fiind în unul sau mai multe dintre comitetele directoare ale unor organizații importante, unde am fost, dar din care am plecat tocmai pentru că regulamentul lor stipulează neutralitatea politică. În fapt, îmi doresc să fiu mai puțin vizibil, nu sunt deloc confortabil să fiu recunoscut pe stradă.

De ce, totuși, am participat în competiția politică? Pentru că am fost prost și impulsiv.

Prost, pentru că am crezut că, explicând participarea mea la europarlamentare din partea PLUS, va fi clar pentru toată lumea de ce o fac. În acel moment, luând în considerare strict tehnic experiența pe politici europene, rețeaua de contacte în Bruxelles și probabilitatea de impact, un grup independent de experți m-a pus pe poziția trei după Dacian Cioloș, fost comisar UE, și Dragoș Tudorache, pentru mulți ani director la Comisia Europeană.

Mai clar, pe criterii meritocratice eram foarte potrivit și am crezut că voi ajuta lista partidului aducând niște voturi care altfel nu ar fi putut fi aduse. Voturi de la romi. Am scris atunci că în cazul improbabil în care aș fi fost ales, mi-aș fi donat salariul (lucru pe care nimeni altcineva nu a îndrăznit să-l declare) tocmai pentru a nu ridica suspiciuni că sunt interesat să mă îmbogățesc cu banii de la Bruxelles.

Am renunțat rapid la PLUS, atunci când mi-a fost clar că partidul nu avea nevoie de mine și că riscam să-mi pierd de tot încrederea în oamenii în care crezusem. Timp de 7 zile consecutiv, șeful de campanie de la PLUS nu a avut timp să-mi răspundă la telefon.