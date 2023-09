VIDEO. Varianta de Vaslui a unui joc pe calculator popular în anii 2000. Cum a făcut „eroul” Farmazon milioane de euro din contractele cu autoritățile

Cu mai multe cetăți, orașele, dar și satele și drumurile dintre ele. Majoritatea reabilitate de firmele lui Farmazon. Știrile despre contractele acestuia, legăturile cu șeful CJ Buzatu și detaliile de familie și prietenii ieșite la iveală în ultimele zile au creionat o imagine feudală a județului. Cum se vede el în joc, cu eroul-patron de firme în rol principal?

Numele Farmazon e pe buzele unei țări întregi după imaginile în care afaceristul îi pasează o mită de peste un milion de lei șefului CJ Vaslui Dumitru Buzatu, reținut pentru 30 de zile în urma flagrantului DNA.

51 de milioane de euro în județul Vaslui

Pe numele său real Emil Savin, Farmazon controlează două firme de construcții și reparații drumuri în Vaslui: Soragmin și Transmir.

Aflate pe numele familiei sau al apropiaților, companiile lui Savin au făcut, din 2018 încoace, doar din contracte mari, fără a lua în considerare încredințările directe, circa 255 de milioane de lei în SEAP. Adică aproximativ 51 de milioane de euro.

Și asta doar pentru lucrări în județul Vaslui, pentru că firmele au trecut „granița” și au bifat reparații și în Galați sau Iași.

Însă Vasluiul e județul în care Farmazon făcea afaceri chiar cu prietenul său, șeful CJ Dumitru Buzatu. Așa că în acest articol este vorba strict despre acele contracte, circa 30 la număr.

Că sunt încheiate direct cu Consiliul Județean, cu Compania Națională de Investiții (CNI) sau direct cu primăriile, contractele au dus cele două firme în toate regiunile și zonele județului, de la reședința Vaslui la Bârlad sau în comune precum Ștefan cel Mare, Tanacu, Bogdana sau Codăești.

Cum clasicul tabel în Excel pălește când vine vorba de un județ aflat la stăpân, am încercat să îl transpun în cel mai apropiat joc de realitatea din teren: Heroes III of Might and Magic.

Un joc în care poți trișa, așa cum a făcut Buzatu, în care poți strânge resurse și bani aflați la drumul mare. Așa cum e și cazul Vasluiului.

Harta județului Vaslui în jocul Heroes III

Cum se joacă Heroes III de Vaslui

Pentru o victorie sigură, am realizat harta județului cu cele 5 orașe – Vaslui, Huși, Bârlad, Murgeni și Negrești – dar și cu reședința lui Buzatu din Zăpodeni. Am trasat, cât se poate în joc, drumurile principale, câteva drumuri secundare și am șerpuit apele Bârladului, Prutului și Lohanului.

Și, folosind eroul Farmazon, am strâns banii de pe hartă, fiecare grămadă de aur reprezentând un contract. Pentru a diferenția contractele, le-am trecut fie direct în grămezile de galbeni – licitațiile câștigate de Transmir – fie pe plăcuțe, contractele Soragmin.

Condiția necesară pentru victorie? Ca eroul Farmazon să bifeze, după ce ia banii, comunele. Să le „înroșească”. Când înroșește și ultima comună, a câștigat jocul.

A reușit.

Din contractele câștigate de Farmazon în jocul Heroes III

Ce este Heroes III

Joc apărut în 1999 și extrem de popular în anii 2000 în România, Heroes III of Might and Magic e un joc de strategie care îi oferă gamerului posibilitatea de a controla unul sau mai mulți eroi împotriva altora.

Eroul are la dispoziție multiple variante pentru victorie: fie strânge resurse, cum e și cazul nostru, fie se luptă împotriva altora folosind creaturi (monștri) și elemente magice.

Eroii au un castel de bază, pe care îl pot pierde doar pentru 7 zile.

Jocul poate fi cumpărat pe sume mici, de câțiva euro, pe platforma GOG. Pentru cine are jocul, harta Vasluiului poate fi utilizată în joc.