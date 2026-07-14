12 lucruri pe care nu le știai despre Edenland – uriașul parc de aventură de lângă București

La aproximativ 20 de kilometri de București, în pădurea din Balotești, se află un loc pe care mulți îl asociază cu tirolienele și traseele suspendate. Edenland este mai mult de atât, însă, fiind extrem de ofertant atât pentru adulți cât și pentru copii.

Parcul reunește activități sportive, zone pentru copii, animale, spații pentru evenimente și chiar căsuțe în care poți rămâne peste noapte, ceea ce îl face o adevărată destinație de vacanță aproape de capitală.

Pentru cei care caută un parc de aventură lângă București, Edenland este o opțiune excelentă. Iată câteva lucruri pe care trebuie să le știi despre acest loc!

1. Suprafața depășește 200.000 de metri pătrați

Edenland se întinde pe aproximativ 210.000 de metri pătrați, echivalentul a peste 20 de hectare. Dimensiunea explică distanțele dintre unele activități și faptul că vizitatorii pot petrece o zi întreagă în interior fără să urmeze același traseu de mai multe ori. Parcul a fost amenajat într-o zonă împădurită, iar copacii maturi formează cadrul principal al întregului proiect.

Această suprafață permite separarea activităților mai zgomotoase, precum paintballul sau airsoftul, de zonele destinate copiilor, animalelor și plimbărilor. Chiar și în zilele aglomerate, publicul se distribuie între mai multe puncte ale parcului, în așa fel încât să nu fie niciodată sufocant.

2. Traseele în copaci sunt atracția centrală

Parcul oferă în prezent 16 trasee în copaci, construite pentru niveluri diferite de dificultate. Obstacolele suspendate, podurile, plasele și tirolienele solicită echilibrul, coordonarea și rezistența, iar traseul potrivit trebuie ales în funcție de vârstă, înălțime și experiență.

Într-un interviu publicat în 2021, reprezentantul Edenland estima că aproximativ 60-70% dintre vizitatori veneau în principal pentru aceste trasee. Proporția arată cât de puternic a rămas nucleul de parc de aventură, chiar după extinderea listei de activități, însă acest lucru tinde să se schimbe, pe măsură ce oamenii descoperă numărul de lucruri pe care le pot face în parc.

3. Copiii pot intra pe trasee de la patru ani

Accesul pe traseele în copaci începe de la vârsta de patru ani, cu condiția ca participantul să aibă cel puțin un metru înălțime și o stare de sănătate care să-i permită parcurgerea obstacolelor. Copiii folosesc trasee adaptate dimensiunilor și capacității lor, iar instructorii explică regulile înainte de echipare.

Limita arată că activitățile suspendate nu au fost concepute doar pentru adolescenți și adulți. O familie cu copii de vârste diferite poate găsi variante separate, fără ca toți membrii grupului să urmeze același nivel.

4. Echipamentul de protecție nu înlocuiește încălțămintea potrivită

Hamul și sistemele de siguranță reduc riscurile, însă vizitatorul trebuie să vină pregătit pentru mișcare. Regulile parcului cer încălțăminte sport sau bocanci pentru traseele în copaci, Eden Jump și peretele de escaladă. Sandalele, papucii, espadrilele, saboții și încălțămintea cu platformă nu sunt acceptate pentru aceste activități.

Detaliul contează mai ales când Edenland este ales spontan pentru o ieșire în natură. O pereche nepotrivită de pantofi poate limita accesul exact la atracțiile pentru care ai venit.

5. Eden Jump are reguli diferite de traseele obișnuite

Eden Jump presupune o coborâre controlată de la înălțime și se adresează adulților și copiilor de cel puțin 12 ani. Pentru participanții cu vârste între 12 și 16 ani este necesar acordul părinților. Activitatea are și o limită maximă de greutate de 100 de kilograme, iar dimensiunea hamului poate impune restricții suplimentare.

Aceste condiții explică de ce fiecare atracție trebuie verificată separat. Accesul general în parc nu garantează accesul automat la toate activitățile disponibile.

6. Zooland poate fi vizitat fără taxă separată

În zona Zooland trăiesc struți, cămile, capre pitice, păuni, căprioare și lame, alături de alte animale. Vizitarea acestei părți a parcului este inclusă în accesul general și nu necesită programare.

Zona poate ocupa o parte consistentă a vizitei, mai ales pentru familiile cu copii mici, care nu participă la activitățile sportive. Panourile amplasate pe traseu oferă informații despre speciile găzduite, astfel că plimbarea are și o componentă educativă.

7. Poți dormi în căsuțe construite printre copaci

Edenland dispune de căsuțe funcționale în copaci, amenajate pentru cazare. Acestea au transformat parcul dintr-o destinație pentru câteva ore într-un loc în care vizitatorii pot petrece și noaptea.

Primele căsuțe au fost prevăzute cu baie proprie, electricitate și încălzire, iar rezervarea lor se face separat. Cazarea schimbă ritmul vizitei, deoarece activitățile pot fi împărțite între două zile, fără întoarcerea imediată în București.

8. Minigolful are un traseu complet cu 18 piste

Minigolf Land cuprinde 18 piste care se parcurg în ordine numerică. O rundă poate dura până la aproximativ 45 de minute, în funcție de numărul jucătorilor și de aglomerație. Copiii sub 14 ani trebuie să rămână însoțiți de un adult pe durata jocului.

Activitatea funcționează bine pentru grupurile care vor o pauză între traseele solicitante sau pentru vizitatorii care preferă o competiție fără efort fizic intens.

9. Câinii sunt acceptați

Accesul cu animale de companie este permis dacă acestea sunt ținute în lesă și supravegheate permanent. Pentru câinii încadrați în categoria raselor periculoase se aplică obligația purtării botniței, conform regulilor parcului și legislației.

10. Nu există zone dedicate pentru picnic

Edenland nu la dispoziție spații amenajate pentru grătar sau picnic. Vizitatorii care își imaginează o zi petrecută pe pătură, cu mâncare adusă de acasă, trebuie să țină cont de această regulă și să folosească punctele de alimentație disponibile în parc.

11. Programul se termină la apus, nu la o oră fixă

Edenland este deschis zilnic, inclusiv în zilele de sărbătoare, începând cu ora 10:00. Ora închiderii urmează apusul soarelui, ceea ce înseamnă că durata unei vizite diferă mult între lunile de vară și cele de iarnă.

12. Activitățile se plătesc separat față de accesul în parc

Ceea ce este bine de știut este că taxa pentru intrarea în parc este una modică iar activitățile se plătesc separat față de accesul în parc, unele necesitând programare. Practic, poți plăti doar pentru acele activități care îți fac plăcere și te poți bucura din plin de ieșirea la Edenland, într-un mod personalizat.

Edenland poate acoperi mai multe tipuri de vizită în același spațiu. Unii oameni vin pentru traseele suspendate, alții aleg echitația, alții vor să interacționeze cu animalele și unii vor să încerce minigolful sau să se plimbe cu bicicleta. Este un loc potrivit pentru grupuri diverse, în care fiecare persoană își dorește altceva de la o ieșire în natură și cu siguranță, dacă îți dorești o vacanță, dar nu mai mult de 2-3 zile, este o opțiune confortabilă, care îți permite să te bucuri de o mulțime de activități interesante aproape de casă.

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