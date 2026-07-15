Spania și Marea Britanie deschid o nouă etapă pentru Gibraltar

Acordul, semnat la Bruxelles, conferă Spaniei responsabilitatea pentru controalele Schengen la aeroportul și portul Gibraltarului, în timp ce teritoriul britanic va deveni parte de facto a spațiului Schengen. De asemenea, gardul de frontieră, construit în 1908, a fost complet îndepărtat, marcând sfârșitul unei perioade tensionate pentru cei aproximativ 15.000 de muncitori spanioli care traversează zilnic granița.

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, prezent miercuri la La Línea de la Concepción pentru a asista la îndepărtarea ultimei secțiuni a gardului, a declarat: „Gardul din Gibraltar – ultimul zid din Europa continentală – a căzut pentru a putea face un pas către o nouă eră de coexistență și prosperitate comună. Acesta este un acord care are în centrul său bunăstarea celor 300.000 de andaluzi din Campo de Gibraltar.”

Fabian Picardo, ministrul-șef al Gibraltarului, a salutat și el acest moment istoric, subliniind că suveranitatea britanică a teritoriului rămâne intactă: „Frontiera care a divizat și a constrâns atât de des regiunea noastră va deveni acum un loc de cooperare și oportunități comune. Viața de zi cu zi a mii de oameni va fi ușurată, iar viitorul Gibraltarului se va baza pe fundații juridice solide”.

Ce se schimbă pentru cei care trec zilnic granița

Înainte de acest acord, granița între Spania și Gibraltar era adesea marcată de cozi lungi, mai ales în orele de vârf sau în perioadele de tensiune politică între Londra și Madrid. Gibraltarul, cunoscut sub numele de „Stânca”, găzduiește aproximativ 40.000 de locuitori și joacă un rol economic crucial pentru regiunea vecină Campo de Gibraltar din Andaluzia.

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Ministrul britanic pentru Europa, Stephen Doughty, a descris tratatul drept „un moment foarte special”, în timp ce comisarul european Maroš Šefčovič a ridicat un pahar pentru „prosperitate comună și eliminarea barierelor pentru cele 15.000 de persoane care traversează zilnic între Spania și Gibraltar”.

Britanicii care călătoresc spre Gibraltar vor trebui să treacă prin noul sistem de intrare/ieșire (EES) al UE, care include scanări biometrice și a generat deja controverse pe unele aeroporturi europene. Cu toate acestea, tratatul reprezintă un pas important spre o frontieră fluidă și un simbol al unei noi etape în relația dintre Spania și Regatul Unit.

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