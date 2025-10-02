5 funcții ascunse pe orice televizor smart modern

Foarte puțini utilizatori ajung să folosească un televizor smart la maximum. Asta pentru că nu le sunt cunoscute și alte funcții care nu doar că pot îmbunătăți experiența de utilizare, dar pot transforma televizorul într-un dispozitiv inteligent care poate fi folosit mai mult decât pentru vizionarea conținutului media preferat.

Televizoarele inteligente pot ascunde unele funcții utile, însă acestea sunt mai puțin cunoscute. Despre ce funcții ascunse este vorba, vezi mai jos.

Google Chromecast te aduce mai aproape de jocurile tale mobile favorite

Cu ajutorul Google Chromecast poți nu doar să te bucuri de streaming video pe ecranul televizorului tău smart, ci și să te lași învăluit de magia jocurilor disponibile pe telefonul mobil. Folosește-te de Google Chromecast și joacă-te pe un display mai mare!

Poate că nu te vei bucura de cele mai recente jocuri AAA direct pe televizor, dar te vei putea distra prin intermediul altor jocuri, premise. Pentru a face asta, nu este nevoie decât să descarci jocul preferat pe telefonul mobil, dacă nu l-ai descărcat deja, și să-l sincronizezi cu display-ul mare al televizorului.

În acest fel, îți transformi telefonul într-un controller și uiți practic de consola video. Te poți folosi de telefonul mobil pe care-l ai deja, dacă îți dorești gaming pe un ecran mai mare.

Multi-View și vizualizarea mai multor surse pe un singur ecran

Multi-View este o funcție de care puțini știu, iar și mai puțini o folosesc, chiar dacă au un televizor smart. Aceasta îți permite să vizualizezi și să gestionezi mai multe surse și videoclipuri pe un singur ecran, adică pe ecranul TV-ului.

Această vizualizare multiplă înseamnă că ecranul TV-ului poate fi împărțit, dacă dorești să vizualizezi conținut diferit pe un ecran mai mare. Funcția este ideală dacă dorești să faci mai multe lucruri în același timp. Pe YouTube, de exemplu, îți permite să vezi până la patru transmisii live în același timp, fără a avea nevoie de patru ecrane.

Cu funcția Multi-View te bucuri de o experiență de utilizare mai bună și nu ratezi nimic. Două meciuri live în același timp? Folosește Multi-View pentru a te uita la ambele, pe același ecran. Vrei să te uiți la un serial pe Netflix, dar și să faci altceva mai productiv între timp? Folosește-te de funcția Multi-View pentru a te putea bucura de vizualizare multiplă, din surse diferite.

Funcția Picture-in-Picture (PiP) pentru vizualizarea a două programe în același timp

Funcția PiP sau Picture-in-Picture este o funcție care seamănă puțin cu cea mai sus menționată. Aceasta, însă, îți permite să te bucuri de conținut din două surse diferite în același timp.

În fereastra principală, de exemplu, poți viziona un serial sau un film preferat pe Netflix, iar în fereastra secundară poți fii cu ochii în patru la o emisiune TV sau o transmisie live pe care nu dorești să o ratezi.

Dacă vrei să activezi funcția PiP, tot ceea ce trebuie să faci este să mergi la setările de imagine sau la meniu și să selectezi funcția PiP. Ulterior, vei putea decide asupra dimensiunii pe care dorești să o aibă fereastra secundară.

Google Duo și posibilitatea de a apela video de pe televizorul smart

Dacă ai un televizor smart Android, atunci trebuie să știi că poți apela video de pe televizorul tău smart modern, folosindu-te de Google Duo.

Google Duo este un serviciu Google care permite efectuarea apelurilor vocale și video gratuite prin internet. Este inclus de mult timp în Google Meet, un alt serviciu Google popular pentru videoconferințe. Cu toate acestea, Duo și Meet și-au păstrat funcțiile respective și, în ciuda faptului că se află pe aceeași platformă, pot fi folosite în continuare pentru apeluri personale și întâlniri de afaceri.

Google Duo nu mai este disponibil, însă, ca serviciu independent. Începând cu mijlocul anului 2022, Google a decis să migreze toate funcțiile Google Duo către Google Meet, un alt serviciu popular oferit de compania din Mountain View, care permite organizarea de întâlniri și videoconferințe.

Chiar dacă este un singur serviciu, care a păstrat numele Google Meet, funcțiile Google Duo și Google Meet sunt disponibile în cadrul acestuia. De fapt, găsim toate opțiunile pentru efectuarea de apeluri personale și apeluri video, cu posibilitatea de a crea grupuri și de a apela dispozitivele Google Home din casă, care erau disponibile în Duo, și opțiunile de organizare și programare a întâlnirilor la distanță tipice Meet.

Pentru a utiliza Google Meet, inclusiv funcțiile Google Duo pe modelul tău de televizor smart, poți descărca aplicația pentru dispozitive Android și iPhone/iPad sau te poți conecta la versiunea web a serviciului. În acest ultim caz, funcțiile Google Meet sunt disponibile în secțiunea Întâlniri, în timp ce funcțiile Duo sunt disponibile în secțiunea Apeluri.

Transfer fișiere wireless

Dacă vrei vreodată să vezi fotografii, videoclipuri sau alte fișiere pe ecranul mai mare al televizorului tău smart, poți face transfer wireless de pe alt dispozitiv direct pe televizor.

De fapt, nu doar transferul de fotografii și alte fișiere media sau documente este posibil. Un film pe care-l ai pe telefon/tabletă, dar nu pe televizor? Transferă-l simplu și rapid pe TV și vizionează-l pe un ecran mult mai mare decât cel al telefonului/tabletei.

Pentru a putea face transferul wireless, ai nevoie doar de conexiune Wi-Fi stabilă și o aplicație care să simplifice transferul. Poți descărca din Google Play o aplicație precum Send Files to TV pentru a termina totul rapid și sigur, urmând doar câțiva pași simpli.

Televizoarele inteligente au un potențial enorm. Așadar, dacă ai un televizor smart, nu-l folosi doar pentru a viziona serialele și filmele tale preferate, ci alege să profiți și de funcțiile ascunse pe care ți le pune la dispoziție.

Sursă foto – freepik.com

