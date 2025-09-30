Odată cu primele zile reci de toamnă, parcă se trezește în noi o poftă specială. Este pofta de „acasă”, de căldură, de mâncare gătită lent, care umple bucătăria cu arome ce te poartă direct în timp, în bucătăria bunicii. Lăsăm în urmă salatele de vară și căutăm în farfurie mai mult decât hrană – căutăm confort, nostalgie și o îmbrățișare caldă.

Mâncărurile copilăriei au această putere magică. Sunt simple, făcute cu ingrediente puține și de sezon, dar au un gust inegalabil, pe care nici cel mai sofisticat restaurant nu-l poate reproduce. Pentru că gustul acela nu vine doar din ingrediente, ci și din amintiri. Dacă vrei să readuci la viață o parte din acea magie în bucătăria ta, iată 5 preparate tradiționale de toamnă, perfecte pentru a te bucura de serile răcoroase alături de cei dragi.

1. Tocănița de cartofi cu carne

Este, poate, una dintre cele mai simple și mai iubite mâncăruri românești. O tocăniță de cartofi făcută ca la carte, cu bucățele de carne fragedă (de porc sau pui), ceapă călită și un sos gros, legat perfect, este definiția confortului într-o farfurie. 

Secretul stă în fierberea lentă, la foc mic, până când cartofii se înmoaie și preiau toată aroma cărnii și a legumelor. Servită fierbinte, cu o lingură de smântână deasupra și o salată de murături alături, este un adevărat festin.

Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa
Recomandări
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa

2. Ciorba de fasole cu afumătură

Nimic nu se compară cu o ciorbă de fasole densă și aromată, mai ales dacă este făcută cu ciolan afumat sau costiță. Este o mâncare sățioasă, care poate ține loc cu succes și de felul doi. 

Fierberea îndelungată a fasolei alături de afumătură, zarzavaturi proaspete și un strop de cimbru creează o simfonie de gusturi. Mulți o preferă servită direct în pâine, cu ceapă roșie alături. Este preparatul ideal de servit după o zi lungă și obositoare.

3. Savoarea toamnei într-o farfurie: Varza călită

Varza călită este un simbol al bucătăriei de toamnă. Mirosul de varză dulce, înăbușită lent cu roșii și condimente, este inconfundabil. 

Este un preparat simplu, dar incredibil de gustos, care adună toată familia la masă. Fiecare gospodină are secretul ei, fie că adaugă mărar, cimbru sau foi de dafin. O variantă clasică și sățioasă, iubită de toată lumea, este varza calita cu carnati, un deliciu care merge perfect cu mămăliguță fierbinte și un ardei iute.

4. Ghiveci de legume de sezon

Toamna este anotimpul recoltei, iar un ghiveci este cel mai bun mod de a celebra bogăția de legume. Vinete, ardei, roșii, ceapă, morcovi, cartofi – toate se combină într-un preparat plin de culoare și vitamine. Călite încet în ulei, la foc mic, legumele își lasă aromele și sucurile, rezultând o mâncare gustoasă și sănătoasă. Ghiveciul poate fi servit ca atare, de post, sau ca garnitură lângă o friptură.

5. Plăcinta cu mere sau cu dovleac

Nicio masă de toamnă nu este completă fără mirosul unei plăcinte proaspăt scoase din cuptor. Fie că preferi umplutura de mere rase cu scorțișoară sau pe cea de dovleac dulce și aromat, o felie de plăcintă caldă este desertul suprem. Aluatul fraged, umplutura generoasă și crusta rumenită deasupra îți vor aduce cu siguranță aminte de duminicile petrecute în familie, în jurul mesei.

Aceste mâncăruri sunt mai mult decât simple rețete. Sunt o moștenire culturală, o legătură cu trecutul și o sursă de bucurie simplă. Gătindu-le, nu umpli doar o farfurie, ci recreezi o emoție și oferi, la rândul tău, amintiri prețioase celor dragi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O nepaleză și-a umplut jumătate de bagaj cu ceva ce nu găsește ușor în țara natală și a plecat pentru prima dată acasă după 2 ani de muncă în Europa: „Nu știți câte lacrimi sunt în spate”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Fără flori, fără lacrimi, fără prezența rudelor sau a apropiaților, un cadru sumbru și gol, așa este la capela unde a fost depus sicriul cu trupul Ioanei Popescu. Un detaliu a atras însă atenția. Obiectul care stă așezat chiar lângă crucea ei
Unica.ro
Fără flori, fără lacrimi, fără prezența rudelor sau a apropiaților, un cadru sumbru și gol, așa este la capela unde a fost depus sicriul cu trupul Ioanei Popescu. Un detaliu a atras însă atenția. Obiectul care stă așezat chiar lângă crucea ei
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
Elle.ro
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
gsp
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
GSP.RO
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
„Te faci că nu mă cunoști?”. Dialog incredibil între Ionel Ganea și polițiști! A venit motivarea deciziei: „Nu se află la prima încălcare”
GSP.RO
„Te faci că nu mă cunoști?”. Dialog incredibil între Ionel Ganea și polițiști! A venit motivarea deciziei: „Nu se află la prima încălcare”
Parteneri
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Avantaje.ro
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Andreea Bălan, imagini de colecție cu Petrișor Ruge de acum 18 ani. Cum arătau când au participat la „Dansez pentru tine”
Tvmania.ro
Andreea Bălan, imagini de colecție cu Petrișor Ruge de acum 18 ani. Cum arătau când au participat la „Dansez pentru tine”

Alte știri

Un bărbat din Dolj, urmărit internațional pentru omor calificat în Spania, a fost prins în România 
Știri România 13:05
Un bărbat din Dolj, urmărit internațional pentru omor calificat în Spania, a fost prins în România 
Nou regulament de parcare în sectorul 3 din București. Taxă de 5 lei pe oră pentru locurile nominale
Știri România 13:04
Nou regulament de parcare în sectorul 3 din București. Taxă de 5 lei pe oră pentru locurile nominale
Parteneri
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără scrupule și proștii care cumpără”
Adevarul.ro
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără scrupule și proștii care cumpără”
Mario Tudose, transfer la FCSB?! Anunţ de ultimă oră: „Deja ne gândim la înlocuitor şi trebuie să găsim o soluţie”
Fanatik.ro
Mario Tudose, transfer la FCSB?! Anunţ de ultimă oră: „Deja ne gândim la înlocuitor şi trebuie să găsim o soluţie”
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă: „O despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă…”
Elle.ro
Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă: „O despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă…”
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur
Viva.ro
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur

Monden

Suma colosală plătită de Gina Pistol pentru parcare în București: „Eu încă plâng după bani”
Stiri Mondene 13:40
Suma colosală plătită de Gina Pistol pentru parcare în București: „Eu încă plâng după bani”
Dan Negru a răbufnit după ce a aflat că Antena 1 „reciclează” emisiunea „Te pui cu blondele”. „Jalnice și anonime ambele. Copiază sâmbătă seara «Românii au talent»”
Stiri Mondene 13:37
Dan Negru a răbufnit după ce a aflat că Antena 1 „reciclează” emisiunea „Te pui cu blondele”. „Jalnice și anonime ambele. Copiază sâmbătă seara «Românii au talent»”
Parteneri
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
TVMania.ro
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
La două săptămâni după ce și-a pierdut mama și sora într-un accident, Amalia le-a urmat în ceruri
ObservatorNews.ro
La două săptămâni după ce și-a pierdut mama și sora într-un accident, Amalia le-a urmat în ceruri
Trist, foarte trist! Când, unde și mai ales de cine va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul despre ultimul drum al acesteia
Libertateapentrufemei.ro
Trist, foarte trist! Când, unde și mai ales de cine va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul despre ultimul drum al acesteia
Parteneri
Viral! Imaginile cu pățania lui Chivu în conferință fac înconjurul Italiei: „Mi-au dat lacrimile! Cine le-a cumpărat?!”
GSP.ro
Viral! Imaginile cu pățania lui Chivu în conferință fac înconjurul Italiei: „Mi-au dat lacrimile! Cine le-a cumpărat?!”
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
GSP.ro
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
Parteneri
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Mediafax.ro
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Wowbiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
O școală s-a prăbușit peste elevi, în timpul rugăciunii, în Indonezia. Un copil de 13 ani a murit și alți zeci sunt prinși între dărâmături
KanalD.ro
O școală s-a prăbușit peste elevi, în timpul rugăciunii, în Indonezia. Un copil de 13 ani a murit și alți zeci sunt prinși între dărâmături

Politic

Motivul pentru care începerea procesului lui Călin Georgescu a fost amânată din nou. El este judecat pentru propagandă legionară
Politică 12:47
Motivul pentru care începerea procesului lui Călin Georgescu a fost amânată din nou. El este judecat pentru propagandă legionară
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Politică 10:32
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Louis Munteanu, băgat în şedinţă de şefii CFR-ului după ce a ratat transferul la o echipă mare: „Am discutat cu el! Mesajul este clar”
Fanatik.ro
Louis Munteanu, băgat în şedinţă de şefii CFR-ului după ce a ratat transferul la o echipă mare: „Am discutat cu el! Mesajul este clar”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt