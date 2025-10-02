Aspiri lichide cu aspiratorul, deși acesta nu are funcție pentru aspirare umedă

Dacă ai un aspirator vertical care nu are și funcție de aspirare umedă, iar tu aspiri cu acesta lichide, află că s-ar putea să trebuiască să înlocuiești aspiratorul curând. Cu un aspirator conceput exclusiv pentru aspirare uscată, nu se aspiră apă, lapte, suc sau alte lichide vărsate pe parchet, gresie sau covor.

Dacă aspiratorul nu este proiectat pentru aspirare umedă-uscată, atunci nu mai repeta această greșeală.

Iată ce se poate întâmpla dacă aspiri cu aspiratorul vertical lichide, dacă acesta nu are funcție special pentru aspirare umedă:

lichidele pot pătrunde în motor și provoca scurtcircuit, componentele electronice se vor degrada sau unele dintre acestea vor rugini

garniturile pot avea de suferit, poate apărea mucegai sau chiar mirosuri urâte

umezeala poate afecta sistemul de filtrare al aspiratorului, chiar dacă aspiratorul pare că nu are nimic la început

praful umed lipit de perii sau de baza aspiratorul va duce la blocaje și în final suprasolicitarea și supraîncălzirea motorului

Dacă ai un aspirator conceput doar pentru aspirare uscată, folosește-l pentru a aspira doar suprafețe uscate și nu lichide. În caz că verși apă, suc, lapte etc pe pardoseală sau covor, curăță cu o cârpă, lasă să se usuce și abia apoi treci cu aspiratorul și prin acea zonă.

Îți recomandăm un aspirator vertical cu aspirare umedă-uscată dacă ți se întâmplă des să dorești să cureți chiar și zonele în care ai vărsat lichide.

Amâni golirea recipientului de praf și curățarea filtrelor aspiratorului

Dacă faci parte din utilizatorii care au un aspirator vertical și mereu amână golirea recipientului în care se adună praful, precum și curățarea filtrelor, află că această practică, în timp, va afecta performanțele aspiratorului tău.

În plus, aspiratorul va fi suprasolicitat, va lucra mai încet și mai ineficient și se poate supraîncălzi, chiar dacă aspiri doar într-o cameră de mici dimensiuni.

Atunci când filtrele și recipientul de colectare sunt pline cu praf, aspiratorul va depune mai mult efort pentru a trage aer. În astfel de cazuri, pe lângă supraîncălzirea motorului, poate apărea uzura prematură, dar și riscul de alte defecțiuni.

Eficiența de aspirare este redusă la minim dacă filtrul nu este curățat periodic, ci este mereu plin cu impurități. Aspiratorul nu va mai aspira bine praful, iar dacă vei alege o treaptă superioară de aspirare și vei forța aspiratorul, componentele vor începe să se deterioreze. În plus, aspiratorul va consuma și mai multă energie electrică.

Recipientul de colectare de la majoritatea modelelor de aspiratoare verticale este la vedere, așadar dacă vezi că este pe la jumătate, golește-l pentru a evita orice neplăcere ulterioară. Recomandarea noastră este să îl golești după fiecare sesiune de aspirare, iar filtrele să le cureți o dată la câteva luni.

Încarci aspiratorul în mod greșit și neglijezi bateria

Are impact asupra duratei de viață a bateriei și sănătății acesteia modul în care încarci bateria, dacă ai un aspirator vertical cu baterie reîncărcabilă. Aspiratoarele verticale au baterii Li-Ion care se degradează destul de rapid dacă sunt lăsate descărcate pe perioade lungi sau sunt lăsate prea mult la încărcat.

De asemenea, acestea se descarcă foarte repede dacă folosești aspiratorul vertical la o treaptă maximă de viteză prea mult timp. Asta înseamnă că va trebui să încarci bateria mai des, iar ciclurile foarte frecvente de încărcare afectează sănătatea bateriei și autonomia acesteia.

Dacă ai folosit aspiratorul intens, îți recomandăm să nu-l pui imediat la încărcat. Eventual pune-l la încărcat înainte de a-l utiliza. Astfel vei evita o posibilă supraîncălzire și surprize neplăcute.

Încarcă aspiratorul vertical conform instrucțiunilor prevăzute de producător, nu lăsa aspiratorul conectat la priză mai mult decât este nevoie, depozitează aspiratorul într-un loc uscat, ferit de umezeală.

Folosești aspiratorul în modul Turbo mai mult decât este nevoie

Pare mult mai eficient să folosești aspiratorul pe modul Turbo de fiecare dată, mai ales dacă nu prea dispui de timp și vrei să termini repede cu aspiratorul. Dacă obișnuiești să procedezi astfel, află că obiceiul de a folosi modul Turbo sau folosirea aspiratorului la capacitate maximă poate afecta aspiratorul.

La putere mai mare, motorul aspiratorul se încălzește mai repede. Bateria se poate degrada premature dacă ai un aspirator vertical cu baterie reîncărcabilă, întrucât putere mai mare înseamnă consum mai mare și necesitatea de a încărca aspiratorul mai des.

Rotorul, periile și alte componente interne pot avea, de asemenea, de suferit de pe urma folosirii în exces a aspiratorului la capacitatea sa maximă.

Folosește treptele de viteză potrivite, nu putere maximă pentru a aspira și cel mai nesemnificative reziduuri de praf. Folosește viteza maximă doar pentru îndepărtarea părului de pe covoare sau a murdăriei încăpățânate care persist. Lasă motorul să se odihnească între sesiunile de aspirare, mai ales dacă ai un aspirator vertical mai mic

Manevrezi aspiratorul vertical incorect

Durabilitatea periei rotative, precum și a rolelor este afectată de modul în care manevrezi aspiratorul vertical când trebuie să cureți covoare, diverse țesături și altele.

Părul, diverse fire se pot, de asemenea, încâlci pe lângă peria rotativă și pot bloca rotația provocând uzură prematură. Folosit necorespunzător, mai ales când vorbim de aspirarea intensă a covoarelor, aspiratorul se poate supraîncălzi.

Evită, dacă dorești să se bucuri de aspiratorul tău vertical cât mai mult timp, manevrele bruște. Nu ridica aspiratorul brusc, evită să-l manevrezi neglijent și să-l lovești de colțuri, deoarece îl poți zgâria sau te poți trezi că roțile periei au avut de suferit, iar aspiratorul zgârie pardoseala.

Îți recomandăm să cureți părul dacă vezi că acesta s-a rotit în jurul periei rotative. De altfel, indiferent de ce model de aspirator vertical ai, manevrează-l cu grijă, acordă atenție bateriei, filtrelor și golește recipientul de praf la timp.

Sursă foto – freepik.com

