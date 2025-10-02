Aspiri lichide cu aspiratorul, deși acesta nu are funcție pentru aspirare umedă

Dacă ai un aspirator vertical care nu are și funcție de aspirare umedă, iar tu aspiri cu acesta lichide, află că s-ar putea să trebuiască să înlocuiești aspiratorul curând. Cu un aspirator conceput exclusiv pentru aspirare uscată, nu se aspiră apă, lapte, suc sau alte lichide vărsate pe parchet, gresie sau covor.

Dacă aspiratorul nu este proiectat pentru aspirare umedă-uscată, atunci nu mai repeta această greșeală.

Iată ce se poate întâmpla dacă aspiri cu aspiratorul vertical lichide, dacă acesta nu are funcție special pentru aspirare umedă:

  • lichidele pot pătrunde în motor și provoca scurtcircuit, componentele electronice se vor degrada sau unele dintre acestea vor rugini
  • garniturile pot avea de suferit, poate apărea mucegai sau chiar mirosuri urâte
  • umezeala poate afecta sistemul de filtrare al aspiratorului, chiar dacă aspiratorul pare că nu are nimic la început
  • praful umed lipit de perii sau de baza aspiratorul va duce la blocaje și în final suprasolicitarea și supraîncălzirea motorului

Dacă ai un aspirator conceput doar pentru aspirare uscată, folosește-l pentru a aspira doar suprafețe uscate și nu lichide. În caz că verși apă, suc, lapte etc pe pardoseală sau covor, curăță cu o cârpă, lasă să se usuce și abia apoi treci cu aspiratorul și prin acea zonă.

Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”
Recomandări
Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Îți recomandăm un aspirator vertical cu aspirare umedă-uscată dacă ți se întâmplă des să dorești să cureți chiar și zonele în care ai vărsat lichide.

Amâni golirea recipientului de praf și curățarea filtrelor aspiratorului

Dacă faci parte din utilizatorii care au un aspirator vertical și mereu amână golirea recipientului în care se adună praful, precum și curățarea filtrelor, află că această practică, în timp, va afecta performanțele aspiratorului tău.

În plus, aspiratorul va fi suprasolicitat, va lucra mai încet și mai ineficient și se poate supraîncălzi, chiar dacă aspiri doar într-o cameră de mici dimensiuni.

Atunci când filtrele și recipientul de colectare sunt pline cu praf, aspiratorul va depune mai mult efort pentru a trage aer. În astfel de cazuri, pe lângă supraîncălzirea motorului, poate apărea uzura prematură, dar și riscul de alte defecțiuni.

Eficiența de aspirare este redusă la minim dacă filtrul nu este curățat periodic, ci este mereu plin cu impurități. Aspiratorul nu va mai aspira bine praful, iar dacă vei alege o treaptă superioară de aspirare și vei forța aspiratorul, componentele vor începe să se deterioreze. În plus, aspiratorul va consuma și mai multă energie electrică.

Recipientul de colectare de la majoritatea modelelor de aspiratoare verticale este la vedere, așadar dacă vezi că este pe la jumătate, golește-l pentru a evita orice neplăcere ulterioară. Recomandarea noastră este să îl golești după fiecare sesiune de aspirare, iar filtrele să le cureți o dată la câteva luni.

Încarci aspiratorul în mod greșit și neglijezi bateria

Are impact asupra duratei de viață a bateriei și sănătății acesteia modul în care încarci bateria, dacă ai un aspirator vertical cu baterie reîncărcabilă. Aspiratoarele verticale au baterii Li-Ion care se degradează destul de rapid dacă sunt lăsate descărcate pe perioade lungi sau sunt lăsate prea mult la încărcat.

De asemenea, acestea se descarcă foarte repede dacă folosești aspiratorul vertical la o treaptă maximă de viteză prea mult timp. Asta înseamnă că va trebui să încarci bateria mai des, iar ciclurile foarte frecvente de încărcare afectează sănătatea bateriei și autonomia acesteia.

Dacă ai folosit aspiratorul intens, îți recomandăm să nu-l pui imediat la încărcat. Eventual pune-l la încărcat înainte de a-l utiliza. Astfel vei evita o posibilă supraîncălzire și surprize neplăcute.

Încarcă aspiratorul vertical conform instrucțiunilor prevăzute de producător, nu lăsa aspiratorul conectat la priză mai mult decât este nevoie, depozitează aspiratorul într-un loc uscat, ferit de umezeală.

Avertismentul lui Dmitri Gudkov, fost deputat rus și opozant al regimului de la Kremlin: „Putin va escalada conflictul cu Uniunea Europeană”
Recomandări
Avertismentul lui Dmitri Gudkov, fost deputat rus și opozant al regimului de la Kremlin: „Putin va escalada conflictul cu Uniunea Europeană”

Folosești aspiratorul în modul Turbo mai mult decât este nevoie

Pare mult mai eficient să folosești aspiratorul pe modul Turbo de fiecare dată, mai ales dacă nu prea dispui de timp și vrei să termini repede cu aspiratorul. Dacă obișnuiești să procedezi astfel, află că obiceiul de a folosi modul Turbo sau folosirea aspiratorului la capacitate maximă poate afecta aspiratorul.

La putere mai mare, motorul aspiratorul se încălzește mai repede. Bateria se poate degrada premature dacă ai un aspirator vertical cu baterie reîncărcabilă, întrucât putere mai mare înseamnă consum mai mare și necesitatea de a încărca aspiratorul mai des.

Rotorul, periile și alte componente interne pot avea, de asemenea, de suferit de pe urma folosirii în exces a aspiratorului la capacitatea sa maximă.

Folosește treptele de viteză potrivite, nu putere maximă pentru a aspira și cel mai nesemnificative reziduuri de praf. Folosește viteza maximă doar pentru îndepărtarea părului de pe covoare sau a murdăriei încăpățânate care persist. Lasă motorul să se odihnească între sesiunile de aspirare, mai ales dacă ai un aspirator vertical mai mic

Manevrezi aspiratorul vertical incorect

Durabilitatea periei rotative, precum și a rolelor este afectată de modul în care manevrezi aspiratorul vertical când trebuie să cureți covoare, diverse țesături și altele.

Părul, diverse fire se pot, de asemenea, încâlci pe lângă peria rotativă și pot bloca rotația provocând uzură prematură. Folosit necorespunzător, mai ales când vorbim de aspirarea intensă a covoarelor, aspiratorul se poate supraîncălzi.

Evită, dacă dorești să se bucuri de aspiratorul tău vertical cât mai mult timp, manevrele bruște. Nu ridica aspiratorul brusc, evită să-l manevrezi neglijent și să-l lovești de colțuri, deoarece îl poți zgâria sau te poți trezi că roțile periei au avut de suferit, iar aspiratorul zgârie pardoseala.

Îți recomandăm să cureți părul dacă vezi că acesta s-a rotit în jurul periei rotative. De altfel, indiferent de ce model de aspirator vertical ai, manevrează-l cu grijă, acordă atenție bateriei, filtrelor și golește recipientul de praf la timp.

Sursă foto – freepik.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce apariție!!! Nemachiată, cu părul lăsat pe umeri în bucle lejere, un decolteu discret, tocuri, și o ținută despre care vorbesc acum toți criticii de modă...Așa a fost surprinsă iubita lui Ilie Bolojan în urmă cu puțin timp. Ce iese imediat în evidență
Viva.ro
Ce apariție!!! Nemachiată, cu părul lăsat pe umeri în bucle lejere, un decolteu discret, tocuri, și o ținută despre care vorbesc acum toți criticii de modă...Așa a fost surprinsă iubita lui Ilie Bolojan în urmă cu puțin timp. Ce iese imediat în evidență
Ce semnificație deosebită are numele ales de Ianis Hagi pentru băiețelul lui. Nu are cum să nu te ducă cu gândul la bunicul Gică Hagi! Primele imagini de la botez / FOTO
Unica.ro
Ce semnificație deosebită are numele ales de Ianis Hagi pentru băiețelul lui. Nu are cum să nu te ducă cu gândul la bunicul Gică Hagi! Primele imagini de la botez / FOTO
Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Cum îi descrie prezentatoarea TV: „Mi se pare că este o calitate importantă să fii…”
Elle.ro
Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Cum îi descrie prezentatoarea TV: „Mi se pare că este o calitate importantă să fii…”
gsp
Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a fost botezat. Ce nume are micuțul
GSP.RO
Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a fost botezat. Ce nume are micuțul
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
GSP.RO
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
Parteneri
Nicușor Dan la Copenhaga, Mirabela Grădinaru la Cotroceni! Soția președintelui, debut oficial ca “Primă Doamnă”, la un eveniment plin de vedete. Stai să vezi ținuta, dar mai ales discursul impecabil
Libertateapentrufemei.ro
Nicușor Dan la Copenhaga, Mirabela Grădinaru la Cotroceni! Soția președintelui, debut oficial ca “Primă Doamnă”, la un eveniment plin de vedete. Stai să vezi ținuta, dar mai ales discursul impecabil
Horoscop 2 octombrie 2025: schimbări, tensiuni și șanse uriașe. Gemeni – succes profesional, Fecioară – câștiguri, Scorpion – decizii
Avantaje.ro
Horoscop 2 octombrie 2025: schimbări, tensiuni și șanse uriașe. Gemeni – succes profesional, Fecioară – câștiguri, Scorpion – decizii
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.
Tvmania.ro
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.

Alte știri

Româncă aruncată goală pe stradă după ce șoferul unei ambulanțe i-a furat poșeta, portofelul și telefonul, în Italia
Știri România 11:33
Româncă aruncată goală pe stradă după ce șoferul unei ambulanțe i-a furat poșeta, portofelul și telefonul, în Italia
Românii cu un venit până în 3.000 de lei ar putea plăti energia mai ieftină, anunță ministrul Bogdan Ivan
Știri România 11:33
Românii cu un venit până în 3.000 de lei ar putea plăti energia mai ieftină, anunță ministrul Bogdan Ivan
Parteneri
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem nevoie de altele”
Adevarul.ro
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem nevoie de altele”
O nouă forță în fotbalul românesc cu patroni miliardari! „50 de milioane de euro la ei e o scobitoare. În doi ani defilează în prima ligă”
Fanatik.ro
O nouă forță în fotbalul românesc cu patroni miliardari! „50 de milioane de euro la ei e o scobitoare. În doi ani defilează în prima ligă”
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Christ Afalna: „Mă simt român”
Christ Afalna: „Mă simt român”
Cu ce rămânem după etapa cu numărul unsprezece din Superliga
Cu ce rămânem după etapa cu numărul unsprezece din Superliga
Parteneri
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei iubit, Alex Ghionea, și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”
Elle.ro
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei iubit, Alex Ghionea, și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Unica.ro
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD

Monden

Ce a pățit Andreea Bănică în aeroportul din Istanbul. „Pleacă de aici, nu mă interesează. Băi, deci eu am rămas șocată!”
Stiri Mondene 12:00
Ce a pățit Andreea Bănică în aeroportul din Istanbul. „Pleacă de aici, nu mă interesează. Băi, deci eu am rămas șocată!”
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie. Imagini cu inelul de logodnă primit de Ioana Stan
Stiri Mondene 11:50
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie. Imagini cu inelul de logodnă primit de Ioana Stan
Parteneri
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
TVMania.ro
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Fabrica de volane din Brad se închide după 2 decenii de activitate. Sute de hunedoreni rămân fără loc de muncă
ObservatorNews.ro
Fabrica de volane din Brad se închide după 2 decenii de activitate. Sute de hunedoreni rămân fără loc de muncă
Cine este, de fapt, Mihai Lungu, ultimul bărbat din viața Ioanei Popescu. Trecutul său dubios și condamnarea la închisoare. A recunoscut și el
Libertateapentrufemei.ro
Cine este, de fapt, Mihai Lungu, ultimul bărbat din viața Ioanei Popescu. Trecutul său dubios și condamnarea la închisoare. A recunoscut și el
Parteneri
Noua prezentatoare a Ligii Campionilor a înnebunit milioane de fani cu fotografii fierbinți, dar are O MARE problemă
GSP.ro
Noua prezentatoare a Ligii Campionilor a înnebunit milioane de fani cu fotografii fierbinți, dar are O MARE problemă
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate și a cerut ajutor de la statul român: „O singură injecție costă puțin peste 7.500 lei”
GSP.ro
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate și a cerut ajutor de la statul român: „O singură injecție costă puțin peste 7.500 lei”
Parteneri
INFOTRAFIC: Transalpina închisă din nou din cauza zăpezii depuse pe carosabil. Unde este impusă restricția de circulație
Mediafax.ro
INFOTRAFIC: Transalpina închisă din nou din cauza zăpezii depuse pe carosabil. Unde este impusă restricția de circulație
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
StirileKanalD.ro
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Ce este hepatita A, boala care face ravagii în Dolj și cum se transmite. Sunt sute de cazuri deja semnalate
Redactia.ro
Ce este hepatita A, boala care face ravagii în Dolj și cum se transmite. Sunt sute de cazuri deja semnalate
Alertă în România! A fost convocat Comitetul pentru Situații de Urgență
KanalD.ro
Alertă în România! A fost convocat Comitetul pentru Situații de Urgență

Politic

Reacția lui Dragoș Pîslaru după ce a fost comparat, alături de Dominic Fritz și Nicușor Dan, cu pinguinii din Madagascar
Politică 11:36
Reacția lui Dragoș Pîslaru după ce a fost comparat, alături de Dominic Fritz și Nicușor Dan, cu pinguinii din Madagascar
Constanța va fi conectată direct cu vestul Europei printr-o autostradă până în 2028, spune Nicușor Dan
Politică 11:21
Constanța va fi conectată direct cu vestul Europei printr-o autostradă până în 2028, spune Nicușor Dan
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în flirt”
Fanatik.ro
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în flirt”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt