Vara este sinonimă cu vacanța, jocurile în aer liber, bălăceala și multă înghețată, însă, chiar și în plin sezon estival, cei mici nu sunt feriți de probleme de sănătate. Când apar simptome ambigue sau severe, o evaluare medicală promptă face toată diferența.

Multe boli grave debutează cu simptome similare unei insolații sau răceli estivale, însă evoluează rapid spre complicații pulmonare, deshidratare acută sau infecții bacteriene. Pentru a proteja sănătatea micuțului tău în timpul vacanței, este vital să știi când manifestările obișnuite devin semnale de alarmă și când nu mai este cazul să aștepți.

1. Febra mare care nu scade sau revine brusc

O temperatură ridicată în timpul verii poate fi confundată ușor cu supraîncălzirea sau insolația. Totuși, dacă febra depășește 38.5 de grade (38 în cazul bebelușilor sub 3 luni), nu scade în termen de 45-60 de minute de la administrarea antitermicelor corect dozate sau persistă mai mult de 3 zile, starea copilului trebuie evaluată de un medic, recomandă specialiștii de la Clinica Adeomed. De asemenea, dacă febra scăzuse, dar revine brusc însoțită de o stare generală alterată, poate fi semnul unei suprainfecții bacteriene sau al unei enteroviroze agresive.

2. Tusea lătrătoare, șuierătoare sau respirația dificilă

Aerul condiționat din mașină sau din camerele de hotel poate irita căile respiratorii, dar dacă tusea devine lătrătoare ori este însoțită de un zgomot ascuțit la respirație (stridor), copilul poate suferi de o formă obstructivă de laringită, o urgență medicală. Totodată, fii atent la modul în care respiră pe timp de caniculă: dacă observi că respiră mult mai repede decât de obicei, „trage aer cu burtica” sau i se adâncesc spațiile dintre coaste în timp ce respiră (tiraj intercostal), plămânii lui fac un efort uriaș și are nevoie imediată de evaluare medicală.

3. Letargia pronunțată, somnolența sau refuzul lichidelor

Un copil obosit după o zi lungă la plajă sau la piscină este un lucru normal. Însă există o diferență majoră între un copil epuizat de joacă și unul letargic. În lunile de vară, riscul de deshidratare este uriaș. Dacă micuțul tău este extrem de greu de trezit din somn, refuză complet să bea apă sau să fie alăptat, plânge fără lacrimi, are buzele extrem de uscate sau privește „în gol”, acestea sunt semne de alertă maximă care pot indica o deshidratare severă sau o afectare neurologică.

4. Durerea severă de cap însoțită de vărsături sau gât înțepenit

Când un copil se plânge de durere de cap vara, primul gând zboară la prea mult stat la soare. Însă, dacă durerea de cap este extrem de intensă, apare brusc și este însoțită de vărsături repetate (fără legătură cu mâncarea) sau dacă observi că cel mic nu își poate atinge pieptul cu bărbia din cauza rigidității gâtului, situația este critică. Ghidurile de triaj pediatric publicate de American Academy of Pediatrics (AAP) avertizează că asocierea dintre febră, cefalee intensă și redoare de ceafă (gât înțepenit) impune prezentarea de urgență la medic pentru a exclude afecțiuni severe precum meningita.

5. Apariția unor pete roșii pe piele (erupții cutanate)

Unele viroze respiratorii de vară vin la pachet cu erupții ușoare sau bubițe de transpirație. Totuși, dacă observi pete roșii sau violacee care nu se albesc deloc atunci când apeși ferm pe ele cu un pahar de sticlă transparent, nu le confunda cu o reacție minoră a răcelii. Acesta este un simptom critic care indică o urgență majoră (cum ar fi o infecție bacteriană fulminantă în sânge).

Regula de aur pentru părinți: Nu pune toate simptomele pe seama aerului condiționat sau a expunerii la soare. Dacă simți că micuțul tău se comportă diferit, refuză hidratarea sau starea lui se alterează rapid, cere imediat ajutor medical.

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