Diferența reală stă, de cele mai multe ori, într-un singur detaliu pe care puțini cumpărători îl verifică înainte de a pune produsul în coș: procentul de ghimbir. Unele shot-uri comerciale conțin doar 10-20% suc de ghimbir, restul fiind apă, suc de mere sau alți îndulcitori care diluează atât gustul, cât și concentrația activă a plantei. Altele, mai puține, ajung la 50% sau chiar mai mult — adică jumătate din conținutul sticlei este, efectiv, ghimbir pur.

50% ghimbir vs 15% ghimbir: ce ascund etichetele shot-urilor de pe rafturile din România

Această diferență nu e doar un amănunt de marketing. Concentrația influențează direct gustul (un shot diluat e mai dulceag și mai puțin intens), dar și percepția de autenticitate a produsului. Un shot cu 50% ghimbir are un gust puternic, ușor picant, care se simte imediat — spre deosebire de variantele diluate, unde ghimbirul devine mai degrabă o aromă de fundal.

Pe piața românească, un exemplu de concentrat cu procent ridicat este Ginger BIO Frunză Verde, un shot din categoria produselor bio, realizat din ghimbir provenit din Peru, presat la rece pentru a păstra cât mai mult din caracteristicile naturale ale plantei. Rețeta este construită din doar patru ingrediente — suc de ghimbir, sirop de orez, suc de lămâie din Sicilia și o infuzie de plante aromatice — fără aditivi, coloranți sau conservanți adăugați. Sticla de 500 ml oferă aproximativ 33 de porții, la o doză recomandată de 15-30 ml pe zi, ceea ce face din el un produs gândit pentru consum constant, nu doar pentru o singură încercare.

Simplitatea rețetei e, de fapt, un alt criteriu util atunci când te uiți la eticheta unui shot de ghimbir. Cu cât lista de ingrediente e mai scurtă și mai ușor de recunoscut, cu atât produsul e mai aproape de forma lui naturală. Prezența cuvintelor „concentrat”, „suc” sau „presat la rece” indică, în general, o metodă de procesare care păstrează mai bine caracteristicile plantei, spre deosebire de produsele obținute din pulbere reconstituită sau din arome artificiale de ghimbir.

50% ghimbir vs 15% ghimbir: ce ascund etichetele shot-urilor de pe rafturile din România

Un alt aspect de verificat este originea materiei prime. Ghimbirul cultivat în zone tradiționale, precum America de Sud sau Asia, are, de regulă, o concentrație mai ridicată de compuși activi decât varietățile cultivate în sere sau în condiții forțate, exclusiv pentru volum de producție. Nu întâmplător, mărcile care mizează pe autenticitate menționează explicit țara de origine a ghimbirului folosit, în loc să lase informația vagă sau ascunsă în lista de ingrediente.

Rămâne, desigur, o întrebare de bun-simț: are cu adevărat rost să plătești mai mult pe un shot cu concentrație ridicată, față de o variantă mai ieftină, diluată? Răspunsul depinde de ce cauți. Dacă vrei doar o băutură cu gust ușor de ghimbir, variantele diluate pot fi suficiente. Dacă însă cauți un produs care să semene cu ghimbirul proaspăt — gust intens, textură densă, senzație de „impuls” reală la fiecare înghițitură — atunci procentul contează, iar shot-urile de tip Ginger BIO Frunză Verde (disponibil aici) sunt gândite exact pentru acest tip de consumator, care preferă un produs simplu, fără compromisuri de rețetă.

Dincolo de shot-urile de ghimbir, tendința generală a pieței arată un interes tot mai mare pentru băuturi funcționale cu ingrediente puține și clare — un răspuns firesc la anii în care eticheta unui produs „sănătos” putea ascunde, de fapt, o listă lungă de aditivi. Pentru cei care vor să exploreze și alte variante din aceeași zonă de produse naturale, categoria de produse alimentare bio oferă o gamă mai largă de opțiuni, de la concentrate similare până la alte băuturi funcționale.

În final, cel mai simplu sfat rămâne și cel mai eficient: înainte de a alege un shot de ghimbir, întoarce sticla și citește lista de ingrediente. Procentul de ghimbir, numărul de ingrediente și originea materiei prime spun, de multe ori, mai mult decât orice etichetă de marketing de pe partea din față a ambalajului.

Sursa foto: www.frunzaverde.ro

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