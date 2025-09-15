  • 50 de întrebări cu doar două variante posibile de răspuns;
  • 50% șanse de câștig la fiecare pas;
  • 50% emoție și 50% strategie, într-un joc unde orice răspuns poate răsturna soarta finală.

Concurenții adună bani pas cu pas, fiecare răspuns corect mărindu-le suma. Un răspuns greșit însă înseamnă pierderea controlului și trecerea rundei către adversar. Primele 49 de întrebări sunt doar încălzirea. Tot suspansul se concentrează pe întrebarea cu numărul 50, momentul decisiv al serii. Aici, jucătorul aflat la control poate alege: răspunde el sau pasează întrebarea adversarului. Spre deosebire de restul, întrebarea finală are patru variante de răspuns, dintre care două corecte – o nouă șansă de 50/50, dar și clipa care decide câștigătorul. Dacă răspunde corect, jucatorul pleacă acasă cu premiul acumulat și merge mai departe în următorul episod.  Dacă greșeste, celălalt concurent pleacă acasă cu suma acumulată în concurs și merge mai departe în episodul următor. 

Emisiunea-concurs 50:50 nu este doar o competitie pentru cei din platou, ci și pentru publicul de acasă, fiindcă fiecare telespectator își poate testa rapiditatea și cunoștințele generale, trăind suspansul în timp real, din fața televizorului. „50:50 este o emisiune unică la Prima TV – un format alert, cu energie, unde emoția concurenților și reacțiile lor sunt absolut savuroase. În fiecare seară descoperim povești, vedem cum logica, curajul sau instinctul fac diferența, iar întrebarea finală e mereu o surpriză. Eu abia aștept să trăiesc emoțiile alături de telespectatori!”, spune Cove, prezentatorul emisiunii

50:50 promite să devină unul dintre reperele serilor de toamnă pentru întreaga familie. Suspans maxim, ritm alert și un twist spectaculos la final – aceasta este rețeta care va cuceri telespectatorii din 15 septembrie, zilnic, după Știrile FOCUS 18, la Prima TV.

