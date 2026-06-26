Vara sau iarna, în oraș sau la munte, crema cu SPF rămâne unul dintre cele mai recomandate produse de îngrijire a pielii. Și totuși, în jurul ei circulă o mulțime de informații greșite. Iată care sunt cele mai frecvente mituri și ce spune realitatea.

Mit #1: Crema cu factor de protecție solară e necesară doar vara

Adevărul: Radiațiile UV acționează tot anul, inclusiv în zilele înnorate sau în sezonul rece. Razele UVA, responsabile de îmbătrânirea prematură a pielii, pătrund prin nori și chiar prin geam. Dermatologii recomandă utilizarea zilnică a unei creme de față cu SPF 50 , indiferent de anotimp, ca pas esențial în rutina de dimineață.

Mit #2: Tenul închis la culoare nu are nevoie de protecție solară

Adevărul: Melanina oferă o anumită protecție naturală, dar insuficientă împotriva daunelor cumulative. Persoanele cu ten mai închis pot dezvolta pete pigmentare, foto-îmbătrânire și, în cazuri extreme, afecțiuni cutanate grave. Crema cu SPF este recomandată tuturor tipurilor de ten, fără excepție.

Mit #3: „Dacă stau la umbră, nu am nevoie de cremă solară”

Adevărul: Umbra reduce expunerea directă la soare, dar nu elimină radiațiile reflectate de suprafețe precum nisipul, apa sau betonul. Până la 80% din radiațiile UV pot ajunge la piele chiar și la umbră. O cremă de corp cu SPF 50 aplicată corespunzător rămâne esențială pentru zilele petrecute în aer liber.

Mit #4: Aplici o dată dimineața și ești protejat toată ziua

Adevărul: Aceasta este una dintre cele mai frecvente greșeli de aplicare a cremei cu SPF. Aceasta se degradează în contact cu transpirația, apa și lumina directă. Recomandarea specialiștilor este reaplicarea la fiecare două ore în expunere activă, sau după fiecare baie. De asemenea, cantitatea contează: pentru față se recomandă echivalentul a două degete, iar pentru corp, aproximativ o linguriță per zonă.

Mit #5: Crema cu factor de protecție solară astupă porii și provoacă acnee

Adevărul: Formulele moderne de cremă de față cu SPF 50 sunt concepute special pentru tenuri sensibile, mixte sau predispuse la acnee. Există variante non-comedogenice, cu texturi ușoare, gel sau fluid, care nu lasă senzație de greutate și nu favorizează apariția coșurilor. Alegerea produsului potrivit tipului tău de ten face toată diferența.

Mit #6: Orice cremă solară e la fel

Adevărul: Nu toate cremele solare oferă același tip de protecție. Filtrele minerale (cu zinc sau titan) reflectă razele UV și sunt recomandate pentru pielea sensibilă și copii. Filtrele chimice absorb radiațiile și sunt de obicei mai ușoare ca textură. SPF-ul indică nivelul de protecție împotriva UVB, dar pentru protecție completă ai nevoie de un produs cu mențiunea „broad spectrum” (cremă cu spectru larg: protejează atât împotriva razelor UVA, cât și UVB).

Mit #7: SPF-ul din machiaj este suficient

Adevărul: Multe fonduri de ten sau pudre conțin SPF 15 sau SPF20, ceea ce poate părea suficient. În realitate, cantitatea de produs aplicată în machiaj este mult prea mică pentru a activa factorul de protecție înscris pe ambalaj. O cremă de față cu SPF 50 aplicată ca bază înainte de machiaj rămâne singura metodă eficientă de protecție zilnică. Machiajul cu SPF poate fi un plus, dar nu un înlocuitor – o altă greșeală de aplicare extrem de răspândită printre femei.

Unde găsești cea mai bună cremă cu SPF?

Dacă nu știi de unde să începi, farmacia rămâne cea mai sigură sursă pentru produse de protecție solară testate dermatologic. Farmaciștii Ducfarm îți pot recomanda o cremă cu SPF adaptată tipului de ten, vârstei și stilului tău de viață, fie că ai nevoie de o cremă de față cu SPF 50 pentru uz zilnic sau de o cremă de corp cu SPF 50 pentru vacanță.

Protecția solară este o investiție pe termen lung în sănătatea pielii tale. Renunță la mituri și folosește crema cu SPF zilnic, pentru o piele sănătoasă, luminoasă și protejată. Aplicarea constantă ajută la prevenirea îmbătrânirii premature și a petelor pigmentare. Cu un gest simplu în fiecare dimineață, îți protejezi pielea zi de zi, pe termen lung.